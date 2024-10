OBRAZEM: Projekt parku Soutok získal významné zahraniční ocenění

Projekt příměstského parku u soutoku Vltavy a Berounky na jihu Prahy, který navrhly architektonická studia EMF (Katalánsko), Norma (ČR) a Pareto (Francie), získal v britském Birminghamu významné mezinárodní ocenění WMNP Awards. Soutěže se zúčastnily týmy z celého světa, do finále jich postoupilo sedm.

Reklama

Říční niva na soutoku Berounky a Vltavy na jižní hranici Prahy má rozlohu přes 1 300 hektarů. Zaujímá tedy plochu téměř 300 Václavských náměstí a je také 10 větší než Stromovka. Území, jež zatím spíš dílčí nekoordinované zásahy ničily, je rozděleno mezi pět městských částí a město Černošice.

FOTOGALERIE: Jak bude vypadat budoucí park?

„Projekt příměstského parku Soutok je zcela unikátní svým rozsahem, co se rozlohy území týká, i přístupem ke všem zúčastněným, tedy obyvatelům, institucím, městským částem a obcím a zejména k samotné přírodě. Zohlednit tolik vrstev a zájmů byla velká výzva a usilovná práce, a i díky tomuto významnému ocenění, které projekt a jeho autoři získali, můžeme říci, že stála za to. Nebát se dělat městské projekty inovativně má smysl,“ říká náměstek primátora hl. m. Prahy pro územní rozvoj Petr Hlaváček.

Reklama

„Budoucí podoba příměstského parku přispěje k biodiverzitě daného území, zajistí lepší zadržování vody v krajině skrze revitalizaci břehů obou řek a také k přírodě šetrnou protipovodňovou ochranu obcí s ním sousedícím. Je skvělé, že náš projekt zaujal i v zahraničí,“ říká náměstkyně pro životní prostředí a klimatický plán Jana Komrsková.

Mezinárodní krajinářsko-urbanistickou soutěž o budoucí podobu příměstského parku na jihu Prahy vyhrál na jaře roku 2023 tým složený z architektonických studií EMF (Katalánsko), Norma (ČR) a Pareto (Francie). Jejich společnou vizi pak institut představil kompetentním institucím a veřejnosti, a zapojil je do konzultací. Komentáře architektům posloužily při dopracování návrhu.

Ochrana před povodněmi

Park Soutok má plnit funkci ochrany před suchem či povodněmi a stát se „laboratoří proměny“ otevřené krajiny, což zahrnuje například integrovanou revitalizaci niv, úpravu příměstského zemědělství, zvýšení pohlcování slunečního záření a podobně.

OBRAZEM: Stromovka se dočká nového mostu, vyjde na čtvrt miliardy Reality Ředitelství vodních cest vybralo vítěze architektonické soutěže o návrh řešení komplexní úpravy mostu v ulici Za Elektrárnou přes plavební kanál Troja-Podbaba v Praze 7. Návrh ateliéru Nemec & Taller Architektur odborná porota vyhodnotila jako nejvhodnější. ČTK Přečíst článek

OBRAZEM: Lázně, které budou Slovákům závidět i Maďaři, stále čekají na stavební povolení Reality V hlavním městě Slovenska se rýsuje další unikátní rekonstrukce. Do života by se tu, co nevidět, měly vrátit slavné historické lázně Grössling přímo v centru Bratislavy. Na nové podobě obnovených lázní se bude podílet proslulé italské studio, které zvítězilo v mezinárodní architektonické soutěži. Prostory jsou vyklizeny, nyní se už jen čeká na povolení k rekonstrukci. Prohlédněte si, jak lázně kdysi vypadaly a jak se za 15 milionů euro promění. Věra Tůmová Přečíst článek