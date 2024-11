OBRAZEM: Poláci vystavují své první poválečné auto domácí výroby

V Polsku je nově k vidění vůbec první automobil vyrobený v zemi po druhé světové válce. Do soukromého muzea ve městě Otrembusy nedaleko Varšavy se historický vůz Warszawa M-20 se sériovým číslem 000001 dostal po desetiletích pátrání, při kterém byl nakonec nalezen ve Finsku, napsala agentura AP. Vůz označila za připomínku polské poválečné podřízenosti Sovětskému svazu.

„Jsme nesmírně hrdí, protože se počítáme mezi několik málo lidí na světě, kteří získali zpět první vozy sérií vyrobených v jejich zemi,“ řekl Zbigniew Mikiciuk, spoluzakladatel soukromého muzea ve městě Otrembusy. Vůz i přes svůj věk podle něj „drží pohromadě“.

První vůz Warszawa M-20 vyjel z továrny varšavské automobilky FSO (Fabryka Samochodów Osobowych) 6. listopadu 1951. Následně ho dostal sovětský a polský maršál Konstantin Rokossovskij, jenž po druhé světové válce působil několik let ve funkci polského ministra národní obrany, což mělo podle AP zpečetit závislost Polska na Moskvě.

Co se dělo s vozem poté, není známo. Automobilka FSO se ho v 70. letech minulého století snažila najít, aby ho využila při výročí, ale bezvýsledně, napsala agentura. Nepomohlo ani to, že za něj nabízela zcela nový vůz v době, kdy byla auta v Polsku luxusem. Podle Mikiciuka se vozidlo nakonec našlo našlo v rodině finského automobilového závodníka a přes dva roky trvalo vyjednávání o jeho návratu do země původu.

První exemplář Warszawy M-20 nyní rozšířil sbírku historických vozů v muzeu, kde se podle AP nachází mimo jiné i automobil značky Volvo, které používal polský komunistický vůdce a generál Wojciech Jaruzelski, jenž vyhlásil v zemi v roce 1981 válečný stav, aby potlačil nezávislé hnutí Solidarita.

„Děláme to už více než 50 let a nesbíráme auta, která můžete vidět na ulici, ale vozy, které mají svou historii, duši a legendu,“ řekl Mikiciuk. Majitelé muzea doufají, že vystavením prvního vozu Warszawa M-20 povzbudí veřejnost, aby se přihlásila a doplnila další podrobnosti o jeho historii.

Fabryka Samochodów Osobowych vznikla v polovině minulého století a prvním vozem, jenž se v ní vyráběl, byla FSO Warszawa v rámci licence sovětského vozu Poběda. Automobilka FSO byla během komunismu hlavním producentem osobních aut v Polsku. Například na základě licence podepsané s italským Fiatem se v ní vyráběl od druhé poloviny 60. let Polski Fiat 125p. Podnik zastavil výrobu v roce 2011.

