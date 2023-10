Navarro, Pařík, Vohralíková. Experti na komunikaci představí své umění vyjednávat

Komunikační dovednosti ovlivňují každodenní život lidí, přesto jsou významně podceňovány, a to v soukromém i v byznysovém světě. Nad tím, jak zlepšit lidské životy zvládnutou komunikací a vzájemnou interakcí budou diskutovat špičky komunikace, diplomacie a vyjednávání na Pražském hradě ve čtvrtek 12. října. Konference s názvem „Klíč komunikace“ má podtitul „Tajemství naděje, které odemyká lepší výsledky, emoce i byznys“. Pořadateli netradičního C-level setkání jsou Asociace vyjednavačů, Expertní Board 21 a Agentura Bubnovi.

Poprvé do České republiky zavítá osobně světová jednička na nonverbální komunikaci a řeč těla Joe Navarro. Je jedním ze zakládajících členů elitního programu Behaviorální analýzy FBI a sloužil i jako velitel týmu jednotek SWAT. Joe Navarro působil v FBI 25 let. Zaměřoval se na odhalování špionů a nebezpečných pachatelů trestných činů. Po odchodu do důchodu se stal autorem několika světových bestsellerů. V závěru konference naváže Joe Navarro osobním tréninkem na prezentované téma „Tajemství řeči těla“.

Tajemství vyjednávání v nejvyšších patrech

Prezentujícím na konferenci bude také současná nejvyšší státní úřednice České republiky, kancléřka prezidenta Petra Pavla paní Jana Vohralíková, která v minulosti působila na ministerstvech informatiky a kultury, byla náměstkyní předsedy legislativní rady vlády, ředitelka odborných útvarů předsedy vlády Jana Fischera a do roku 2020 pracovala jako kvestorka České zemědělské univerzity v Praze. V září 2019 ji jmenoval kancléřkou Senátu jeho předseda Jaroslav Kubera. Vedoucí kanceláře prezidenta Jana Vohralíková představí „Tajemství vyjednávání v nejvyšších patrech a naději v lepší budoucnost“.

Další mezinárodně uznávanou hostkou konference je expertka na komunikaci se složitými osobnostmi Anne-Maartje Oud. Více než 20 let pracuje jako trenérka a poradkyně v oblasti lidského chování. Tvoří individuální programy rozvoje pro vrcholové manažery nejúspěšnějších světových firem jako Google, Mercedes Benz, BDO nebo Louis Vuitton Moët Hennessy. Anne-Maartje Oud se specializuje na zlepšování pracovního prostředí a zdokonalování komunikačních dovedností.

Je často citována prestižními světovými médii a odbornými časopisy. Účastníci konference budou moci absolvovat její trénink „Komunikace se složitými a nebezpečnými osobnostmi“.

Profesionální vyjednavač Pařík

Spolupořádající Asociaci vyjednavačů bude na konferenci reprezentovat její prezident Radim Pařík. Radim je v současnosti nejznámějším a médii nejcitovanějším profesionálním vyjednavačem v České republice. Je autorem populárně naučného bestselleru “Umění vyjednat cokoliv” a jako jediný Evropan se stal spoluautorem nově vznikající knihy „Empatické vedení lidí“ Chrise Vosse, autora jedné z nejprodávanějších knih světa o vyjednávání “Nikdy nedělej kompromis”. Radim působil jako místopředseda představenstva druhého největšího retailového řetězce na světě skupiny Schwarz.

Po několikaletém pobytu v Německu a Polsku se rozhodl věnovat rozvoji českého byznysového prostředí ve vyjednávání, rétorice a vedení lidí. Na konferenci bude prezentovat téma „Tajemství zvládání ega v diskusích“ a povede trénink k vícestranným vyjednáváním.

