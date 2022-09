Lanovku na Petřín navrhne česká designérka Marešová, autorka ikonické tramvaje T3 Coupé

Vítězem mezinárodní soutěže na novou podobu vozidel lanovky na Petřín se stalo české studio Anna Marešová Designers, které je také autorem konceptu ikonické výletní tramvaje T3 Coupé.

Reklama

Dalším krokem projektu modernizace lanovky na Petřín bude příprava veřejné zakázky na nákup nových vozidel, kterou DPP plánuje vyhlásit do konce letošního roku. Její součástí bude právě vítězný návrh designu vozidel. První cestující by se zmodernizovanou petřínskou lanovkou mohli svézt na konci roku 2024.

Porota Marešové návrh vyzdvihla jako vynikající čisté řešení a ocenila důraz na zážitek z jízdy. Návrh nejlépe reagoval na všechny požadavky. „Právě čistota a strohost dává skvělé zázemí pro cestující, kteří ocení panorama Prahy i díky velkorysému prosklení kabin. Poetičnost, změklé tvary a přívětivá maska vozu vybízí ke svezení,“ zní verdikt poroty.

Na vítězný návrh i další oceněné se podívejte do galerie:

Ta mimojiné pozitivně hodnotila možnost sklopení všech sedaček, většina cestujících sedí pouze před tím, než vůz opustí stanici. Vyhlídková plošina se tak stává přívětivější.

Reklama

Respekt k historii i moderní technologie

„Odhalená, vzdušná, milovaná - to byl náš slogan celého projektu nové lanovky na Petřín. Navrhovali jsme ji s respektem k jejímu odkazu i místu, ovšem tak, aby byla komfortní́ a technologicky vyspělá. Chtěli jsme se vyhnout sportovnímu či okázalému vzhledu a zvolili jsme cestu udržitelného a funkčního designu. Maximalizovali jsme výhled a vytvořili odhalenou a vzdušnou podobu lanovky pro co nejlepší́ pocit z jízdy. Věříme, že bude dobře sloužit lidem a bavit je minimálně dalších 30 let,“ dodala Anna Marešová.

Reportáž: Projektovali ji ti nejznámější a bydlela v ní pražská smetánka. Nyní pražská Baba projde modernizací Reality Světově unikátní urbanistický celek, Osada Baba, projde proměnou. Koncepční studie má modernizovat a proměnit veřejný prostor a infrastrukturu. Petra Jansová Přečíst článek

Na druhém místě soutěže skončil společný návrh rakouských studií Spirit Design, Döllmann Design a Architektur ZT. Třetí místo obsadil neotřelý návrh českého studia Aufeer Design ze skupiny Matador Group. Na čtvrté příčce se umístil koncept mnichovské designérské kanceláře N+P Innovation Design.

O vítězích rozhodovala pětičlenná porota, jejímž předsedou byl Ivan Dlabač, vedoucí ateliéru průmyslového designu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, zakladatel studia DIVAN, držitel mnoha ocenění včetně prestižních Red Dot Design Awards a The Good Design Awards.

Mezinárodní otevřenou designérskou soutěž vyhlásil DPP v říjnu loňského roku. Se svými referencemi a portfoliem se do ní přihlásilo celkem 26 týmů, z toho 10 zahraničních ze 7 zemí. Úkolem finalistů bylo vypracovat návrh designu karosérie i interiéru nového vozidla lanovky na Petřín. Původní soutěž musela být však zrušena téměř ve finále, kdy jeden ze dvou finalistů neodevzdal svůj návrh. Soutěž proto DPP znovu vyhlásil v červenci 2022 s novým organizátorem a úplně novou porotou, ovšem se stejnými podmínkami.

Byli také poptáni čtyři finalisté z minulé soutěže, kteří se všichni mohli znovu utkat o vítězný návrh. Vítězi jakož i všem ostatním finalistům náleží stejná odměna ve výši 500 tisíc korun.

Vltavská filharmonie: Stát by měla do 10 let a stane se symbolem Prahy, říká urbanista Enjoy Nejenom architektura, ale i řešení veřejného prostranství byly hlavními aspekty výběru odborné komise, jež hledala ideální návrh Vltavské filharmonie. Vítěz je nyní známý. Prestižní objekt na Vltavské navrhne dánské studio Bjarke Ingels. Do pětice těch nejlepších projektů se probojoval i návrh českého architekta Petra Hájka. Petra Jansová Přečíst článek

Anna Marešová vystudovala produktový design na Fakultě umění a designu na univerzitě v Ústí nad Labem a University of Derby. Její diplomová práce, kterou byla sada erotických pomůcek pro ženy Whoop.de.doo, získala hodně pozornosti. Za vibrátor Whoop.de.doo získala prestižní cenu za design Red Dot.

Podívejte se jak bude vypadat lanovka do Podbaby do následující galerie: