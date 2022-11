Válka, pohřeb královny i požár. Podívejte se na nominace 28. ročníku Czech Press Photo

Na 6000 snímků poslalo 234 fotografů do 28. ročníku soutěže Czech Press Photo. Pořadatelé zveřejnili nominace v osmi kategoriích, kterým jako téma dominuje válka na Ukrajině. Objevily se také snímky z požáru v Českém Švýcarsku nebo z rozloučení s královnou Alžbětou II.

Vítězové budou oznámeni 31. ledna v Národním muzeu, poté bude otevřena premiérová výstava, uvedla mluvčí pořádající společnosti Czech Photo Anna Vacková.

„Často v Czech Press Photo dominuje silné téma, které charakterizuje uplynulý rok. V roce 2021 to bylo tornádo a rok předtím covid. Do 24. února jsme si mysleli, že pandemie je to nejhorší, s čím se můžeme setkat. A byl to omyl. Válka na Ukrajině se dotkla naprosto všech, a stala se tak i stěžejním tématem soutěže,” řekl předseda poroty Petr Mlch, šéfredaktor fotobanky ČTK.

Podívejte se na snímky nominovaných:

V porotě zasedli i Jevhen Maloletka a Mstyslav Černov, ukrajinští fotografové, kteří pracují pro AP a poslední novináři, kteří dokumentovali válku v Mariupolu. „Naprosto přesně věděli, co se na snímcích odehrává a o jaké místo či situaci jde, protože často ze stejných míst také přinášeli zpravodajství. Práce poroty byla náročná, ale zároveň se u hodnocení silných snímků velmi dobře shodovala,” doplnil Mlch.

Tisícovky snímků s nimi posuzovali česká fotografka a dokumentaristka Dana Kyndrová, reportážní fotograf agentury EPA Filip Singer, zástupce maďarského Press Photo Tamás Szigeti a ředitel Panos Pictures Adrian Evans z Velké Británie.

Válečný konflikt v různých jeho projevech a důsledcích má dva zástupce v kategorii Aktualita. Porota v ní do dalšího kola poslala snímek Gabriela Kuchty z Deníku N s názvem Buča a volného fotografa Vojtěcha Dárvíka Mácy za sérii snímků Masakr v Irpini a Buče. Trojici nominovaných v této kategorii doplňuje série Jana Zátorského z Mafry nazvaná Londýn, rozloučení s královnou Alžbětou II. Kategorie Reportáž patří válce celá, se svými sériemi snímků v ní jsou nominovaní Milan Bureš z Respektu, volná fotografka Lenka Klicperová a Petr Topič z Mafry.

V kategorii Lidé, o kterých se mluví, mají nominaci dva reportéři ČTK, Ondřej Deml za snímek s názvem Německá ministryně zahraničí v Lidicích a Roman Vondrouš za snímek Jmenování premiéra. Na něm je v době proticovidových opatření prezident Miloš Zeman při tomto aktu ve skleněné kukani. Třetí nominaci v této kategorii má Milan Jaroš z Respektu za sérii Kampaň Andreje Babiše včetně snímku, na kterém tři neuniformovaní policisté klečí na mladém muži proto, že chtěl na mítinku předsedy hnutí ANO Andreje Babiše odnést reproduktor.

David Taneček z ČTK má nominaci za snímek Akustická zkouška v kategorii Umění a kultura. Czech Press Photo dnes vyhlásila nominace také v kategoriích Každodenní život, Sport, Portrét a Člověk a životní prostředí. Tradičně bude udělen Grant Prahy, který vybírá pražský primátor. S profesionály byli oceněni i fotografové ze základních a středních škol, kteří zaslali téměř 2000 snímků. Vyhlášeny byly i partnerské ceny, stipendium ČTK pro mladého autora do 26 let získala Anna Boháčová, která zachytila happening k masakru v Buči.