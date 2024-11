VIP Eva Talks: Představení Já, secese jsem vymyslel v Soulu, říká Michal Dvořák

Moderátorka Eva Čerešňáková v pořadu VIP Eva Talks na Newstream TV zpovídá celebrity. Tentokrát pozvání do studia přijal hudebník Michal Dvořák. „Tohle léto bylo pracovně velice náročné,“ říká ke svým aktivitám.

Michal Dvořák, klávesista a duchovní motor legendární kapely Lucie, je muž mnoha talentů – a rozhodně ne jen těch hudebních. Když zrovna nestojí na pódiu s Lucií, kterou po odchodu Davida Kollera doplnil hudebník Viktor Dyk, vydává se na dobrodružné cesty za uměním, kde vymýšlí projekty, které by ostatním hudebníkům pravděpodobně ani neprošly hlavou.

Nedávno vtrhl na scénu divadla Hybernia s novým představením Já, secese, které je mixem hudby, tance, animací a laserů, a působí tak trochu jako psychedelický výlet do 19. století. Dvořák v něm secesi nebere úplně vážně. Vždyť co je secese, když ji můžete okořenit trochu rock’n’rollu a syntetizátorů. V tomto projektu se zrcadlí jeho láska k umění, ale i odvaha dělat věci tak trochu po svém. Zkrátka vzal krásu secesních ornamentů a dal jim kapku Luciina drzého rockového šmrncu.

A když už mluvíme o Lucii, není to jen kapela, je to kulturní fenomén. Kdyby Lucie byla firma, Michal Dvořák by byl ten kreativní ředitel, co přichází s nápady typu: Pojďme k tomu přidat více mlhy, víc světel a trochu hudební fúze.

