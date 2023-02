Čínská záhada, kam zmizel další miliardář. Pao Fan je několik dnů nezvěstný

Jeden z předních čínských bankéřů, miliardář Pao Fan zmizel. Firma China Renaissance uvedla, že se jí již několik dní nedaří předsedu a výkonného ředitele společnosti kontaktovat. Oznámení firmy obnovilo obavy ohledně možného dalšího pronásledování vlivných osobností v oblasti finančnictví a moderních technologií čínskými úřady.

Reklama

Instituci China Renaissance založil v roce 2005 Pao Fan jako finanční poradenskou společnost, nyní je hlavní náplní její činnosti investiční bankovnictví, správa investic a správa majetku. Akcie firmy se po zmizení Pao Fana propadly v jednu chvíli až o 50 procent, napsala agentura Reuters.

Američané vylovili z oceánu sestřelený čínský balon. Nález obsahuje zpravodajské senzory Enjoy Americká armáda vyzdvihla z Atlantského oceánu důležité elektronické součástky z objektu, který označuje za čínský špionážní balon a který 4. února sestřelila u pobřeží Jižní Karolíny. S odvoláním na prohlášení armády o tom informovala agentura Reuters. Mezi nalezenými součástkami jsou také senzory, jejichž účelem bylo podle armády shromažďování zpravodajských informací. ČTK Přečíst článek

Podle společnosti „nic nenaznačuje, že by nedostupnost Pao Fana mohla souviset s podnikáním skupiny”. Jak dlouho je Pao pohřešován, firma neupřesnila.

Čínský finanční magazín Cchaj-sin (Caixin) s odkazem na své zdroje napsal, že zaměstnancům China Renaissance se nedaří Paa kontaktovat dva dny. Upozornil rovněž, že čínské úřady v září vzaly do vazby prezidenta firmy Cchung Lina v souvislosti s jeho předchozí prací pro státní banku ICBC.

Nejméně půltuctu miliardářů, kteří náhle zmizeli

Případ Pao Fana připomněl řadu vysokých představitelů čínských firem, včetně nejméně půltuctu miliardářů, kteří náhle bez vysvětlení na určitou dobu zmizeli poté, co se dostali do sporů s vládnoucí čínskou komunistickou stranou, uvedl server BBC News. Někteří z nich čelili podezření z korupce.

Reklama

Když nám Čína vezme plyn, inflace může ještě růst, říká ekonom Money Spotřebitelské ceny by po lednových rekordech měly v letošním roce klesat. V druhé polovině roku i pod deset procent meziročně. Mohl by nějaký vnější faktor snižování inflace ještě zvrátit? Významný vliv bude mít především vývoj kurzu koruny, ale do vývoje cen by mohla zasáhnout třeba i zesílená poptávky po zkapalněném plynu ze strany Číny, říká Michal Skořepa, ekonom České spořitelny. lib Přečíst článek

V roce 2015 například na několik dní zmizel šéf předního čínského investičního konglomerátu Fosun International Kuo Kuang-čchang, známý jako „čínský Warren Buffett”. Spekulovalo se, že zmizení souvisí s bojem Pekingu proti korupci. Firma později uvedla, že Kuo pomáhal úřadům při vyšetřování, které se týkalo spíše jeho osobních než podnikových záležitostí.

Jack Ma se uklidil do Japonska. Už půl roku vede nenápadný život v Tokiu Leaders Jack Ma, zakladatel společnosti Alibaba Group a jeden z nejbohatších Číňanů, už půl roku žije v Japonsku. obi Přečíst článek

V roce 2020 se na tři měsíce ztratil z očí veřejnosti asi nejznámější čínský podnikatel, zakladatel internetové společnosti Alibaba Group Jack Ma poté, co ostře kritizoval čínský regulační systém.