Elton John se za miliony dolarů zbavuje své sbírky umění, jsou v ní i Sudkovy fotografie

Britský zpěvák Elton John se rozhodl rozprodat veškeré vybavení svého bytu v americké Atlantě, kterého se zbavil loni, a do dražby tak míří jeho úctyhodná umělecká sbírka, pódiové kostýmy nebo klavír.

Mezi předměty, které aukční síň Christie’s koncem února nabídne ke koupi, budou i dva černobílé snímky českého fotografa Josefa Sudka. Odhaduje se, že celkový výnos z dražby dosáhne asi deseti milionů (224 milionů korun), napsal deník The New York Times.

Nejdražší položkou aukce bude triptych od streetartového umělce Banksyho, který zobrazuje maskovaného muže házejícího květiny. Elton John ho získal přímo od autora v roce 2017 a jeho cena se odhaduje na 1,5 milionu dolarů (33,5 milionu korun). Prodávat se bude i portrét zpěváka od malíře Juliana Schnabela, plátna Sola Lewitta nebo rozsáhlý soubor fotografií, kde jsou zastoupena díla Andyho Warhola, Cindy Shermanové, Roberta Mapplethorpea, Helmuta Newtona, Irvinga Penna či Richarda Avedona.

John se jako sběratel zaměřil i na fotografie klasiků z první poloviny 20. století jako byli Henri Cartier-Bresson, André Kertész či Alfred Stieglitz a na stěnách jeho penthousu visely i snímky od Josefa Sudka. V aukci se bude prodávat Sudkova fotografie z 50. let minulého století s názvem Jarní přeháňka, která patří do série snímků z okna jeho pražského ateliéru. Cena se odhaduje až na 8000 dolarů (180 tisíc korun). Na druhé Sudkově fotografii z roku 1928 jsou šálky ze porcelánového souboru navrženého Ladislavem Sutnarem.

Byt v Atlantě byl od 90. let minulého století americkou základnou Eltona Johna a také dalším místem, které zpěvák zabydlel uměním. „Jak šel čas, byly stěny stále plnější. Elton si nikdy neschovával věci do šuplíku, kupoval je proto, aby s uměním žil,“ řekl ve starším rozhovoru hudebníkův partner David Furnish.