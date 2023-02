Odpočiňte si a dopřejte si víkend pro sebe. Jak na regeneraci?

Najděte si čas jen sami na sebe. Regeneraci naše tělo potřebuje, jen když načerpá zpět ztracené síly, může zase fungovat. Jak na ni?

Zima je v plném proudu, a i když se můžeme věnovat typickým zimním radovánkám jako je lyžování, bruslení nebo bobování, kterým se v létě budeme věnovat jen těžko, máme kolikrát pocit, že jsme vyčerpaní a unavení. Starosti všedních dní na nás doléhají a nám nezbývá ani kapka sil. Máte to taky tak? Co s tím? Odpočiňte si a dopřejte si víkend jen sami pro sebe.

Odpočinek naše tělo potřebuje

Říká se, že naše tělo bylo stvořeno pro pohyb a nemůže bez něj být. Je to pravda, jenže tělo potřebuje nejen pohyb, ale i odpočinek. Během něj totiž tělo čerpá zpět ztracené síly a regeneruje, aby mohlo dál fungovat.

Únava je běžná věc

Ráno vstaneme, oblékneme se, uděláme ze sebe člověka, připravíme ostatním členům domácnosti svačinu a uháníme do práce. Na to, abychom se sami najedli, často nemáme čas. V práci si najdeme sotva pár minut na to, abychom si uvařili čaj nebo rychle snědli pár soust k obědu, odpoledne zase uháníme domů, na nákup, uvařit, uklidit, vyvenčit zvířecího kamaráda. Sotva pak večer ulehnete do postele, hned spíte.

Únava není našemu tělu neznámá, když se dostaví po vyčerpávající aktivitě, nejde o nic špatného, jenže když nás trápí dnes a denně? To už v pořádku rozhodně není a je třeba si odpočinout. Kdo totiž chce být výkonný a efektivně pracovat, ten musí umět také správně odpočívat.

Odpočinek dělíme na aktivní a pasivní

Odpočinek je důležitou součástí našeho života, kdo si myslí, že je to ztráta času, ten se šeredně plete. Kdo umí odpočívat, ten získá zpět ztracenou energii, pozitivně působí na fungování těla i imunity, odpočinek navíc odbourává stres. Víte, že ho dělíme na aktivní a pasivní?

Aktivní odpočinek můžeme označit za souhrn činností, které neděláme každý den, nejsou povinné, když se do nich ale pustíme, máme z nich radost. Někdo za takový odpočinek považuje práci na zahradě, jiný háčkuje nebo třeba něco vyřezává ze dřeva, další si jde lehce zacvičit nebo zaplavat.

Když přijde na pasivní odpočinek, jak už název napovídá, jde o vysazení většiny činností. Pro někoho je pasivní odpočinek leda tak to, že si lehne na gauč a sleduje televizi, patří sem ale i spánek a relaxování, tedy všechno, při čem nevyvíjíme žádnou činnost.

Víte, že naše tělo potřebuje obě formy odpočinku, tedy tu pasivní i aktivní?

Tip číslo jedna: Sbalte si kufřík a vydejte se za teplem

Být pořád doma nebo v práci naší náladě neprospívá, potřebujeme taky žít. Vyrazit si s přáteli do kavárny, kina, na skleničku. Vzít rodinu, sbalit si plavky a vyrazit za teplem nebo aspoň na wellness pobyt na Slovensku, v Čechách nebo jinde.

Tip číslo dva: Zajděte si do sauny nebo na masáž

Za wellness není třeba vždycky jezdit daleko, stačí si někde poblíž najít wellness centrum, kde si můžete zaplavat, zacvičit, ohřát se v sauně nebo si zajít na masáž. Vydejte se tam sami nebo s kamarádkou, rodinu tentokrát nechte doma. Oprostěte se od všech starostí kolem dětí i partnera, myslete na sebe a užívejte si to hýčkání.

Tip číslo tři: Dělejte to, co vás baví

Najděte si činnost, která vás bude bavit a zapomenete při ní na všechno kolem. Rádi trávíte čas nad stránkami oblíbeného románu? Nebo neumíte jen tak sedět, potřebujete něco dělat? Co si tak vybrat zábavné kurzy, které vás naučí krasopis, vyrábět domácí kosmetiku, plést ponožky, malovat, vyrábět šperky nebo třeba domácí mýdla. Uvidíte, že si odpočine jak tělo, tak mysl.

Tip číslo čtyři: Vydejte se na procházku

Čerstvý vzduch dokáže divy, přesto mnozí z nás tráví většinu času zavření doma. Na vině může být stres z toho, že nestíháme, máme hromadu práce, nebo se nám prostě jen nechce. Když se ale odhodláte a ven se vydáte, vrátíte se odpočatí, plní sil, a navíc uděláte něco pro svoje zdraví.

Tip číslo pět: Vyspěte se

Spánek řadíme do pasivního odpočinku, naše tělo se bez něj neobejde. Většina z nás si myslí, že stačí pár hodin spánku denně, pokud to ale není doporučených 7 až 8 hodin, nejspíš nespíme dostatečně a naše tělo trpí. Čím kvalitnější bude spánek, tím lépe si odpočineme a ráno se budeme probouzet svěží a nabití energií.