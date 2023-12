Země je placatá, kámen měkký a Finsko neexistuje. Čemu jsou někteří lidé ochotní věřit

Server BuzzFeed sestavil s pomocí uživatelů serveru Reddit přehled těch nejšílenějších a nejdivnějších konspiračních teorií.

Ve virtuálním i skutečném světě koluje spousta konspiračních teorií - a spousta z nich je tak absurdní, že se dá jen těžko uvěřit, že jim může někdo... uvěřit. Server BuzzFeed přišel s tuctem těch nejšílenějších. Které to jsou?

Kameny jsou měkké, dokud na ně někdo nesáhne. Dopravní kužely zůstávají na silnicích tak dlouho, protože jich ministerstvo dopravy koupilo moc a nemá, kde je uskladnit. Modelka Gisele Bündchenová je ve skutečnosti čarodějnice, která po jejich rozchodu zaklela Leonarda DiCapria, aby nikdy nemohl chodit s nikým starším, než byla ona, když se rozešli. Walt Disney byl kryogenicky zmrazen (anglicky frozen). Proto natočili Ledové království (anglicky Frozen), aby lidé googlující „Walt Disney Frozen“ našli jako první odkazy na animovaný snímek Ledové království. Iniciativu za zelené trávníky ve Spojených státech vedou velké farmaceutické firmy. Abyste měli zelenou trávu, potřebujete pesticidy, pesticidy způsobují rakovinu a rakovina znamená pro farmaceutické firmy dobrý obchod. Vláda kontroluje počasí, aby měly celebrity pěkné svatby. Technologie 5G aktivuje mikročipy v očkovací látce proti covidu-19 a mění lidi na zombie. Finsko neexistuje. Země je placatá. Velký požár Londýna v roce 1666 ve skutečnosti způsobila samovolně se vznítivší krysa. Vnuk franského krále a prvního středověkého římského císaře Karla Velikého posunul kalendář o 300 let dopředu, a tudíž nikdy nebyl středověk. Chov slepic je vstupní branou k tomu, aby člověk věřil konspiračním teoriím.

