Svatba jako z Netflixu. Čínské svatby zachvátil filmový bizár
Zapomeňte na roztřesené záběry prvního tance a nekonečné prostřihy na dojaté příbuzné. Nový svatební hit v Číně vypadá spíš jako historický seriál. Ženichové oblékají brnění, nevěsty tradiční kostýmy a profesionální štáby z nich dělají filmové hrdiny cestující napříč staletími. Za pár minut vlastní romantické ságy jsou páry ochotné zaplatit tisíce dolarů, všímá si agentura Bloomberg.
Tři životy, tři světy a jedna svatba. V jedné dynastii se potkají, v další se znovu zamilují a nakonec skončí v současnosti. Všechno podle scénáře, pod dohledem režiséra, kameramana, fotografů, vizážistů a kadeřníků. Ne, nejde o další seriál Netflixu, nýbrž natáčení svatebního videa mladého čínského páru, který si na pár hodin dopřál svůj vlastní Hollywood.
Podle agentury Bloomberg patří podobné zhruba tříminutové mikrosnímky k nejvýraznějším trendům čínského svatebního průmyslu. Osudová láska ale není levná. Balíček „tří životů“ vyjde u produkční společnosti Sijur Films až na 16 tisíc jüanů (asi 52 tisíc korun), zjistil Bloomberg. Kdo má pocit, že tři společné existence jeho vztah dostatečně nevystihují, může jich mít klidně šest. Cena je pak zhruba dvojnásobná.
U Gordona Ramsayho zažil nejtvrdší pracovní školu svého života, v newyorském Eleven Madison Park se naučil, že špičková gastronomie nekončí na talíři. Teď třicetiletý Maroš Jambor stojí v čele jedné z největších legend české gastronomie – Zlaté Prahy.
Zlatá Praha není muzeum. Třicetiletý Slovák v ní zúročuje školu Gordona Ramsayho
Enjoy
U Gordona Ramsayho zažil nejtvrdší pracovní školu svého života, v newyorském Eleven Madison Park se naučil, že špičková gastronomie nekončí na talíři. Teď třicetiletý Maroš Jambor stojí v čele jedné z největších legend české gastronomie – Zlaté Prahy.
Byznys evidentně funguje. Sijur Films působí v osmi čínských městech a podle svého spoluzakladatele Luo Weie natočí zhruba stovku párů týdně. Zvlášť pozoruhodné je, že nový svatební hit přichází ve chvíli, kdy samotné manželství v Číně zrovna netáhne. V roce 2024 tam bylo uzavřeno jen 6,1 milionu sňatků, nejméně v historii, a jejich počet je zhruba poloviční oproti době před deseti lety. Méně svateb tedy neznamená méně byznysu. Stačí každou jen pořádně zrežírovat.
Za rozmachem trendu není ale jen touha získat efektní video na sociální sítě. Mladé páry chtějí mít podle Luo Weie pocit, že svatba skutečně patří jen jim. „Ve skutečném životě si nemůžete napsat celý vlastní scénář. Ale během těch několika hodin na place rozhodujete o zápletce i o konci. Je to vzácný a cenný zážitek,“ řekl Bloombergu.
Čínská továrna na emoce
Čínský svatební Hollywood navíc nevznikl ve vzduchoprázdnu. Země už má obrovský průmysl takzvaných mikrodramat – krátkých seriálů určených hlavně pro mobilní telefony. Jejich trh se podle údajů citovaných Bloombergem v roce 2025 zdvojnásobil na odhadovaných 100 miliard jüanů a poprvé překonal tržby klasických kin. Režisérů, kameramanů a scenáristů schopných vměstnat velké emoce do několika minut je tedy dost. Stačilo jen vyměnit herce za novomanžele.
Čína je známá tím, že na Západ exportuje postupy své tradiční medicíny a ze Západu přejímá lékařské technologie pro své nemocnice. Ale situace se začíná měnit: v Číně rozvíjejí moderní terapie a prodávají je do světa.
Čína už nevyváží jen akupunkturu. Západ léčí genovými terapiemi i pilulkami na hubnutí
Enjoy
Čína je známá tím, že na Západ exportuje postupy své tradiční medicíny a ze Západu přejímá lékařské technologie pro své nemocnice. Ale situace se začíná měnit: v Číně rozvíjejí moderní terapie a prodávají je do světa.
Kde jsou peníze, tam je ovšem brzy také tlačenice. Na oblíbených historických lokacích se podle Bloombergu potkává tolik svatebních produkcí, že páry musejí na svůj dokonalý romantický okamžik čekat ve frontě. Přibývají nová studia a s nimi i cenová válka. Některé firmy už jednodušší mikrosnímky přihazují ke klasickým fotografickým balíčkům zdarma. I láska napříč staletími má zkrátka konkurenci.
A za rohem už čeká umělá inteligence. Pokud AI zvládne během chvíle vytvořit ženicha v brnění, nevěstu v císařském paláci a k tomu několik minulých životů, proč platit celý filmový štáb? Sijur Films sází na to, že zákazníci nekupují jen výsledné video, ale samotný zážitek z natáčení. Zatím tedy mají lidé nad stroji jednu výhodu: AI vám sice může vygenerovat šest společných životů, ale svatbu za vás ještě neprožije.
Newstream CLUB září 2026
Hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek, miliardář Pavel Louda, vědkyně s českými kořeny Barbara Paldus nebo Hana Janata, která se po šedesátce stala modelkou. I to jsou hvězdy podzimního vydání magazínu Newstream CLUB, který právě vychází. Zaměřuje se na longevity v nejširším slova smyslu. Vedle zdravého životního stylu se zaměří i na zdraví firem.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.