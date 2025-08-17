Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Politika Jsem hluboce přesvědčen, že Putin mír nechce, uvedl Macron

Jsem hluboce přesvědčen, že Putin mír nechce, uvedl Macron

Francouzský prezident Emmanuel Macron
ČTK
ČTK
ČTK

Francouzský prezident Emmanuel Macron je hluboce přesvědčen, že ruský prezident Vladimir Putin nechce mír. Řekl to po jednání tzv. koalice ochotných. Pokud Evropa nyní ukáže před Ruskem slabost, později za to zaplatí vysokou cenu, varoval Macron podle tiskových agentur po dnešním jednání evropských představitelů s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.

Macron řekl, že cílem dnešního jednání koalice se Zelenským bylo ukázat jednotu mezi Ukrajinou a jejími evropskými spojenci před pondělní schůzkou s americkým prezidentem Donaldem Trumpem ve Washingtonu.

Americký zmocněnec Steve Witkoff

Putin souhlasí s pozemními ústupky na Ukrajině i se zárukami od Evropy a USA, uvedl Witkoff

Politika

Ruský prezident Vladimir Putin souhlasil s tím, aby Spojené státy a Evropa poskytly Ukrajině takové bezpečnostní záruky, které se budou svým charakterem podobat článku 5 smlouvy o Severoatlantické alianci, jenž obsahuje princip kolektivní obrany. Zároveň je ochoten učinit ústupky na dobytých územích na Ukrajině, řekl v televizi CNN americký zmocněnec Steve Witkoff.

ČTK

Přečíst článek

Americký ministr zahraničí Marco Rubio a jeho ruský protějšek Sergej Lavrov

Rubio: Mír ještě není na dosah

Politika

Americký ministr zahraničí Marco Rubio řekl v televizním rozhovoru řekl, že netvrdí, že mírová dohoda mezi Ruskem a Ukrajinou je na dosah. Věci se ale pohnuly dost na to, aby byl důvod svolat na pondělí do Washingtonu schůzku s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a evropskými představiteli. V pondělí se bude v Bílém domě jednat o bezpečnostních zárukách, dodal Rubio podle agentury Reuters.

ČTK

Přečíst článek

Související

Macron, Starmer, Merz ve vlaku na cestě do Kyjeva na jednání koalice ochotných

Macron, Starmer, Merz a Tusk jsou v Kyjevě. Fiala se k jednání koalice ochotných připojí na dálku

Politika

ČTK

Přečíst článek

Mohlo by vás zajímat

Trh s luxusními hodinkami stagnuje

Trh s luxusními hodinkami stagnuje. Spásu má přinést Čína i umělá inteligence

Trhy

Stanislav Šulc

Přečíst článek
z vyřazených lodních kontejnerů, které měly skončit ve šrotu, vyrůstá uprostřed CHKO Jeseníky apartmánový resort Andělská Hora.

Z přístavů do Jeseníků. Lodní kontejnery měly skončit ve šrotu, teď se v nich bude relaxovat

Reality

nos

Přečíst článek
Doporučujeme