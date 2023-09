Pavel Maurer: Týden bez odpadu je zpátky!

Gastroinfluencer Pavel Maurer se ve svém novém komentáři protentokrát nepustil do pojednání o skvělých jídlech. Zaměřil se na mnohem méně záživnější téma. Ovšem nikoli nepodstatné.

Všichni pořád něco vyhazujeme! Naše civilizace sice vyvíjí neuvěřitelné technologie recyklace, ale stejně to nestačí. Jako příklad uvedu svoji vlastní rodinu:

Hned za rohem máme tři popelnice na třídění odpadu a tak zodpovědně chodíme s taškami plastů, papíru a se sklenicemi. Nejsem moc dobrý v počtech, tak mi odpusťte, že některé odhady mám trochu „přes prsty“, ale domnívám se, že nejsem vůbec daleko od skutečného stavu věcí.

Každý týden naházím s velkým třískáním do popelnice na sklo zhruba 15 sklenic. Víno, Vincentka, skleněné konzervy. Máme smíšenou, takže, díky Bohu, nemusím třídit sklo čiré a barevné. Potom zhruba každé tři dny chodím s papírem a stejně tak s plasty, s těmi častěji. Mám doma také biopopelnici, která je poskytnuta zdarma a tak svědomitě třídím i běžný domácí odpad od trávy, listí, kořenů, případně staré půdy z květináčů. Naše ulice není moc velká, ale stejně jsou popelnice velmi často přecpané. Myslím, že třeba na velkých sídlištích to musí občas být dost velký problém.

Není málo popelnic?

Jako amatérský statistik jsem si zkoušel představit, že 12 domů v naší a druhé nejbližší ulici vyprodukuje přibližně tolik odpadu jako naše domácnost a dostal jsem se k hrůzyplným číslům! Vlastně vůbec nechápu, jak se to dá jen s pár „veřejnými recyklačními popelnicemi“ zvládnout. Pokud někdo postaví třebas i pětinásobný počet popelnic před dvanáctipatrový panelák se sedmi vchody, tak se to přece vůbec nikam nevejde?

A to já mohu alespoň vracet láhve od piva! V některých zemích EU výraz: „vratné láhve“ neexistuje. A to některé lahvičky od piva nebo vína jsou tak krásně designové, že mi trhá srdce s nimi praštit do popelnice. Také si pamatuji, že když moje dcera žila v Chicagu, tak jsme do některých supermarketů chodili vždy s vlastními taškami, protože nám za každou odpustili půl dolaru. Ono je to skoro nic ve srovnání s víkendový nákupem za 200 dolarů, ale potěší to srdce i dobré svědomí. Od té doby jsem vycepován a nosím vlastní tašky na nákup, ať jsem doma, či kdekoli na světě. Věřím, že to má smysl.

Týden bez odpadu

V nadcházejícím zářijovém týdnu se v Česku uskuteční nejen záplava oblíbených vinobraní, ale také už 7. ročník „Týdne bez odpadu“. Mezinárodní událost, jejímž cílem je inspirovat k minimalizaci odpadu a také k udržitelnějšímu životním stylu. Organizátoři akce, Zerowasters a Czech Zero Waste letos připravují pro účastníky hned několik novinek. Už sedm let si „Týden bez odpadu“ klade za cíl nadchnout Čechy pro šetrný způsob života a předcházení vzniku odpadu.

Suché léto, extrémní výkyvy počasí nebo rozsáhlé požáry po celé Evropě připomínají, že je nejvyšší čas vyrazit do boje za ochranu životního prostředí. Týden bez odpadu se uskuteční od pondělí 11. do neděle 17. září, aby připomněl, jak mohou jednotlivci, ale i firmy environmentálním problémům alespoň trošku čelit.

„Často se během našich kurzů a přednášek setkáváme s beznadějí a neúspěšnými pokusy o život šetrnější k planetě. Ačkoliv si myslíme, že odpovědnost za životní prostředí nemá ležet na bedrech spotřebitelů, ale především firem, věříme, že iniciativa jednotlivce pomáhá nejen zmírnit pocity bezvýznamnosti, ale také udává poptávku na trhu. A o tom všem je právě Týden bez odpadu. Ať už se člověk zapojí jako účastník nebo pořadatel,“ vysvětluje Veronika Nováčková z organizace Zerowasters, která Týden bez odpadu spolupořádá.

Do události se mohou zapojit jak jednotlivci, tak firmy a organizace. Stačí svou akci zaregistrovat na tydenbezodpadu.cz a hlavně, hlavně a nejvíc o tom všem přemýšlet. Všechno to máme v hlavě a odpadky nevytváří jen naše civilizace, ale jsme to my každý den, kde bezmyšlenkovitě plýtváme ve chvílích, kdy to není vůbec potřeba.