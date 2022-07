Obří výstava Muchy startuje. Legendu secese ukazuje jako bouřliváka i filosofa

Výstava s názvem „Mucha, rodinná sbírka” představí od pátku do konce října ve Valdštejnské jízdárně v Praze ucelenou přehlídku díla Alfonse Muchy. Jde o první výstavu tohoto formátu v Praze po 30 letech. Pořádá ji Nadace Mucha spolu se Senátem. Expozice, jejíž architekturu navrhla Eva Jiřičná, návštěvníkům přiblíží nejdůležitější etapy Muchova života, které zásadním způsobem formovaly jeho tvorbu i myšlení.

Rodinná sbírka čítá přes 3000 uměleckých děl a zhruba 4000 fotografií. „Tato výstava je nejobsáhlejší studií jeho díla, kterou doposud Nadace Mucha představila. Ukazuje nejen umělcovu všestrannost, ale také jeho filozofické přesvědčení: inspirativní sílu umění,” podotkla kurátorka výstavy Tomoko Sato, která je považována za jednoho z předních odborníků na Muchovo dílo.

Načerpejte atmosféru výstavy v naší fotogalerii:

K vidění jsou umělcovy litografie, olejomalby, šperky i sochy. „Druhá polovina se specificky zaměřuje na Slovanskou epopej a na konci výstavy je to, co Mucha plánoval udělat - tři malé studie pro nerealizovaný gigantický triptych Věk rozumu, Věk lásky a Věk moudrosti. Moudrost považoval za nejdůležitější,” řekl příbuzný Alfonse Muchy a předseda správní rady Nadace Mucha John Mucha.

