Recese? Raději luxusní auto, řekli si sběratelé a nakoupili za půl miliardy dolarů

Bohatí sběratelé aut přemýšleli nad obavami z případné recese a výsledek se dostavil. Podle pojišťovací a lifestylové společnosti Hagerty utratili tento víkend v aukcích klasických aut v Monterey přes 460 milionů dolarů, nejvíce v historii akce, uvedl server CNBC. Nejdražším prodaným vozem se stalo Ferrari 410 Sport Spider z roku 1955 s cenou 22 milionů dolarů (asi 542 milionů korun, na snímku).

Podle společnosti Hagerty se na aukcích mezi čtvrteční nocí a pondělním ránem prodalo přes 790 vozů za průměrnou cenu 590 700 dolarů za víkendovou celkovou cenu 469 milionů dolarů. Celkové tržby překonaly předchozí prodejní rekord v Monterey, stanovený v roce 2015 na 395 milionů dolarů. Zároveň se prodalo více než 110 vozů za milion dolarů nebo více, což je rovněž rekord, uvedl CNBC.

Výprodeje v Monterey a Pebble Beach, které v neděli vyvrcholily soutěži krásy Concours d’Elegance, znamenají největší test roku pro trh s klasickými vozy a naznačují, že bohatí sběratelé zůstávají v býčí pozici navzdory obavám z recese a nedávné volatilitě akciových trhů.

„Pokud by měl někdo nějaké dotazy ohledně toho, zda letošek bude silný rok, tento týden dokázal, že poptávka po všech různých segmentech sběratelských vozů byla velmi silná,“ řekl McKeel Hagerty, generální ředitel Hagerty. „Téměř každá aukční společnost hlásila více silných zájemců o více vozů,” dodal.

Objevily se ale i některé roztroušené známky přemrštěných cen: Top nabídka týdne, Ferrari z roku 1955 vydražené síní Sotheby’s, bylo prodáno za 22 milionů dolarů – pod odhadovanou hodnotou mezi 25 miliony a 30 miliony dolarů. Několik vozů se nepodařilo prodat za požadovanou cenu vůbec.

Noví sběratelé – mileniálové

Míra prodeje, neboli podíl prodaných vozů, byl 79 procent, těsně před loňskou 80procentní mírou. Přesto byla poptávka silná po téměř každé kategorii sběratelských vozů – od předválečných klasik a vozů Corvette z 60. let až po Ferrari z 90. let a superauta z roku 2021. Nové cenové rekordy byly stanoveny pro širokou škálu modelů.

Aukce podpořili také sběratelé všech věkových kategorií, přičemž stále větší roli při prodeji hrají sběratelé z řad mileniálů.

Dražitelé tvrdí, že impulzivní nákup dolarových šesticiferných vozů byl silný i proto, že bohatí kupci se na poslední chvíli rozhodli se zaregistrovat a přihazovat. „Viděli jsme některé dražitele typu buy-it-now – dražitele, kteří přišli na aukce, viděli auto nebo auta, která chtěli, zaregistrovali se, aby na místě přihazovali, vyhráli aukce, šli do banky druhý den ráno a dostali pokladní šek na zaplacení – a tento týden se již mohou vozit,“ řekl generální ředitel Hagerty. „To je docela vzácné a vypovídá to hodně o dnešních kupujících zaměřených na řízení vozu,” dodal.

Top 10 nejdražších aut prodaných v Monterey:

model vozu rok výroby cena (v mil. dolarů) 1. Ferrari 410 Sport Spider 1955 22,000 2. Bugatti Type 57 Atalante Coupe 1937 10,345 3. Mercedes-Benz 540K Sindelfingen Roadster 1937 9,905 4. Hispano-Suiza H6C Transformable Torpedo 1924 9,245 5. Ferrari 500 TRC Spider 1957 7,815 6. Ferrari 275 GTB/C Coupe 1966 7,595 7. Ferrari 375 America Vignale Cabriolet 1954 7,595 8. Ferrari 375 MM Spider 1953 7,485 9. Talbot-Lago T150-C SS Teardrop Coupe 1938 7,265 10. Ferrari 250 GT Cabriolet 1958 6,825

zdroj: Bloomberg