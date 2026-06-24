Na jižních tazích v létě roste počet nehod. Nejhorší je pátek a srpen
Na hlavních tazích směrem na jih Česka přibývá během prázdnin nehod. Podle analýzy Portálu nehod je v červenci jejich počet o 17 procent vyšší než běžný měsíční průměr, v srpnu téměř o 23 procent. Nejčastěji se bourá v pátek a odpoledne.
Na silnicích, které řidiči využívají při cestách na dovolenou směrem na jih republiky a dál do zahraničí, v létě výrazně roste počet nehod. Vyplývá to z analýzy Portálu nehod, který sledoval dálnice a silnice I. třídy v okresech Břeclav, České Budějovice, Český Krumlov, Domažlice, Hodonín, Jindřichův Hradec, Klatovy, Prachatice, Strakonice, Tachov, Třebíč a Znojmo.
Jde o tahy využívané při cestách k moři, do Alp, k jezerům, ale také do jižních Čech, na Šumavu, k Lipnu nebo na jižní Moravu. Provoz na nich v létě zvyšují dovolenkáři, chalupáři, motocyklisté i řidiči karavanů.
V srpnu je nehod téměř o čtvrtinu více
Podle dat za roky 2010 až 2025 se na sledovaných tazích obvykle stane 1300 až 1500 nehod ročně. Nejvýraznější nárůst přichází v prázdninových měsících.
V oblíbených dovolenkových destinacích zdražují restaurace, ubytování, doprava i služby na místě. Největší pozor by si letos Češi měli dát v Turecku, Chorvatsku nebo v řeckých letoviscích. Levnější alternativy se dál hledají hlavně na Balkáně a ve východní Evropě.
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V oblíbených dovolenkových destinacích zdražují restaurace, ubytování, doprava i služby na místě. Největší pozor by si letos Češi měli dát v Turecku, Chorvatsku nebo v řeckých letoviscích. Levnější alternativy se dál hledají hlavně na Balkáně a ve východní Evropě.
V červenci je průměrný počet nehod o 17,37 procenta vyšší než běžný měsíční průměr. To odpovídá 138 nehodám oproti průměrným 117. V srpnu je nárůst ještě výraznější: počet nehod je vyšší o 22,81 procenta, tedy 144 nehod oproti průměrným 117.
„Nejvýraznější zlom přichází s prázdninami. V době, kdy lidé nejčastěji vyrážejí za odpočinkem, se hlavní tahy stávají citelně rizikovějšími,“ uvedl Marek Sibal, datový analytik společnosti DataFriends, která provozuje Portál nehod.
Nejrizikovějším dnem je pátek
Nejvíce nehod se na sledovaných silnicích stává v pátek. Podle analýzy to souvisí s odjezdy na víkendové pobyty i delší dovolené. Po pátku následuje sobota.
V srpnu se mezi nejrizikovější dny dostává také neděle. Ta je v celoročním pohledu jinak méně riziková, v prázdninových měsících ale přibývá návratů z dovolených a víkendových cest.
„V srpnu se na třetí místo nehodových dní dostává neděle, která je v celoročním pohledu jinak až poslední. Ukazuje to prázdninovou realitu: lidé se nejen vydávají na cesty, ale také se vracejí,“ uvedl Sibal.
Z hlediska denní doby dochází k nehodám nejčastěji odpoledne, zejména kolem druhé až třetí hodiny.
Hlavní příčinou je nesprávný způsob jízdy
Nejčastější příčinou letních nehod na sledovaných tazích není rychlost, ale nesprávný způsob jízdy. Do této kategorie patří například nevěnování se řízení, nedodržení bezpečné vzdálenosti, jízda po nesprávné straně vozovky nebo vjetí do protisměru.
Podíl těchto příčin v červenci a srpnu přesahuje podle analýzy 50 procent. V zimním období je pod 40 procenty. Naopak podíl nehod kvůli nepřiměřené rychlosti v létě klesá pod 20 procent.
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„Riziko často nevzniká z jedné velké chyby. Spíš se skládá z drobností: pozdní odjezd, kolona, horko, únava, krátký pohled na navigaci, menší odstup nebo snaha dohnat čas,“ uvedl Jan Chalas ze společnosti DataFriends.
Více než polovina letních nehod má následky na zdraví
Letní nehody na sledovaných tazích mají častěji následky na zdraví. U nehod z července a srpna přesahuje podíl kolizí s lehkým nebo těžkým zraněním či úmrtím 53 procent. Celoroční průměr činí 47,8 procenta.
Podle Portálu nehod může vyšší závažnost souviset s delšími trasami, větším počtem plně obsazených aut, hustším provozem a vyšším počtem motocyklistů. U motocyklů počet nehod roste od dubna do října, nejvíce jich analýza eviduje v červenci a srpnu. U nákladních vozidel a autobusů jsou rozdíly mezi měsíci menší.
Řidiči by měli počítat s kolonami a delší cestou
Podle autorů analýzy může riziko snížit hlavně lepší plánování cesty. Řidiči by měli počítat s kolonami, dělat pravidelné přestávky, držet bezpečný odstup a nevěnovat se za jízdy mobilu nebo nastavování navigace.
„V kolonách a hustém provozu se může zdát, že pár metrů nic neznamená. Jenže při prudkém brzdění rozhodují vteřiny a prostor,“ uvedl Chalas.
Před delší cestou je vhodné zkontrolovat také technický stav auta, zejména pneumatiky, brzdy, kapaliny, světla, stěrače, klimatizaci a povinnou výbavu. Naložené auto má delší brzdnou dráhu a při prudkých manévrech se chová jinak než při běžné jízdě.
Drobnou nehodu lze vyřešit i přes mobil
Při menších nehodách, u kterých není nikdo zraněn a není nutné volat policii, mohou řidiči využít webovou aplikaci Bouračka od České kanceláře pojistitelů. Funguje zdarma, bez instalace a je dostupná v mobilním telefonu na adrese www.bouracka.cz. Nově je k dispozici také demo verze, ve které si řidiči mohou vyplnění záznamu vyzkoušet předem.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.