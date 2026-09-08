Bohemia Regent oživuje pivovar v Třeboni. Chystá víc ubytování i piva v plechu
Historický pivovar Bohemia Regent v Třeboni dokončil opravu jedné ze svých budov a plánuje rozšířit ubytovací kapacity. Nové příležitosti hledá také ve výrobě plechovkového piva a v zahraničí, kam letos hodlá vyvézt téměř polovinu produkce. Po třech letech zároveň zdražil.
Pivovar Bohemia Regent pokračuje v obnově svého historického areálu v Třeboni. Vedle rekonstrukce budov se chce více zaměřit také na cestovní ruch. V současnosti nabízí hostům 11 apartmánů, jejich počet ale plánuje rozšířit.
Firma se zároveň připravuje na změny ve struktuře výroby. Větší prostor chce dát pivu v plechovkách, zatímco objem produkce ve skleněných lahvích by měl postupně klesat.
FOTOGALERIE: Knížecí apartmány v pivovaru Bohemia regent
Téměř polovina produkce míří do zahraničí
Výstav třeboňského pivovaru loni meziročně klesl o dvě procenta na 57 788 hektolitrů. Letos chce Bohemia Regent vyvézt do zahraničí 48 procent své produkce.
Plechovkové pivo považuje vedení firmy za jednu z hlavních oblastí budoucího rozvoje. Nadále však počítá také s tradičními formami prodeje.
„Důležitou součástí nabídky zůstává také sudové pivo určené pro gastronomii, restaurace, kulturní akce a tradiční odběratele,“ uvedla obchodní ředitelka pivovaru Tereza Potužáková.
Do 14. ročníku Dnů českého piva se v září zapojí přes 15 pivovarů se speciály, koncerty i exkurzemi do provozů i historického podzemí. Akce má podpořit čepované pivo, jehož spotřeba klesá, a připomenout, že pivovarnictví živí desetitisíce lidí.
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Do 14. ročníku Dnů českého piva se v září zapojí přes 15 pivovarů se speciály, koncerty i exkurzemi do provozů i historického podzemí. Akce má podpořit čepované pivo, jehož spotřeba klesá, a připomenout, že pivovarnictví živí desetitisíce lidí.
Pivo po třech letech zdražilo
Bohemia Regent letos po tříleté přestávce zvýšil ceny svého piva. Podle vedení firmy jde o reakci na rostoucí provozní náklady.
„Nejde o běžné každoroční zdražování, ale o narovnání cen na ekonomicky udržitelnou úroveň, která odpovídá současným nákladům na suroviny, obaly, energie, dopravu, údržbu i další provoz pivovaru,“ uvedla Potužáková.
Připomněla, že Bohemia Regent zůstává českým pivovarem mimo nadnárodní skupiny. Vyrábí v menších objemech, drží se tradičního způsobu výroby a veškeré provozní i investiční náklady si hradí sám.
Českým chmelařům letos sucho a vedra vezmou až čtvrtinu obvyklé úrody. Výrazně klesá také obsah látek, které dávají pivu hořkost. Pohled do roku 2015 však ukazuje, že ani mimořádně špatná sklizeň nemusí vyvolat pivní cenový šok. Pokud pivo na podzim zdraží, důvodem budou spíše mzdy, služby a další provozní náklady než samotný chmel.
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Názory
Českým chmelařům letos sucho a vedra vezmou až čtvrtinu obvyklé úrody. Výrazně klesá také obsah látek, které dávají pivu hořkost. Pohled do roku 2015 však ukazuje, že ani mimořádně špatná sklizeň nemusí vyvolat pivní cenový šok. Pokud pivo na podzim zdraží, důvodem budou spíše mzdy, služby a další provozní náklady než samotný chmel.
Tradice sahá až do 14. století
Pivo se v Třeboni vaří nepřetržitě od roku 1379, díky čemuž město patří k místům s nejdelší pivovarnickou tradicí v Česku. Před rokem 1914 dosahovala místní výroba více než 100 tisíc hektolitrů ročně.
Do konce druhé světové války patřil pivovar šlechtickému rodu Schwarzenbergů. Později se stal součástí Jihočeských pivovarů, které byly v roce 1992 přeměněny na akciovou společnost. Současný vlastník, firma Bohemia Regent, podnik koupil v srpnu 2000.
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A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
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