Praha přichází o velký festival. Po deseti letech končí Metronome Prague
Pražská festivalová mapa se po deseti letech mění. Metronome Prague končí kvůli slabší návštěvnosti, nedostatku dlouhodobých partnerů i komplikovaným podmínkám pro další rozvoj akce. Festival přitom během své existence přivezl do české metropole řadu světových hvězd včetně Stinga, Iggyho Popa či Alanis Morissetteové.
Hudební festival Metronome Prague po deseti letech končí. Akce, která do Prahy přivezla velká jména světové hudební scény a letos svůj jubilejní ročník zakončila koncertem Stinga, už v dosavadní podobě pokračovat nebude. Podle pořadatelů stojí za rozhodnutím především nedostatečná návštěvnost a absence dlouhodobých strategických partnerů, bez nichž podle nich není možné festival dál rozvíjet.
Za pořadatelský tým o konci akce informovali David Gaydečka a Martin Voňka. Upozornili také na podmínky, v nichž festival v posledních letech fungoval. „Problém tkví také v aktuální společenské situaci v hlavním městě Praze. Určitou podporu a povzbuzení ze strany pražské radnice jsme od začátku získávali, ale nebyla dostatečná a komplexní tak, abychom mohli akci dál rozvíjet,“ uvedli.
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Festival podle pořadatelů narážel na stále větší překážky
Organizaci Metronome Prague podle Gaydečky a Voňky v posledních letech komplikovala také atmosféra kolem akce a jednotlivé stížnosti. Pořadatelům se nakonec podle jejich slov nepodařilo naplnit dohody a cíle, bez nichž nelze podobnou mezinárodní událost v metropoli dlouhodobě pořádat.
Situaci nezvrátilo ani letošní partnerství s koncertní promotérskou společností Live Nation Czech Republic. Gaydečka a Voňka ale z hudební scény neodcházejí. Připravují další projekty, které už nemají být soustředěné do jednoho festivalového víkendu, ale rozloží se do různých termínů během roku.
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Poslední ročník zakončil Sting
Jubilejní desátý ročník Metronome Prague se letos v červnu uskutečnil na letišti v Letňanech, kam se festival přesunul z pražského Výstaviště. Na třech scénách se během akce vystřídaly desítky interpretů a mezi hlavní momenty patřilo vystoupení Nicka Cavea se skupinou The Bad Seeds. Závěr festivalu obstaral britský zpěvák a skladatel Sting.
Newstream CLUB září 2026
Hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek, miliardář Pavel Louda, vědkyně s českými kořeny Barbara Paldus nebo Hana Janata, která se po šedesátce stala modelkou. I to jsou hvězdy podzimního vydání magazínu Newstream CLUB, který právě vychází. Zaměřuje se na longevity v nejširším slova smyslu. Vedle zdravého životního stylu se zaměří i na zdraví firem.
Návštěvnost však podle dostupných údajů nedosáhla několika desítek tisíc lidí, tedy úrovně, která bývá v Letňanech běžná při koncertech velkých světových hvězd. Právě nedostatečný počet diváků se následně zařadil mezi hlavní důvody ukončení festivalu.
Metronome Prague během své existence hostil řadu výrazných jmen světové hudební scény. Vedle letošního Stinga na něm v minulosti vystoupili například Alanis Morissetteová nebo Iggy Pop.
Praha už o několik festivalů přišla
Metronome Prague není prvním velkým hudebním festivalem, který po roce 1989 v Praze skončil. V roce 2011 se na holešovickém Výstavišti uskutečnil Prague City Festival, na němž vystoupili například 30 Seconds to Mars nebo Skunk Anansie. Druhý ročník, plánovaný na rok 2012 a s účastí kapel blink-182 či New Order, pořadatelé pouhé dva týdny před zahájením zrušili kvůli finančním problémům a nedostatku sponzorských peněz.
Prahu později opustil také festival Aerodrome. Jeho poslední ročník v hlavním městě se uskutečnil v roce 2018 na letišti v Letňanech, poté se akce přesunula do Panenského Týnce.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.