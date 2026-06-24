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newstream.cz Enjoy Na jižních tazích v létě roste počet nehod. Nejhorší je pátek a srpen

Na jižních tazích v létě roste počet nehod. Nejhorší je pátek a srpen

Na jižních tazích v létě roste počet nehod. Nejhorší je pátek a srpen
Portál nehod
Michal Nosek
nos

Na hlavních tazích směrem na jih Česka přibývá během prázdnin nehod. Podle analýzy Portálu nehod je v červenci jejich počet o 17 procent vyšší než běžný měsíční průměr, v srpnu téměř o 23 procent. Nejčastěji se bourá v pátek a odpoledne.

Na silnicích, které řidiči využívají při cestách na dovolenou směrem na jih republiky a dál do zahraničí, v létě výrazně roste počet nehod. Vyplývá to z analýzy Portálu nehod, který sledoval dálnice a silnice I. třídy v okresech Břeclav, České Budějovice, Český Krumlov, Domažlice, Hodonín, Jindřichův Hradec, Klatovy, Prachatice, Strakonice, Tachov, Třebíč a Znojmo.

Jde o tahy využívané při cestách k moři, do Alp, k jezerům, ale také do jižních Čech, na Šumavu, k Lipnu nebo na jižní Moravu. Provoz na nich v létě zvyšují dovolenkáři, chalupáři, motocyklisté i řidiči karavanů.

V srpnu je nehod téměř o čtvrtinu více

Podle dat za roky 2010 až 2025 se na sledovaných tazích obvykle stane 1300 až 1500 nehod ročně. Nejvýraznější nárůst přichází v prázdninových měsících.

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V červenci je průměrný počet nehod o 17,37 procenta vyšší než běžný měsíční průměr. To odpovídá 138 nehodám oproti průměrným 117. V srpnu je nárůst ještě výraznější: počet nehod je vyšší o 22,81 procenta, tedy 144 nehod oproti průměrným 117.

„Nejvýraznější zlom přichází s prázdninami. V době, kdy lidé nejčastěji vyrážejí za odpočinkem, se hlavní tahy stávají citelně rizikovějšími,“ uvedl Marek Sibal, datový analytik společnosti DataFriends, která provozuje Portál nehod.

Nejrizikovějším dnem je pátek

Nejvíce nehod se na sledovaných silnicích stává v pátek. Podle analýzy to souvisí s odjezdy na víkendové pobyty i delší dovolené. Po pátku následuje sobota.

V srpnu se mezi nejrizikovější dny dostává také neděle. Ta je v celoročním pohledu jinak méně riziková, v prázdninových měsících ale přibývá návratů z dovolených a víkendových cest.

„V srpnu se na třetí místo nehodových dní dostává neděle, která je v celoročním pohledu jinak až poslední. Ukazuje to prázdninovou realitu: lidé se nejen vydávají na cesty, ale také se vracejí,“ uvedl Sibal.

Z hlediska denní doby dochází k nehodám nejčastěji odpoledne, zejména kolem druhé až třetí hodiny.

Hlavní příčinou je nesprávný způsob jízdy

Nejčastější příčinou letních nehod na sledovaných tazích není rychlost, ale nesprávný způsob jízdy. Do této kategorie patří například nevěnování se řízení, nedodržení bezpečné vzdálenosti, jízda po nesprávné straně vozovky nebo vjetí do protisměru.

Podíl těchto příčin v červenci a srpnu přesahuje podle analýzy 50 procent. V zimním období je pod 40 procenty. Naopak podíl nehod kvůli nepřiměřené rychlosti v létě klesá pod 20 procent.

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Riziko často nevzniká z jedné velké chyby. Spíš se skládá z drobností: pozdní odjezd, kolona, horko, únava, krátký pohled na navigaci, menší odstup nebo snaha dohnat čas,“ uvedl Jan Chalas ze společnosti DataFriends.

Více než polovina letních nehod má následky na zdraví

Letní nehody na sledovaných tazích mají častěji následky na zdraví. U nehod z července a srpna přesahuje podíl kolizí s lehkým nebo těžkým zraněním či úmrtím 53 procent. Celoroční průměr činí 47,8 procenta.

Podle Portálu nehod může vyšší závažnost souviset s delšími trasami, větším počtem plně obsazených aut, hustším provozem a vyšším počtem motocyklistů. U motocyklů počet nehod roste od dubna do října, nejvíce jich analýza eviduje v červenci a srpnu. U nákladních vozidel a autobusů jsou rozdíly mezi měsíci menší.

Řidiči by měli počítat s kolonami a delší cestou

Podle autorů analýzy může riziko snížit hlavně lepší plánování cesty. Řidiči by měli počítat s kolonami, dělat pravidelné přestávky, držet bezpečný odstup a nevěnovat se za jízdy mobilu nebo nastavování navigace.

