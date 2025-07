Europoslanci budou hlasovat o nedůvěře komisi von der Leyenové, píše DPA

Poslanci Evropského parlamentu budou hlasovat o vyslovení nedůvěry Ursule von der Leyenové a její Evropské komisi. Lídrům europoslaneckých frakcí to ve středu sdělila předsedkyně EP Roberta Metsolaová, informuje agentura DPA. Poslanci kritizují šéfku komise kvůli kauze Pfizergate týkající se utajování její komunikace se šéfem farmaceutické firmy v době rychlého shánění vakcín proti covidu-19. Šance na vyslovení nedůvěry je však minimální, napsal bruselský web Politico.

Rumunský europoslanec Gheorghe Piperea z frakce Evropských konzervativců a reformistů (ECR) před tím uvedl, že získal dost podpisů pro svůj návrh na hlasování o nedůvěře komisi. Poslanci by měli hlasovat příští týden na plenární schůzi ve Štrasburku.

Europoslanci, kteří Pipereův návrh podporují, tvrdí, že by von der Leyenová měla přijmout odpovědnost například za kauzu Pfizergate. Unijní soud v květnu rozhodl, že EK pochybila, když zamítla žádost novinářky o přístup k textovým zprávám mezi von der Leyenovou a šéfem Pfizeru Albertem Bourlou o vakcínách.

Metsolaová, která ve středu spolu se šéfy klubů jednala o programu příští plenární schůze, musela před zařazením hlasování na program zjistit, zda návrh obsahuje podpisy nejméně desetiny z celkového počtu 720 europoslanců, tedy 72. Při samotném hlasování, kterému bude předcházet rozprava, musí pro vyslovení nedůvěry zvednout ruku dvě třetiny poslanců. Vzhledem ke stabilní podpoře komise v nejsilnějších frakcích evropských lidovců, socialistů či liberálů je šance na úspěch Piperey a spol. velmi malá.

