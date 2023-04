Japonská společnost Sega Sammy chce za miliardu dolarů převzít tvůrce Angry Birds

Japonská společnost Sega Sammy Holdings je blízko dohody o převzetí finské firmy Rovio Entertainment, tvůrce hry Angry Birds, zhruba za jednu miliardu dolarů (21,2 miliardy korun).

Reklama

Dohoda by mohla být dokončena do začátku příštího týdne, uvedl americký list The Wall Street Journal, který o celé věci s odvoláním na informované zdroje napsal.

V lednu učinila předběžnou nabídku na převzetí firmy Rovio za 683 milionů eur (16,1 miliardy korun) izraelská společnost Playtika. Finský podnik ale v březnu potvrdil, že jednání byla ukončena.

Firma Sega Sammy vznikla v roce 2004 spojením japonského výrobce hracích automatů Sammy a firmy Sega, tvůrce videoher s postavičkou ježka Sonica. Spojená společnost nabízí řadu zábavních produktů, včetně arkádových her, hraček a animovaného videoobsahu.

Angry Birds byla průkopnickou mobilní hrou vydanou v roce 2009. Hráči při ní pomocí praku vymršťují ptáky do herního pole a snaží se zasáhnout a zneškodnit zelená prasata, zloděje jejich vajec. Stala se první mobilní hrou, která překonala hranici jedné miliardy stažení. Loni firma Rovio oznámila další milník, a to pět miliard stažení v rámci celého svého katalogu her.

Twitter bude spolupracovat s eToro, uživatelé budou moct obchodovat s kryptoměnami Zprávy z firem Sociální síť Twitter bude spolupracovat s izraelskou obchodní a makléřskou firmou eToro. Uživatelé Twitteru tak budou moct obchodovat s akciemi, kryptoměnami a dalšími aktivy a mít přístup k jejich cenám v reálném čase. ČTK, obi Přečíst článek

Společnost Rovio se snažila navázat na úspěch původní hry a vydala několik pokračování. Natočen byl i film. Na konci roku 2017 vstoupila na burzu v naději, že to pomůže jejím plánům na další růst. S dalšími hrami se jí ale nepodařilo zopakovat úspěch hry Angry Birds. Stala se tak náchylnou k převzetí některou z konkurenčních firem.

Podle společnosti Newzoo BV loni klesly celosvětové výdaje spotřebitelů za mobilní hry o 6,4 procenta na 92,2 miliardy dolarů (1,96 bilionu korun). Přesto hry tvoří zhruba polovinu veškerého prodeje herního softwaru, zbytek výdajů je za hry pro herní konzole a počítače. Zpomalení, které následovalo po prudkém růstu poptávky v době pandemie, přispělo v tomto odvětví k řadě převzetí.