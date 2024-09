Dokonalý výhled i unikátní jeviště. Divadlo Nová Spirála se chystá na první návštěvníky

Divadlu Spirála po povodních hrozila demolice, ale nakonec pražský Magistrát rozhodl o záchraně památky a její rekonstrukci. Ta vyšla na čtvrt miliardy a je kompletně hotová. Od kolaudace Spirály uběhl měsíc, v sále se již zkouší, premiérové představení zde odehrají 3. října.

Reklama

„Rekonstrukce prostor je hotová, nyní se již zabydlujeme a umělci zkouší na premiéru, všechno funguje jak má,“ popisuje aktuální situaci ředitel divadla Nová Spirála Jan Makalouš.

Dominantou hlavního kruhového sálu je otáčivé jeviště. Do hlediště se vejde osm set diváků. Pět set na balkony a tři stovky přímo okolo jeviště. Další možnosti nabízí i nový druhý sál.

FOTOGALERIE: Jak vypadá prostor po rekonstrukci? Podívejte se

Reklama

Nová Spirála zahájí provoz hudebně tanečním představením Vzkříšení, kde díky vizuální multimediální show a živému orchestru ožijí světové popové hity. „Show bude oslavou minulosti a vyhlídkou do budoucnosti,“ říká o představení jeho choreograf Lukas Vilt.

Dokonalý výhled

Sál je rozčleněn do čtyř sektorů dle čtyř ramp, které se vinou ve spirále a umožní tak přístup do jednotlivých sektorů a galerií. Dispozice hlediště zajišťuje každému z diváků dokonalý výhled. Návštěvníci se budou v prostoru orientovat pomocí barev sektorů a vstupenek.

„Unikátem divadla je otáčivé kruhové jeviště složené z několik stolů, které se mohou točit synchronně i asynchronně, vyjíždět a zajíždět nad a pod úroveň parteru. Divák navíc při vstupu do divadla uvidí celý systém i útroby jeviště. Herci budou nastupovat na scénu i z prostor, kde sedí diváci,“ popisuje techniku ředitel Makalouš.

Díky technickému vybavení je divadlo multižánrové a chystá se nabízet široké spektrum zábavy - od činohry po vystoupení artistů, cirkus, či kabaret.

Prostor se dát využít i pro komerční účely, na konference nebo školení. „Program vytváříme pro širokou veřejnost všech generací a žánrových preferencí. S ohledem na multižánrové zaměření jsou jednotlivé projekty Nové Spirály rozděleny právě do programových kategorií,“ doplnil Makalouš.

Výstaviště v Praze připomene srpen 1968 celodenním festivalem. Tématem jsou ženy v disentu Enjoy Třetí ročník festivalu NeverMore 68 na Výstavišti začíná již od 15 hodin. Výročí 56 let okupace tehdejšího Československa zpestří například Hana Marvanová s historikem Petrem Blažkem nebo Dagmar Hazdrová, která byla „hlasem roku 68“ nebo Monika Načeva. nst Přečíst článek

OBRAZEM: Spirála ožívá. Na pražském Výstavišti vyrůstá evropský unikát Reality Rekonstrukce Spirály na Výstavišti Praha se chýlí ke svému konci. Už v září přivítá první návštěvníky. Město do rekonstrukce investovalo více než čtvrt miliardy korun a věří v návratnost této částky. S dotováním samotného provozu divadla se nepočítá. „Věřím, že si tento mimořádný prostor na sebe vydělá kombinací prodeje lístků a komerčního pronájmu,“ říká Adam Zábranský, pražský radní pro oblast majetku. pej Přečíst článek

Rekonstrukce pražského Výstaviště se protáhne do roku 2026. Cena přesáhne 2,6 miliardy korun Zprávy z firem Oprava a dostavba Průmyslového paláce na pražském Výstavišti vstupuje do třetího roku. Letos stavaři opraví střechy a dokončí montáž ocelové konstrukce obnovovaného křídla. To vyhořelo v říjnu roku 2008. Michal Nosek Přečíst článek