„V kolonách a hustém provozu se může zdát, že pár metrů nic neznamená. Jenže při prudkém brzdění rozhodují vteřiny a prostor,“ uvedl Chalas.

Před delší cestou je vhodné zkontrolovat také technický stav auta, zejména pneumatiky, brzdy, kapaliny, světla, stěrače, klimatizaci a povinnou výbavu. Naložené auto má delší brzdnou dráhu a při prudkých manévrech se chová jinak než při běžné jízdě.

Drobnou nehodu lze vyřešit i přes mobil

Při menších nehodách, u kterých není nikdo zraněn a není nutné volat policii, mohou řidiči využít webovou aplikaci Bouračka od České kanceláře pojistitelů. Funguje zdarma, bez instalace a je dostupná v mobilním telefonu na adrese www.bouracka.cz. Nově je k dispozici také demo verze, ve které si řidiči mohou vyplnění záznamu vyzkoušet předem.

VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB 

Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.

Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.

Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.

Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.

To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB. 

A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.

Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

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GTA 6 může přepsat české herní rekordy. Obchodníci čekají mimořádný zájem

Hra od studia Rockstar Games vyjde 19. listopadu pro konzole PlayStation 5 a Xbox Series X/S
Profimedia.cz
nst
nst

Nové Grand Theft Auto 6 patří k nejočekávanějším hrám posledních let. Čeští prodejci očekávají, že po vydání může jít o nejprodávanější videohru v tuzemské historii. Předprodeje odstartují 25. června, samotná hra vyjde 19. listopadu pro PlayStation 5 a Xbox Series X/S.

Grand Theft Auto 6, jedna z nejočekávanějších videoher poslední dekády, by podle českých obchodníků mohla po vydání dosáhnout rekordních prodejů. Zájem hráčů má být mimořádný už od spuštění předprodejů, které začnou 25. června.

Hra od studia Rockstar Games vyjde 19. listopadu pro konzole PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Verze pro počítače zatím oznámena nebyla. Prodejci zároveň očekávají, že vydání GTA 6 může zvýšit také poptávku po herních konzolích.

Alza i Datart čekají rekordní zájem

Podle Alzy má GTA 6 potenciál stát se nejprodávanější hrou v české historii. Firma očekává, že síla značky a dlouholeté čekání hráčské komunity se promítnou do mimořádných prodejů.

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Nejdražší hra všech dob nabírá další zpoždění. Miliardové GTA 6 bude nejdřív za rok

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Původně si první hráči měli moct užít očekávané hry Grand Theft Auto 6 někdy v těchto dnech. Společnost Rockstar Games, která hru vyvíjí, ale nejprve odložila premiéru na květen příštího roku, nyní má hra nové datum startu: listopad 2026. Mateřské společnosti Take-Two kvůli tomu padly akcie o sedm procent.

sta

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Domníváme se, že GTA 6 má potenciál překonat dosavadní rekordy prodejů. Vzhledem k mimořádnému očekávání hráčské komunity a síle značky očekáváme, že by se mohlo jednat o jeden z nejúspěšnějších herních titulů na českém trhu,“ uvedla mluvčí Alzy Eliška Čeřovská.

Podobně situaci hodnotí také Datart. Podle mluvčí Petry Psotkové bylo už před startem předprodejů zřejmé, že zájem hráčů bude mimořádný. „Očekáváme, že se bude jednat o jednu z nejvýznamnějších herních událostí posledních let, což se pravděpodobně odrazí i v rekordních prodejích,“ dodala.

Xzone: Půjde o popkulturní událost roku

Velká očekávání potvrzuje také prodejce Xzone. Podle jeho mediálního zástupce Jana Bobrovského je GTA 6 nejočekávanější popkulturní událostí roku napříč médii a zájmem překonává i velké filmové premiéry.

Výsledek prodejů ale podle něj ovlivní i to, zda vydavatel dokáže zajistit dostatek fyzických kopií. V herní komunitě se podle Bobrovského spekuluje o tom, zda jich bude při celosvětovém vydání dostatek. Věří však, že český trh dostane potřebné množství.

Lucia, Jason a návrat do světa zločinu

GTA 6 bude sledovat příběh kriminální dvojice Lucii a Jasona ve fiktivním americkém státě Leonida, který je inspirovaný Floridou. Lucia, čerstvě propuštěná z vězení, se se svým partnerem pokusí začít nový život. Po nezdařené loupeži se ale oba ocitnou uprostřed kriminálního spiknutí, ze kterého se mohou dostat jen tehdy, pokud si budou vzájemně důvěřovat.

