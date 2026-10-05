Nobelovu cenu získali vědci, kteří dokážou „ovládat“ neurony světlem
Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství získali Američan Karl Deisseroth a Němci Peter Hegemann a Georg Nagel. Trojice vědců zásadně přispěla k rozvoji optogenetiky, která umožňuje pomocí světla ovlivňovat aktivitu nervových buněk a zkoumat mozkové okruhy spojené například s pamětí, emocemi nebo chováním.
Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství pro letošní rok získali Karl Deisseroth, Peter Hegemann a Georg Nagel. Švédský Karolínský institut je ocenil za objevy týkající se „světlem řízených iontových kanálů a optogenetiky“.
Výzkum trojice vědců významně posunul možnosti zkoumání toho, jak jednotlivé mozkové buňky a nervové okruhy ovlivňují lidské chování, emoce nebo paměť.
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Kreatin se z doplňku stravy spojovaného výhradně se silovými sportovci a kulturistikou stal jedním z nejdiskutovanějších témat v komunitě zaměřené na biohacking, kognitivní výkon a longevity. Výzkum posledních let ukazuje, že mechanismy fungování kreatinu v organismu přesahují benefity svalům.
Světlo jako nástroj pro zkoumání mozku
Klíčovou roli v jejich práci hraje optogenetika. Díky této metodě mohou vědci pomocí světla ovlivňovat aktivitu nervových buněk a přesněji sledovat, jakou roli jednotlivé části nervových okruhů hrají.
„Pomocí optogenetiky se vědcům podařilo odhalit nervové okruhy řídící konkrétní vzpomínky, pocity a formy chování, které hrají roli u neurologických a psychiatrických poruch,“ uvedli organizátoři Nobelovy ceny na síti X.
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Terapie červeným světlem se za posledních deset let posunula z okraje zájmu biohackerů a sportovců do oblasti klinického zájmu. Množství a kvalita důkazů se ale mezi jednotlivými oblastmi použití výrazně liší. Nejvíce klinických dat máme například pro léčbu bolesti, podporu hojení a některé dermatologické indikace, zatímco u spánku nebo kognitivních funkcí jsou důkazy zatím méně přesvědčivé.
Metoda objevená oceněnou trojicí už podle Karolínského institutu našla uplatnění také v medicíně. Lékaři ji využívají například při léčbě zraku lidí se zrakovým postižením.
Nobelova cena přinese i milionovou odměnu
Čtyřiapadesátiletý Deisseroth, jednasedmdesátiletý Hegemann a čtyřiasedmdesátiletý Nagel si vedle prestižního ocenění rozdělí také finanční odměnu 12 milionů švédských korun, v přepočtu zhruba 25,9 milionu korun. Laureáti získají rovněž diplom a medaili.
Cena za fyziologii a lékařství tradičně zahajuje vyhlašování Nobelových cen. V následujících dnech budou oznámeni také laureáti v kategoriích fyzika, chemie, literatura, mír a ekonomie.
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S příchodem podzimu přibývá virů, ale imunitu podle nejnovějších studií nejlépe podporují obyčejné věci. Kratší spánek zvyšuje riziko infekce přibližně o 30 procent, pomáhá i pravidelný pohyb a vláknina. Vitamin D před nachlazením nechrání a zinek nemoc zkrátí jen při užití hned na začátku.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.