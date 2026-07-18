Christopher Nolan: Nejnepravděpodobnější král Hollywoodu
Komiksový hrdina, zloději pronikající do lidských snů, fyzikové, vojáci i antický král. Christopher Nolan dokáže z téměř jakéhokoli námětu udělat globální filmovou událost. Jeho snímky mají rozpočty, hvězdné obsazení a marketing největších hollywoodských spektáklů, současně však pracují s nelineárním časem, morální nejednoznačností a technologiemi posouvajícími možnosti kinematografie. Nolan nestírá hranici mezi uměním a komercí kompromisem. Přiměl Hollywood, aby financoval jeho posedlosti.
Existuje recept na úspěšný film? Hollywood jej ve své více než staleté historii mnohokrát našel. Někdy jím byly akční thrillery, jindy antické spektákly, pak zase válečné filmy a dlouhá léta zase komiksové adaptace. Není bez zajímavosti, že všechny tyto žánry si osahal i britský režisér Christopher Nolan, který do dějin filmu vstoupil velmi netradičním undergroundovým filmem Following a v Hollywoodu se poprvé zapsal neméně netradičním, pozpátku vyprávěným snímkem Memento.
Memento se stalo nečekaným hitem. Ačkoli produkce vyšla na pět milionů dolarů, tržby přesáhly 40 milionů, snímek získal dvě nominace na Oscara včetně prestižní kategorie nejlepší původní scénář (tu si vysloužil režisér spolu se svým bratrem Jonathanem), již v roce svého uvedení se dostal do řady výročních seznamů nejlepších filmů roku a dodnes patří k nejlepším filmům 21. století (tam film zařadily mimo jiné The New York Times či The Rolling Stones).
Co je ale důležitější, Hollywood si začal všímat tvůrce, jehož díla umí vyvolat pozdvižení. A postupně se sázky na Nolana zvyšovaly, což aktuálně potvrzuje jeho adaptace Homérovy básně Odyssea. Snímek natočený za 250 milionů dolarů v éře, kdy o antická vyprávění žádný velký zájem není, se podle prvních informací o tržbách nejspíš skutečně povedlo přetavit v hit. První den v amerických kinech vynesl 17,6 milionu dolarů, což je letošní nejvyšší výsledek (a víc než dosavadní megahit Toy Story 5), analytici tak zvýšili očekávání tržeb po prvním víkendu na více než 100 milionů dolarů.
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Cesta k Oscarům
Přesto Nolan nikdy nesklouzl k tvorbě jednoduchých, šablonovitých, plytkých spektáklů, které by stály na jednoduché formulce. Jeho filmy jsou v podstatě pravým opakem. Jsou složité, často překombinované, za divácky vstřícné je v podstatě nelze označit.
Vrcholem nevstřícnosti je asi snímek Dunkirk, válečná podívaná, která sice nabídne většinu povinných atributů válečného velkofilmu, ale je postavená tak avantgardně, že si s tím řada diváků neumí poradit. Ostatně to se ukázalo i na datech: podle Metacritic má Dunkirk nejlepší recenzní hodnocení ze všech Nolanových filmů, ale tržby ve výši 526 milionů patří k jeho nejhorším (a v éře po Batmanovi jde o nejslabší komerční výsledek jeho filmu).
A podobně nevstřícný je také jeho životopisný snímek Oppenheimer o slavném vynálezci atomové bomby, který se odehrává ve třech rovinách různě se prolínajících. Nicméně ať už žánrem nebo zpracováním to tentokrát Nolanovi vyšlo lépe, jednak snímek uspěl komerčně, jednak vynesl Nolanovi jeho vysněného Oscara za režii (i film).
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Žánrový chameleon
Napsat o Nolanovi, že je ambiciózní, je trochu nedostatečné. Důležité je totiž rozebrat si, na jakých frontách se jeho ambice vlastně odehrávají. Je jich totiž celá řada. Jednou z těch přiznaných je ambice nezůstat na jednom místě a snaha každý film natočit jinak, sám si na něm chce znovu otestovat hranice vlastních schopností, posunout se dál.
Důsledkem toho je žánrová rozmanitost. Jak už padlo na začátku, Nolan si osahal válečný film, klasickou sci-fi (Interstellar), komiksové adaptace (batmanovská trilogie), temný detektivní thriller (Insomnia), akční film (Počátek, Tenet) či částečně historický film se sci-fi zápletkou (Dokonalý trik). Chybějí snad jen romantická komedie a muzikál.
Ve všech žánrech pak Nolan dokázal vytvořit díla, která částečně žánr překonávají, zároveň na nich lze rozpoznat především scenáristický otisk svého autora. A v tom Nolan překonává i největší hitmakery typu Stevena Spielberga či George Lucase.
Všechny jeho filmy totiž připomínají svého druhu hlavolam, který vždy trochu klame tělem, zavádí diváka do slepých uliček, pohrává si s ním, ale na konci vždy dojde k rozuzlení podle žánrových konvencí, čímž diváka vrací na zem, a ten odchází z kina uspokojen.
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Podchlazené emoce
Přesto jeho filmy opakují téměř do jednoho jeden ohromný nedostatek: ať jsou technicky bravurní a překonávají dobový standard o kilometry, byť jsou svého druhu nezapomenutelné a lidé se k nim vracejí, všechny do jednoho jsou emocionálně velmi podchlazené, k čemuž se kritici vracejí v podstatě u každého filmu. A když to třeba v Dunkirku nemusí být problém, u jedné z největších love story historie (Odyssea) to už trochu problém je.
V důsledku toho Nolan oslovuje především mužské publikum a o ženy velmi často přichází. Uvidíme, jestli to aktuální velkofilm Odyssea změní. Nolan ukazuje, že jeho filmy vydělávají stamiliony dolarů, byť jde o v podstatě avantgardní, někdy až umělecké snímky.
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