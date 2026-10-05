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newstream.cz Enjoy Nobelovu cenu získali vědci, kteří dokážou „ovládat“ neurony světlem

Nobelovu cenu získali vědci, kteří dokážou „ovládat“ neurony světlem

Nobelovu cenu získali vědci, kteří dokážou „ovládat“ neurony světlem
ČTK
vku, ČTK
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Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství získali Američan Karl Deisseroth a Němci Peter Hegemann a Georg Nagel. Trojice vědců zásadně přispěla k rozvoji optogenetiky, která umožňuje pomocí světla ovlivňovat aktivitu nervových buněk a zkoumat mozkové okruhy spojené například s pamětí, emocemi nebo chováním.

Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství pro letošní rok získali Karl Deisseroth, Peter Hegemann a Georg Nagel. Švédský Karolínský institut je ocenil za objevy týkající se „světlem řízených iontových kanálů a optogenetiky“.

Výzkum trojice vědců významně posunul možnosti zkoumání toho, jak jednotlivé mozkové buňky a nervové okruhy ovlivňují lidské chování, emoce nebo paměť.

kreatin (ilustrační foto)

Biohacking: Kreatin už neprospívá jenom svalům, ale pozor na rizika

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Kreatin se z doplňku stravy spojovaného výhradně se silovými sportovci a kulturistikou stal jedním z nejdiskutovanějších témat v komunitě zaměřené na biohacking, kognitivní výkon a longevity. Výzkum posledních let ukazuje, že mechanismy fungování kreatinu v organismu přesahují benefity svalům.

Alžběta Shejbalová

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Světlo jako nástroj pro zkoumání mozku

Klíčovou roli v jejich práci hraje optogenetika. Díky této metodě mohou vědci pomocí světla ovlivňovat aktivitu nervových buněk a přesněji sledovat, jakou roli jednotlivé části nervových okruhů hrají.

„Pomocí optogenetiky se vědcům podařilo odhalit nervové okruhy řídící konkrétní vzpomínky, pocity a formy chování, které hrají roli u neurologických a psychiatrických poruch,“ uvedli organizátoři Nobelovy ceny na síti X.

terapie červeným světlem (ilustrační foto)

Biohacking: Terapie červeným světlem není jen pro sportovce a experty

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Terapie červeným světlem se za posledních deset let posunula z okraje zájmu biohackerů a sportovců do oblasti klinického zájmu. Množství a kvalita důkazů se ale mezi jednotlivými oblastmi použití výrazně liší. Nejvíce klinických dat máme například pro léčbu bolesti, podporu hojení a některé dermatologické indikace, zatímco u spánku nebo kognitivních funkcí jsou důkazy zatím méně přesvědčivé.

Alžběta Shejbalová

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Metoda objevená oceněnou trojicí už podle Karolínského institutu našla uplatnění také v medicíně. Lékaři ji využívají například při léčbě zraku lidí se zrakovým postižením.

Nobelova cena přinese i milionovou odměnu

Čtyřiapadesátiletý Deisseroth, jednasedmdesátiletý Hegemann a čtyřiasedmdesátiletý Nagel si vedle prestižního ocenění rozdělí také finanční odměnu 12 milionů švédských korun, v přepočtu zhruba 25,9 milionu korun. Laureáti získají rovněž diplom a medaili.

Cena za fyziologii a lékařství tradičně zahajuje vyhlašování Nobelových cen. V následujících dnech budou oznámeni také laureáti v kategoriích fyzika, chemie, literatura, mír a ekonomie.

Biohacking: Spánek hlídá imunitu líp než vitamin D, kratší noci zvyšují riziko infekce o třetinu

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S příchodem podzimu přibývá virů, ale imunitu podle nejnovějších studií nejlépe podporují obyčejné věci. Kratší spánek zvyšuje riziko infekce přibližně o 30 procent, pomáhá i pravidelný pohyb a vláknina. Vitamin D před nachlazením nechrání a zinek nemoc zkrátí jen při užití hned na začátku.

Alžběta Shejbalová

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VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB 

Lepší život jako téma čísla

Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.

Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.

V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.

Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.

A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.

Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

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