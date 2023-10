Agenta odhalíte třeba podle toho, jak drží kytku, říká známý americký vyjednavač

Pro úspěch ve vyjednávání musíte zvládat vlastní ego a současně empaticky vnímat a respektovat protistranu. Zásadní také je rozumět řeči těla, abyste věděli, zda to, co vám protistrana říká, je v souladu s tím, jak to ve skutečnosti opravdu myslí a jak se nakonec rozhodne. To a mnohé další zaznělo na konferenci „Klíč komunikace“ Asociace vyjednavačů, která se letos poprvé uskutečnila na Pražském hradě. Mezi řečníky i lektory tréninků byl prezident asociace Radim Pařík, nizozemská expertka na řešení konfliktů Anne-Martje Oud či patrně nejslavnější agent FBI a světově uznávaný specialista na řeč těla Joe Navarro. Newstream.cz byl mediálním partnerem akce.

Při vyjednávání pracujete hlavně s emocemi a k těm nejzákladnějším našim nástrojům patří hněv a strach. I proto je tak těžké a současně nutné naučit se lidi nesoudit, ale komunikovat s nimi, shodli se v úvodní debatě konference vyjednavačů šéf Asociace vyjednavačů Radim Pařík s kancléřkou prezidenta Janou Vohralíkovou. Ostatně práce s vlastními emocemi a ovládáním svého ega patří k tomu nejdůležitějšímu, co se musí podle Paříka naučit každý, kdo chce být ve vyjednávání úspěšný.

„Vyjednávání je o budování vztahů, o komunikaci a dlouhodobé udržitelnosti. A nejtěžší je udržet právě vlastní ego, když jednáte s odpovědnými lidmi. Je třeba je nechat pracovat a necpat jim do toho vlastní myšlenky a vlastní řešení. A to musíte mít při vyjednávání neustále na mysli,” potvrdil ve své přednášce také Michal Daniel, personální ředitel a člen představenstva společnosti Notino, který osobně stojí za úspěšnou expanzí tohoto největšího evropského e-shopu s kosmetikou a parfémy.

Hlídejte si, jak být důvěryhodný

Nejen při vyjednávání, ale i při každodenní komunikaci v práci, na úřadech či v soukromém životě se nám ale vyplatí znát to, jak funguje řeč těla. „Je dobré si uvědomit, jaké neverbální signály vysíláme a jak působíme na ostatní. Pokud dávám najevo signály, které snižují moji důvěryhodnost, tak potom i to, co nabízím je méně důvěryhodné a nic neprodám, nikoho nepřesvědčím, nikdo mi nebude věřit. A platí to jak ve vyjednávání ve světové politice, tak i při obchodování mezi korporáty. Svou roli to sehrává dokonce i v takových každodennostech, kdy se vás někdo zeptá na to, jak mu to sluší,“ upozornil Joe Navarro, světová špička na neverbální komunikaci, ve své přednášce O tajemství řeči těla.

Jak agent FBI chytil komunistického agenta

Tohoto bývalého elitního vyjednavače FBI, který poprvé zavítal do České republiky právě na konferenci vyjednavačů, spojuje s naší zemí ale i dávná profesní příhoda, kdy v Americe Navarro osobně odhalil československého komunistického agenta. „Ten agent byl přesvědčený, že udělal všechno dobře, že promyslel každý krok. Přesto jsme ho odhalili. Američané totiž nosí kytice květy nahoru, zatímco Češi květy dolů,“ vzpomínal na odhalení špióna Joe Navarro a dodal, že k tomu, abyste rozuměli dobře tajemství řeči těla se musíte umět dobře dívat i dobře naslouchat a umět analyzovat řečené tak, aby vše bylo v souladu. „Na univerzitách se často učí, že nejdříve vnímáme to, co vidíme a pak obsah toho, co slyšíme. Ve skutečnosti je hned za vizuálním vjemem zvukový vjem a pak teprve obsah vysloveného.“

Z konference vyjednavačů "Klíč komunikace" na Pražském hradě...

Po Joe Navarrovi se ujal mikrofonu Radim Pařík a připomenul, jak důležité je zvládání ega i v diskusích. „Pokud jdete do diskuse s lidmi už s tím, že jste lepší, že to víte líp, střílíte úplně vedle. Dostanete se do vlastního ego tunelu, kde neslyšíte ani nevidíte. Do diskuse musíte jít v nastavení, že opravdu chcete slyšet, co vám říkají,“ upozornil Pařík. A i proto je podle něj nutné naučit se pracovat s vlastními emocemi a nenechat se ovládnout sebou samým, tedy vlastním egem. „Účelem vyjednávání rozhodně není dát protistraně najevo, že je hloupá, viná nebo neschopná. Je třeba jí dát najevo respekt, dát ji možnost zachovat si tvář a přesvědčit ji, že dohoda je pro ni to nejvýhodnější,“ dodal Pařík.

Druhá zahraniční hvězda konference, Anne-Maartje Oud, nizozemská expertka na řešení konfliktů a jejich eskalací pak ve své přednášce i na tréninku dovedností stručně popsala, jak postupovat při komunikaci nejen se složitými osobnostmi. „V komunikaci je důležité, abychom nejprve zvládli sami sebe, abychom se podívali na to, jak a které situace ovlivňují nás. Teprve potom můžeme hodnotit situaci a plánovat další kroky,“ shrnula Anne-Martje Oud, která se také specializuje na tvorbu individuálních programů rozvoje pro vrcholové manažery nejúspěšnějších světových firem jako Google, Mercedes Benz, BDO nebo Louis Vuitton Moët Hennessy.

