Musk chtěl trumfnout Nolana. A teď sklízí posměch
Elonu Muskovi se nelíbila filmová Odyssea Christophera Nolana. Rozhodl se proto ukázat, že umělá inteligence zvládne Homérův epos lépe, levněji a historicky věrněji. Výsledek? Odfláknutá hrůznost, tvrdí například jedna z recenzí. A internet se baví. posměch.
Elon Musk se rozhodl konkurovat jednomu z nejúspěšnějších filmů letošního roku. Když v létě kritizoval Odysseu režiséra Christophera Nolana, slíbil, že pomocí umělé inteligence vytvoří vlastní, historicky věrnější adaptaci slavného Homérova eposu. Prvních sedm minut je nyní na světě. A reakce rozhodně nejsou takové, jaké si nejbohatší člověk planety zřejmě představoval.
Krátký snímek vznikl pomocí nástroje Grok Imagine ve spolupráci s londýnským startupem Wonder Studios. Musk jej zveřejnil na své sociální síti X, kde během několika dní nasbíral miliony zhlédnutí. Jak upozornil britský deník The Guardian, vedle zájmu diváků ovšem přišla i vlna kritiky.
Watch Episode 1 of our Odyssey series made with Grok Imagine. Let us know in the comments if you'd like a full breakdown of how it was done! Creative collaboration with @WonderStudiosX and director Dev Walker @glumlot_ https://t.co/xpgpkqSCpq— Grok Imagine (@imagine) October 23, 2026
Nolan vydělal miliardy. Musk sklízí posměch
Muskovu nespokojenost s Nolanovým velkofilmem vyvolalo především herecké obsazení. Kritizoval například angažování herečky Lupity Nyong'o do role Heleny Trójské. V červenci proto oznámil, že do konce roku nabídne vlastní celovečerní zpracování, které bude podle něj věrnější původnímu příběhu.
Zatím vznikla první sedmiminutová epizoda. Odysseus v ní řeší, zda se připojit k Trójské válce, opouští rodnou Ithaku a vyráží do boje. Děj pak přeskočí desetiletý konflikt a končí záběrem na malého dřevěného koně, kterého hrdina drží v ruce.
Nolanova Odyssea stála přibližně 250 milionů dolarů, tedy 5,4 miliardy korun, a její natáčení zabralo 91 dní. V kinech přitom podle The Guardian vydělala už 1,8 miliardy dolarů.
Naproti tomu první epizodu Muskovy verze vytvořil tříčlenný tým za méně než dva týdny. Náklady se podle spoluzakladatele Wonder Studios Xaviera Collinse pohybovaly v řádu desítek tisíc dolarů.
Paradoxní je, že zatímco Musk Nolanův film ostře kritizoval, tvůrci jeho AI alternativy jsou jeho fanoušky. Collins deníku The Guardian řekl, že tým nedostal zadání vytvořit ideologickou protiváhu hollywoodského velkofilmu. Cílem bylo především vyzkoušet, co umělá inteligence při výrobě filmu skutečně dokáže. „Zadání znělo: pomozte nám pochopit tuto technologii, v čem je silná a kde by se mohla zlepšit,“ uvedl Collins.
Komiksový hrdina, zloději pronikající do lidských snů, fyzikové, vojáci i antický král. Christopher Nolan dokáže z téměř jakéhokoli námětu udělat globální filmovou událost. Jeho snímky mají rozpočty, hvězdné obsazení a marketing největších hollywoodských spektáklů, současně však pracují s nelineárním časem, morální nejednoznačností a technologiemi posouvajícími možnosti kinematografie. Nolan nestírá hranici mezi uměním a komercí kompromisem. Přiměl Hollywood, aby financoval jeho posedlosti.
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Komiksový hrdina, zloději pronikající do lidských snů, fyzikové, vojáci i antický král. Christopher Nolan dokáže z téměř jakéhokoli námětu udělat globální filmovou událost. Jeho snímky mají rozpočty, hvězdné obsazení a marketing největších hollywoodských spektáklů, současně však pracují s nelineárním časem, morální nejednoznačností a technologiemi posouvajícími možnosti kinematografie. Nolan nestírá hranici mezi uměním a komercí kompromisem. Přiměl Hollywood, aby financoval jeho posedlosti.
Vikingové v Ithace?
Právě historická přesnost, kterou Musk tolik zdůrazňoval, se ale stala jedním z hlavních terčů kritiky. Diváci upozorňují, že lodě připomínají spíše vikingská plavidla než starověké řecké lodě a kostýmy působí místy středověce.
Další výhrady míří na nepřirozené pohyby postav, strnulé výrazy a celkovou kvalitu vyprávění. Recenzent britského deníku The Daily Telegraph označil výsledek za odfláknutou hrůznost a napsal, že z jeho sledování divákovi cukají oči. Kriticky se vyjádřily také technologické servery, podle nichž snímku navzdory vizuálně působivým záběrům chybí přesvědčivé postavy a skutečné filmové vyprávění.
Tvůrci ovšem projekt nevzdávají. Collins uvedl, že kritiku berou vážně a chtějí ji využít při přípravě další epizody.
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