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Tvůrce herního hitu GTA koupí za víc než čtvrt bilionu svého rivala, firmu Zynga

Zprávy z firem

Americký výrobce videoher Take-Two Interactive, který stojí za populární herní sérií Grand Theft Auto (GTA), se dohodl na převzetí konkurenta Zynga, který se zaměřuje na hry pro chytré mobilní telefony a stojí také za známým simulátorem farmaření FarmVille. Cena? 12,7 miliardy dolarů (téměř 274 miliard korun). Take-Two uvedl, že uhradí část kupní ceny v hotovosti a část vlastními akciemi.

ČTK, elz

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Rockstar zatím nezveřejnil oficiální záznam z hraní. Podle dosavadních upoutávek, předchozích dílů série i dříve uniklých záběrů se ale očekává rozsáhlý otevřený svět, v němž budou hráči jezdit autem, plnit mise, střílet a interagovat s okolím. Hratelné by podle očekávání měly být obě hlavní postavy.

Cena zatím není známá

Oficiální cena GTA 6 zatím zveřejněna nebyla. U podobně velkých her se ale základní edice v současnosti běžně prodávají kolem 2000 korun.

Očekávání jsou mimořádná i v globálním měřítku. Odborníci z herního prostředí a někteří analytici odhadují, že Rockstar Games, patřící pod skupinu Take-Two Interactive, by mohl během prvního dne prodat nižší desítky milionů kopií.

Předchozí díl, GTA 5, vyšel v roce 2013 a za první den se ho prodalo přes 11 milionů kopií. Tržby tehdy přesáhly 815 milionů dolarů, tedy při současném kurzu zhruba 17,4 miliardy korun. Za tři dny hra utržila miliardu dolarů a zapsala se do Guinnessovy knihy rekordů mimo jiné jako zábavní produkt s nejvyššími příjmy za prvních 24 hodin.

Babiš couvá z vyšších slev na jízdném. Připustil, že možná nebudou ani příští rok

Babiš couvá z vyšších slev na jízdném. Připustil, že možná nebudou ani příští rok
Profimedia
ČTK
ČTK

Vláda slíbila zvýšení slev na jízdném pro studenty a seniory na 75 procent, termín ale jistý není. Premiér Andrej Babiš uvedl, že opatření možná nepůjde zavést už příští rok. Rozhodující budou jednání o státním rozpočtu.

Premiér Andrej Babiš (ANO) připustil, že slib 75procentní slevy na jízdném pro studenty a seniory možná vláda příští rok nenaplní. Pokud to nevyjde, bude se o ni snažit v dalším roce, řekl ve středu v rozhovoru pro server Blesk.cz. Potvrdil tak slova ministra dopravy Ivana Bednárika (za SPD), který rozhodnutí očekává při červencových jednáních o rozpočtu s ministerstvem financí.

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Telenovela kolem prezidenta Pavla v Ankaře nekončí. Prezident posunul svůj spor o účast na vlastně nepodstatném zasedání NATO v Turecku k Ústavnímu soudu. Asi to Česko potřebovalo, aby někdo rozsekl, jak říká Pavel, spor o moc. Dva lidé s milionovou podporou to nedokázali, to je vlastně nejsmutnější sdělení. Nechají to na právnících.

Dalibor Martínek

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Rozhodne rozpočet

Zvýšení slev na jízdném slíbila vláda ve svém programovém prohlášení. Bednárik minulý týden řekl, že v letošním roce je vláda nezavedla, protože v rozpočtu nebylo dost peněz.

Za neseriózní by považoval nyní uvádět, zda slevy začnou platit od roku 2027, nebo 2028. Záležet bude na vyjednávání o rozpočtu. Zároveň zdůraznil, že programové prohlášení neobsahuje přesný termín, kdy slevy začnou platit.

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Ministr kultury Oto Klempíř odmítá, že by vládní změny financování ČT a Českého rozhlasu ohrožovaly jejich nezávislost. Demonstraci na podporu veřejnoprávních médií označil za spor o peníze, zatímco zaměstnanci obou institucí vstupují do výstražné stávky.

ČTK

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Babiš: Určitě je zavedeme

„Určitě je zavedeme, ale máme na to přece nějaké to období, co tam ve vládě budeme. Určitě se budeme snažit, možná už příští rok, ale když to nevyjde, tak další. Ale určitě všechno, co jsme řekli, tak budeme dělat. Pokud bychom něco nemohli, tak to budeme lidem vysvětlovat, ne lhát jako minulá vláda,“ uvedl Babiš.

Bednárik náklady na slevy vyčíslil pro rok 2027 na dvě miliardy korun.

Slevy už jednou platily

Slevy na jízdném pro studenty a seniory ve výši 75 procent zavedla Babišova minulá vláda od září 2018. Následující vláda Petra Fialy (ODS), která ji nahradila, rozhodla o snížení slev zpět na 50 procent od dubna 2022. Slevy kritizovala jako nehospodárné.

Loni stát dopravcům na kompenzacích za slevy vyplatil přes pět miliard korun.

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