Las Vegas osvítily miliony LED světel. Světu se na Den nezávislosti představil projekt Sphere

V Las Vegas byla při oslavách Dne nezávislosti představena nová monumentální atrakce. Předběžnou premiéru, při které město v poušti osvítilo 1,2 milionu LED světel, si odbyla více než sto metrů vysoká stavba nazvaná Sphere. Ta bude od konce září, kdy jí prvním koncertem pokřtí slavní irové U2, sloužit mimo jiné jako koncertní síň pro 18 600 diváků. Už nyní však stavba, považovaná za největší kulovitou strukturu na planetě, nabídla fascinující podívanou.

Obří orb bude v Las Vegas od září sloužit nejen koncertům, ale také divadelním a dalším kulturním akcím. Počítá se také i s některými sportovními událostmi. Vnějšek celého objektu pak bude okolí oslňovat nejrůznějšími vizuálními prvky, které by se měly měnit v závislosti na roční období, či podle různých svátků.

Uvnitř objektu bude hrát prim více než 76 metrů vysoká projekce s rozlišením 16K, která se stane největší LED obrazovkou světa, a která má podle autorů vtáhnout diváky v co největší možné míře do děje. Ti slibují také krystalický zvuk v podobě více než 160 tisíc reproduktorů. Kromě sázky na co nejkvalitnější video i audio bude sál vybaven i technologiemi, které návštěvníkům zprostředkují i vůně.

Stavební náklady, nafouknuté pandemií, se nakonec vyšplhaly na 2,3 miliardy dolarů. Celý objekt, oficiálně zvaný MSG Sphere vlastní investiční společnost Vici Properties a za jeho podobou stojí architekti společnosti Populous.