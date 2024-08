Zametal ulice a snil o dovolené u moře. Veřejnost se mu na ni složila, přesto nesměl odletět

Lidé z londýnské části Beckenham na jihovýchodě britské metropole se složili na dovolenou svému oblíbenému místnímu metaři Paulu Spiersovi. Firma Veolia, která 63tého muže zaměstnává, však neumožnila svědomitému zaměstnanci dar přijmout s poukazem na to, že by to mohlo být vnímáno jako úplatek. O případu informoval britský deník The Guardian.

Lidé chtěli sbírkou vyjádřit Spiersovi vděčnost za to, že jejich ulice už sedm let udržuje vždy příkladně čisté. Více než 200 lidí přispělo do začátku tohoto týdne dohromady 3000 librami (více než 88 tisíc korun) na jeho vysněnou letní dovolenou v Portugalsku. Spiers ale do letadla nenasedne, napsal The Guardian. Společnost Veolia, která působí i v České republice, totiž vydala nařízení, že její pracovníci mají zakázáno přijímat „dary nebo odměny“.

Smlouva firmy a městským obvodem Bromley „neumožňuje našim zaměstnancům přijímat jakékoli peníze nebo odměny mimo dohodnuté platové struktury“, cituje list zaměstnavatele.

Labouristický poslanec Liam Conlon, který byl zvolen za obvod Beckenham a Penge, vyzval obecní radu, aby našla řešení podle zdravého rozumu, a umožnila tak Spiersovi vybrané peníze přijmout.

Dar? V očích zaměstnavatele je to úplatek

Sbírku iniciovala místní realitní makléřka Lisa Knightová, podle níž zametače „všichni zbožňují“ a navíc na všechny přenáší pozitivní náladu. Dvojice se seznámila díky sdílené lásce k Elvisu Presleymu, jehož hudba často zní z přenosných reproduktorů místního zametače.

Knightová zjistila, že Spiers byl, navzdory tvrdé práci, jen jednou v zahraničí - na dovolené s bratrem a sestrou v Portugalsku, kde slavil své 60. narozeniny. Makléřce se svěřil, že sní o druhé návštěvě Portugalska, ale musel by si na ni našetřit.

„V tu chvíli mě napadlo zřídit sbírkovou stránku, ale nečekala jsem, že tolik lidí přispěje penězi,“ řekla Knightová. „Oba jsme byli unešení a měli jsme slzy v očích ze štědrosti lidí,“ dodala makléřka.

Knightová kontaktovala Veolii, aby firmu o obecní sbírce informovala. „Nechtěla jsem Paulovi způsobit problémy,“ podotkla. „Byla jsem velmi šokována, když řekli, že nemůže peníze přijmout. Říkali, že by to mohlo být považováno za úplatek,“ podivila se Knightová.

