Legendy, Mark Mobius i Cathie Wood, vystoupí na investiční akci roku na Pražském hradě

Přednášky více než pěti desítek předních českých i zahraničních investorů, investiční tipy, panelové diskuse s osobnostmi finanční scény i networking – to vše nabídne investiční summit, který se uskuteční 2. listopadu v Martinickém paláci na Pražském hradě.

Pořadatelé akce Global Investment Summit AUTUMN (GIS), které je server Newstream hlavním mediálním partnerem, očekávají přes 500 účastníků a více než 50 tisíc online diváků.

Hlavní hvězdy summitu

Vystoupí zde legendární investor Mark Mobius, který představí svou poslední knihu. Další potvrzenou mezinárodní hvězdou je Cathie Wood, jejíž jméno patřilo během pandemie mezi ta nejskloňovanější v rámci všech finančních médií. Šéfka investiční firmy Ark Invest ve své strategii sází především na technologické firmy, mezi něž patří například Tesla, Coinbase nebo Roku. Jak hodnotí současné ekonomické prostředí? Kde vidí budoucnost technologického sektoru?

Nejen na to odpoví při vystoupení během konference Global Investment Summit 2023. Z českých řečníků si diváci poslechnou například Miroslava Singera, Danu Bérovou, Dominika Stroukala, Kateřinu Zychovou, Libora Váku či Michala Skořepu.

„Podařilo se nám zajistit pestrou paletu vystupujících odborníků. Na konferenci se představí legendární Mark Mobius, který se podělí o své zkušenosti stejně jako známá jména české investiční a finanční scény. Svět investic je bohatý a věřím, že v programu si každý najde své, ať s investicemi teprve začíná nebo patří mezi zkušenější investory,“ říká Jan Novotný, hlavní organizátor summitu.

Program bude rozdělený do několika tematických bloků, a vystupující se zaměří na současnou situaci a její dopady na investování. Zazní investiční tipy i nejlepší strategie pro trading. Návštěvníci i diváci online si budou moci vyslechnout i rady ohledně investic do nemovitostí či zemědělské půdy a farem.

Přednáškové bloky

V průběhu dne se uskuteční sedm hlavních bloků a řada samostatných přednášek. V první části se budou vybraní ekonomové zaobírat současnou makroekonomickou situací, jejím výhledem, možným scénářem vývoje i riziky a také tím, jakou roli hraje měnová a fiskální politika v oživení hospodářství a tlumení inflace. Jedním z vrcholů konference bude další část, v níž bývalý guvernér České národní banky Miroslav Singer vyzpovídá legendárního investora Marka Mobiuse.

Druhý blok zaměřený na investice nabídne tipy k získání finanční nezávislosti, což je téma, které i s ohledem na vývoj penzijního systému, nabírá na stále větší důležitosti. Panel odborníků přinese pohled na dlouhodobé budování portfolia i konkrétní investiční tipy a nejlepší strategie či segment ESG investic.

Třetí část pak bude věnována příležitostem v obchodování, technickou i fundamentální analýzu i risk management při tradingu. V tomto bloku se budou řečníci věnovat především tradingu ropy, cenných kovů, Forexu či akciím. V dalším bloku prozradí realitní investor Libor Váka, jak najít a nakupovat nemovitosti pod cenou, další část programu pak zahrnuje výhody a nástrahy investování do nemovitostí v zahraničí nebo oblast investic do zemědělské půdy a ekologických farem.

Řešit se bude i vliv influencerů

„Ambicí akce je zprostředkovat náhled na komplexní svět investic, pomoci získat inspiraci i znalosti k tomu být dlouhodobě úspěšnými investory, ať už je zajímají akcie, fondy nebo nemovitosti. Věřím, že zážitek z akce umocní návštěvníkům i jedinečnost prostor v těsné blízkosti Pražského hradu,“ dodává Jan Novotný.

Zajímavý vhled do finančního světa z jiné perspektivy nabídne panel s takzvanými finfluencery. Kdo jsou, co stálo za expanzí jejich vlivu a proč dává smysl analyzovat jej stejně jako firmu nebo akcii? Na to odpoví známé osobnosti z finančního světa, které jsou na sociálních sítích aktivní. A celý informačně naplněný den poté zakončí startupová soutěž, načež proběhne networking a slavnostní galavečeře pro partnery v kulisách Martinického paláce na Pražském hradě.

