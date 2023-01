Avatar pořád táhne, měsíc od premiéry ho v Česku viděl milion diváků

Nejvíce diváků přišlo do tuzemských kin o uplynulém víkendu opět na pokračování filmu Avatar režiséra James Camerona s podtitulem The Way of Water. Více než tříhodinový snímek o víkendu vidělo dalších přibližně 132 tisíc diváků, kteří za vstupenky zaplatili 27,2 milionu korun. Na druhém místě s velkým odstupem stejně jako před týdnem skončil snímek Kocour v botách: Poslední přání.

Americký počítačově animovaný dobrodružný film Kocour v botách: Poslední přání na druhém místě o víkendu přilákal 38 tisíc diváků a vykázal tržby 6,4 milionu korun. Avatar: The Way of Water, který vrátil diváky zpět do světa Pandory, za měsíc od premiéry zaznamenal tržby přes 191,5 milionu korun a 957 tisíc diváků. Vyplývá to z údajů na webu Unie filmových distributorů (UFD).

Na třetím místě žebříčku víkendové návštěvnosti byla americká špionážní akční komedie Operace Fortune: Ruse de guerre. Film režiséra Guye Ritchieho při svém premiérovém víkendu přilákal téměř 8500 návštěvníků. Čtvrté místo stejně jako v předešlém týdnu patřilo životopisnému snímku o osudech slavné zpěvačky Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody, který o víkendu navštívilo téměř 7000 lidí. Na pátém místě se umístil Vánoční příběh režisérky Ireny Pavláskové, který za šest týdnů od premiéry vidělo téměř 159 tisíc diváků.

V první desítce byla z českých filmů na sedmém místě pohádka režiséra Petra Kubíka Princezna zakletá v čase 2, která za osm týdnů zaznamenala 155 tisíc diváků a vydělala 22,8 milionu korun. Na desáté příčce byla pohádka Největší dar režisérek Darii Hrubé a Marty Gerlíkové Santovjákové, která je vzpomínkou na hudbu zesnulého skladatele a zpěváka Davida Stypky. Za šest týdnů od premiéry zaznamenala téměř 64 tisíc návštěvníků.

Ve čtvrtek 12. ledna do kin v Česku dorazí americký sci-fi horor režírovaný Gerardem Johnstonem M3GAN, režisérský sestřih filmového portrétu skupiny The Doors režiséra Olivera Stonea The Doors: Final Cut, němý experimentální dokumentární film sovětského režiséra Dzigy Vertova z roku 1929 Muž s kinoaparátem, počítačově animovaná fantasy komedie Úžasný Mauric založená na knize z roku 2001 The Amazing Maurice and His Educated Rodents od Sira Terryho Pratchetta, francouzská komedie Lhář na plný úvazek a české experimentální drama o největší hromadné sebevraždě 20. století á-B-C-D-é-F-G-H-CH-í-JONESTOWN.