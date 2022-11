Rekordní Lego. Eiffelova věž vysoká metr a půl míří na pulty

Lego je oblíbené mezi sběrateli. V Česku do něj investuje například miliardář Michal Šnobr. Na Kladně je zároveň jedna u největších továren Lega na světě.

Fanoušci stavebnice lego si budou moci nově z kostek postavit kopii pařížské Eiffelovy věže. Ta je vysoká 1,49 metru a jde o dosud nejvyšší stavbu, kterou je možné sestavit, uvedla americká CNN.

Jak uvedla dánská společnost ve své tiskové zprávě, „závratným výšinám skutečné pařížské budovy stavba z lega odpovídat nebude, nicméně je navržena tak, aby byla autentickou replikou slavné věže“.

Stavebnice má 10 001 dílků a lze z ní na věži postavit i vyhlídkové plošiny, výtahy a rovněž část okolního parku. I když jde o nejvyšší stavbu z lega, nejde o největší stavbu, pokud jde o počet dílků. Tím se může pochlubit stavebnice Lego Art World Map, která se skládá z 11 695 dílků.

Eiffelova věž z lega se začne prodávat 25. listopadu a bude stát 629 99 dolarů (přes 14 700 korun).

Pařížská stavba z roku 1889 měří 330 metrů a pojmenovaná byla po svém konstruktérovi Gustavu Eiffelovi. Během výstavby předčila Washingtonův monument a stala se nejvyšší stavbou na světě. Titul držela po čtyři desetiletí, než ji v roce 1929 překonal newyorský mrakodrap Chrysler Building. Když byla věž dokončena, předpokládalo se, že vydrží 20 let, než bude rozebrána. I po 133 letech ale věž stále stojí, a to jen díky pečlivé údržbě.

Sběratelský hit?

Lego patří k mimořádně populárním artiklům mezi sběrateli. Právě sbírání lega se věnuje například miliardář a investor do energetiky a hoteliérství Michal Šnobr.

