Rekordní cena za známky. V aukci se prodala vzácná sbírka Penny Black

Nepoužitý blok dvanácti prvních známek světa Penny Black z roku 1840 se v pražské aukci o víkendu prodal za 9,1 milionu korun. Jde tak o nejdražší zahraniční známky v české aukci, uvedl majitel aukčního domu Richard Burda.

Nového majitele našla rovněž jedna z nejvzácnějších československých známek, takzvaná žilkovaná desetikoruna. Zaplatil za ni bezmála 1,9 milionu korun, což je pro tuto položku aukční rekord. Celkem se o víkendu vydražily známky za téměř 30 milionů korun.

Blok první známky světa Penny Black dosud vlastnil významný český investor a sběratel. V Česku blok vzácných známek zůstane i nadále. „Jde o vůbec nejdražší položku z ciziny, která se dosud v tuzemských aukcích objevila. Současně jde o jeden z největších neupotřebených celků této známky na současném filatelistickém trhu. Taková vzácnost se na světových aukcích objeví jen velmi zřídka,“ uvedl Burda.

Žilkovaná desetikoruna s přetiskem Pošta československá je z roku 1919. Existuje pouze několik kusů těchto původně rakousko-uherských známek na žilkované papíru opatřených přetiskem. V aukčním prodeji se objevila poprvé po téměř deseti letech.

Další zajímavou položkou víkendové aukce byl pokusný tisk emise Hradčany - soutisk známek Hradčany a Matka Slávie. Prodal se za téměř 800 tisíc korun.

Nejvzácnější československá známka, zelená žilkovaná čtyřkoruna s černým převráceným přetiskem Pošta Československá 1919, se prodala 11. března 2018 rovněž v aukční síni Burda Auction za 7,8 milionu korun. Známka pocházela ze sbírky slavného filatelisty Ludvíka Pytlíčka ze Semil.

Kromě „žilkované čtyřkoruny“ vzbudil v Česku asi největší zájem prodej známky hledané generacemi českých filatelistů v roce 2016. Známka s vyznačenou hodnotou „50/50h Doplatit“, která vyšla v roce 1927 omylem, byla při aukci v Praze v listopadu 2016 vydražena za více než 1,7 milionu korun. Další tento exemplář prodal v říjnu 2022 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v aukci za 2,9 milionu korun. Známka připadla státu ze zabaveného majetku pocházejícího z trestné činnosti. Podle znaleckého posudku, který měl ÚZSVM k dispozici, to byla jedna ze 16 takových existujících známek.

