Nová Spirála přivítá první návštěvníky. Praha otevírá na Výstavišti multižánrovou scénu

Dnes večer zahajuje provoz další pražské divadlo. Po dvaceti letech, kdy byla scéna Spirály na pražském Výstavišti uzavřená, představí divákům hudebně vizuální show Vzkříšení.

Oválnou scénu divadla Spirála na Výstavišti Praha v roce 2002 totálně zničily povodně. Její budoucnost byla v té době chmurná. Scéně, která v devadesátých letech proslula téměř třinácti sty reprízami muzikálu Jesus Christ Superstar, čekala demolice. K té naštěstí nedošlo, protože by byla příliš nákladná. Divadlo proto zůstalo uzavřené, a až v roce 2021 začala rekonstrukce do současné podoby multižánrového kulturního prostoru s názvem Nová Spirála, který je nově doplněný o druhý sál a řadu moderních technologií.

„Co se týká možností využití a techniky, tak jsme nejmodernější scéna minimálně z hlediska střední Evropy,“ uvedl k rekonstrukci divadla, do nějž se vejde osm stovek diváků, jeho ředitel Jan Makalouš. Totální rekonstrukce vyšla na zhruba 300 milionů a scénu provozuje městská společnost Výstaviště Praha.

Nyní je vše připravené na slavnostní premiéru, ale je zajímavé si připomenout, co vše rekonstrukce obsáhla a jak náročná byla. V rámci stavebních úprav budovy chátrající Spirály dělníci vybourali a vyvezli 1600 tun suti, betonů, asfaltů a dalších materiálů.

Stavbu následně doplnilo sto tun nových ocelových konstrukcí. Kromě nového zastřešení se na fasádě osadilo 44 kusů oken a na únikových schodištích 27. „Největším lákadlem pro diváky je unikátní otočná scéna, která obsahuje dvě pódia – vnější a vnitřní cylindrické, kde jsou dále k dispozici zvedané stoly se zdvihem do výšky 1,2 metru nad úroveň pevného jeviště s možností spuštění do spodního technického zázemí na úrovni minus 3 metry," doplňuje ředitel.

Malý i velký sál je vybaven světelnou aparaturou. Inteligentní scénická svítidla dodala firma Robe Lighting z Valašského meziříčí. Světelný park doplňuje 6 laserových projektorů, které na jeviště, na scénu nebo na konstrukci sálu umožní vytvořit působivý videomapping.

