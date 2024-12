Ester Ledecká: Dětem se často peníze na sport nedostanou. Úspěch mívají ti, co jedou mimo systém

Patří k nejúspěšnějším českým sportovkyním a nejpopulárnějším tvářím českého sportu vůbec. Ester Ledecká se chystá na novou sezonu a také pokračuje v budování vlastní agentury All STR Team. „Ráda pracuju s lidmi, kterým můžu věřit a na které se můžu stoprocentně spolehnout. Za necelý rok se povedlo mi vytvořit podmínky pro sport a klid, který jsem dosud nezažila,“ říká tvář, kterou mimo jiné známe z reklamních spotů společnosti Tipsport.

Reklama

Jak se chystáte na novou sezonu?

Stejně jako na každou jinou. Moc toho neměním.

Jaké jsou hlavní ambice a priority v sezoně, kde vrcholem nejsou olympijské hry? Na co se nejvíc soustředíte?

Reklama

Já nemám žádné priority. Těším se na každý jednotlivý závod.

V letošním roce jste založila sportovní agenturu All STR Team. Jak její činnost pokračuje?

Založila jsem ji, protože jsem potřebovala agenturu, která vytváří ideální podmínky pro profesionálního sportovce. Ráda pracuju s lidmi, kterým můžu věřit a na které se můžu stoprocentně spolehnout. Za necelý rok se povedlo vytvořit mi podmínky pro sport a klid, který jsem dosud nezažila.

video VIP Eva Talks: Fotbal je určitě náročnější než modeling, říká Kristýna Schicková Enjoy Moderátorka Eva Čerešňáková v pořadu VIP Eva Talks na Newstream TV zpovídá české celebrity. Tentokrát pozvání do studia přijala modelka a influencerka Kristýna Schicková. Tu nálepka sestry úspěšného fotbalisty vůbec netrápí. Michal Nosek Přečíst článek

V podcastu Mediáře jste prohlásila, že právě v agentuře vidíte svou budoucnost po konci aktivní části sportovní kariéry. Už máte jasnější představu, co byste chtěla dělat? Mentorku mladších sportovců? Influencerku?

Do budoucna se chci věnovat sportovcům se stejnou péčí, se kterou se mi věnuje manažer speciálních sportovních projektů Red Bullu, Robert Trenkwalder. Pro mě je strašně důležité, že za mnou stojí agent, který má za sebou tak fantastickou sportovní a profesní kariéru. Náš vztah je o vzájemné úctě a respektu, je mi velkým vzorem a inspirací. Na těchto principech funguje i agentura „All STR Team“, kterou budujeme s Erikou Alchusovou. Chtěla bych svoji práci dělat tak perfektně a pomáhat sportovcům, jako pomáhá Robert mně.

Vystudovala jste Vysokou školu finanční a správní a diplomku jste psala na téma brandingu profesionálního sportovce. Jak rychle se tato oblast mění?

Jako všechno. Je dobré mít všeobecné znalosti, pečlivý plán, kam by se měla značka posunout, a představu, jakým směrem bude růst. A zároveň reagovat na soudobé trendy a umět improvizovat, samozřejmě.

V příštím roce oslavíte kulatiny. Aniž bych cokoli přivolával, jak dlouho se lze držet na vrcholu ve vašem sportovním odvětví?

Vůbec netuším. Každý to má jinak.

video Fond Be Charity již poskytl handicapovaným lidem přes padesát milionů korun, říká Bára Nesvadbová Newstream TV Moderátorka Eva Čerešňáková v pořadu VIP Eva Talks na Newstream TV zpovídá české celebrity. Tentokrát si do studia pozvala spisovatelku Báru Nesvadbovou. Hovořily o fondu Be Charity, který pomáhá lidem s handicapem, a který Bára založila. „Do dnešního dne se nám již podařilo zaměstnat 196 lidí s handicapem,” říká spisovatelka s tím, že fond se věnuje dospělým i dětem. Michal Nosek Přečíst článek

Podporujete také mladé sportovce. Právě dnešní mladí bývají často „kritizováni“ za to, že nemívají příliš kladný vztah k pohybu, disciplíně. Jak to vnímáte vy?

Já podporuju vysloužilé sportovce. Hrdiny českého sportu, kteří se často ve stáří nemají na koho obrátit a společnost jim moc nepomáhá. A k té druhé části otázky. Nevím, jestli by neměli být kritizováni rodiče takových dětí. Navíc si myslím, že ani rodičům to stát neusnadňuje. Do sportu stát investuje nemalé peníze, ale k dětem, do klubů a škol se finanční pomoc nedostane. Výsledkem je to, že úspěchy mají sportovci, kteří jedou „mimo systém“.

Ester Ledecká

Patří k nejúspěšnějším českým sportovkyním. Na Zimních olympijských hrách 2018 v Pchjongčchangu získala dvě zlaté medaile, když nejprve vyhrála superobří slalom v alpském lyžování a o týden později ovládla paralelní obří slalom na snowboardu. Jako první sportovec v olympijské historii tak vyhrála na jedné zimní olympiádě disciplíny s různým vybavením. O čtyři roky později obhájila zlato v paralelním obřím slalomu, čímž vyrovnala olympijský rekord Martiny Sáblíkové.

video VIP Eva Talks: O počasí jsem se začala zajímat díky létání na větroních, říká meteoroložka Alena Zárybnická Enjoy Moderátorka Eva Čerešňáková v pořadu VIP Eva Talks na Newstream TV zpovídá celebrity. Tentokrát pozvání do studia přijala meteoroložka Alena Zárybnická. Michal Nosek Přečíst článek

video VIP Eva Talks: Představení Já, secese jsem vymyslel v Soulu, říká Michal Dvořák Enjoy Moderátorka Eva Čerešňáková v pořadu VIP Eva Talks na Newstream TV zpovídá celebrity. Tentokrát pozvání do studia přijal hudebník Michal Dvořák. „Tohle léto bylo pracovně velice náročné,“ říká ke svým aktivitám. Michal Nosek Přečíst článek