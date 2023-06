Jurský park měl premiéru před 30 lety. Spielberg jím změnil filmovou zábavu

Rok 1993 byl jednoznačně rokem amerického filmaře Stevena Spielberga. Ten rok totiž uvedl na plátna kin hned dva snímky, díky nimž se stal nesmrtelným. Větších poct se mu dostalo za Schindlerův seznam, za nějž později sklidil sedm Oscarů. Přitom snímek, který navždy změnil možnosti kinematografie byl až ten druhý. Jurský park. Od jeho premiéry dnes uplynulo třicet let. A tady je pár důvodů, proč jde o jeden z nejlépe zrežírovaných filmů všech dob. Kde jej můžete dnes vidět zdarma?

Reklama

Filmová zábava po premiéře Jurského parku už nikdy nebyla taková jako do 9. června roku 1993. Premiéra slavného blockbusteru Stevena Spielberga ukázala, že film dokáže velmi realisticky vyprávět téměř jakýkoli příběh. A technika už v tom nekladla žádné překážky. Digitální triky v tomto filmu dosáhly úrovně naprosté realističnosti. A tak mohli diváci fascinovaně sledovat příběh několika hrdinů, kteří se snaží přežít průchod ostrovem, kde nefungují žádná bezpečnostní opatření a kde vedle sebe žije Tyranosaurus Rex, Velociraptor a další pravěká havěť, která jde po krku všemu, co se jen pohne.

Vedle triků to však byla hlavně obratná Spielbergova režie. Kdo snímek viděl, nikdy již nezapomene na ikonické scény, v nichž například T-Rex zafuní okénko terénního vozu, fantastická je hororová scéna v kuchyni, kde velociraptoři nahánějí děti, nepočitatelněkrát byl citován už samotný přílet na ostrov Isla Nublar.

Model mimozemšťana E.T. se prodal za těžko uvěřitelnou částku Enjoy Model postavičky E. T. ze slavného sci-fi filmu režiséra Stevena Spielberga E.T. - Mimozemšťan se v aukci v Beverly Hills prodal za 2,56 milionu dolarů (skoro 58,4 milionu korun). Podle agentury DPA o tom v noci na dnešek informoval aukční dům Julien´s Auctions. ČTK Přečíst článek

Šest miliard dolarů

Jurský park, založený na stejnojmenném románu Michaela Crichtona, se stal ohromným fenoménem, který změnil průmysl filmové zábavy a zanechal trvalý otisk v popkultuře. Příběh o bohatém průmyslníkovi Johnu Hammondovi, který vytvořil tematický park plný živých dinosaurů, upoutal diváky po celém světě.

Snímek k dnešnímu dni v kinech utržil téměř miliardu dolarů, ačkoli jeho rozpočet byl z dnešního pohledu směšných 63 milionů dolarů. Co však je důležitější, Spielbergovi se podařilo vytvořit klasický popkulturní fenomén, který se dočkal několika pokračování a samozřejmě díky němu existují nejrůznější dinoparky po celém světě.

V roce 2015 se Jurský park vrátil na plátna kin s filmem Jurský svět, který přinesl nové postavy a ještě vzrušující dobrodružství. Tato série filmů pokračuje a fanoušci se mohou těšit na další epizody, které rozšíří jeho bohatý svět.

Celkové kino tržby celé filmové série překročily hranici šesti miliard dolarů, což Jurský park řadí mezi nejúspěšnější filmové ságy všech dob.

Avatar pořád táhne, měsíc od premiéry ho v Česku viděl milion diváků Enjoy Nejvíce diváků přišlo do tuzemských kin o uplynulém víkendu opět na pokračování filmu Avatar režiséra James Camerona s podtitulem The Way of Water. Více než tříhodinový snímek o víkendu vidělo dalších přibližně 132 tisíc diváků, kteří za vstupenky zaplatili 27,2 milionu korun. Na druhém místě s velkým odstupem stejně jako před týdnem skončil snímek Kocour v botách: Poslední přání. ČTK Přečíst článek

Zdarma na Netflixu a SkyShowtime

V současnosti najdete Jurský park včetně některých pokračování hned na několika streamovacích platformách. K vidění je na Netflixu, ale také na SkyShowtime, která nabízí většinu filmů z dílny studia Universal.

Netflix, Disney+ a teď už i Amazon Prime sází na levnější předplatné s reklamami Zprávy z firem Americká společnost Amazon plánuje nabízet svou streamovací službu Prime Video také ve verzi s reklamami. Chce dále budovat reklamní podnikání a generovat více příjmů ze zábavy. Píše o tom s odkazem na své zdroje deník The Wall Street Journal (WSJ). ČTK Přečíst článek