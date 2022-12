Jak ušetřit? S virtuální sim kartou v zahraničí i tisíce

Datování mimo Evropskou unii může být nákladná záležitost. Existuje ale možnost využívat virtuální SIM karty, se kterými je to mnohem levnější.

Reklama

Pořád si raději mimo Evropskou unii necháváte mobil v letovém režimu, aby náhodné stažení emailu o velikosti pár megabajtů neudělalo tisícikorunový zářez do vyúčtování za mobil? S virtuálními SIM kartami se v zahraničí dá datovat (téměř) jako doma.

Tři stovky za mega

Vypadá to, že čeští operátoři zaspali dobu. Při pohledu na SMS, která vám na mobil dorazí po příletu do mimoevropské země informující o cenách, si nelze myslet nic jiného. Tři sta korun za 1 MB dat? To je v roce 2022 opravdu špatný vtip.

Apple nechce přijít o evropský trh. Chystá obří ústupky Evropské unii Zprávy z firem Začalo to jednotným nabíjecím kabelem USB-C, který Apple do svých zařízení začne instalovat nejpozději v roce 2024. A nyní se Apple odhodlal ještě k radikálnějšímu ústupku Evropské unii. Do svých zařízení vpustí alternativní obchody s aplikacemi, tvrdí agentura Bloomberg. sta Přečíst článek

Se správným poskytovatelem virtuální SIM karty stačí stejná či menší částka minimálně na 1 GB, tedy více než tisícinásobek, dat. V některých zemích rovnou tři GB. Ani levnější nabídky tuzemských operátorů, cca sedm korun za MB dat – tedy více sedm tisíc korun za 1 GB, cenově příliš atraktivní není. Ceny tuzemských operátorů se roky, spíše dekády nezměnily. Před dvaceti lety možní 1 MB dat

Na trhu existuje hned několik poskytovatelů stejné služby. Ceny se mohou lišit šokujícím rozdílem. Zatímco společnost Airalo nabízí 1 GB dat pro Spojené státy za 4,50 dolaru (106 korun), společnost eSIM+ nabízí to stejné za 47,32 eura (1152 korun). Mezi další poskytovatele patří ještě Yesim či GigSky. Osobně téměř výhradně využívám Airalo, protože bez problémů funguje a má bezkonkurenční ceny. Služba je dostupná pro věšinu zemí světa včetně oblíbených turistických destinacích. Například na Zanzibaru vyjde 1 GB dat na 5,5 dolaru, ve Spojených arabských emirátech na 8,5 dolaru, v Ománu na 9 dolarů a na Madagaskaru pak na 9,50 dolaru.

Reklama

Co je eSIM?

Moderní mobily umožnují mít v telefonu nejen fyzickou SIM kartu, ale také její virtuální verzi, takzvanou eSIM. Jde o samostatný čip zabudovaný do základní desky mobilu. Jednou možná fyzické SIM karty úplně vymizí.

Češi za volání a mobilní data stále platí skoro nejvíc v Evropě Money Ceny volání a mobilních dat v Česku zůstávají jedny z nejvyšších v Evropě, aukce kmitočtů k jejich snížení zatím nevedla. Uvedl Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). Češi platí za srovnatelné tarify až čtyřnásobek toho, co Poláci, Rakušané či Němci. ČTK Přečíst článek

Při cestování je obrovskou výhodou virtuální simky možnost mít vše nastavené ještě před odletem. Ihned po přistání v destinaci lze telefon používat. Odpadá tím nutnost shánět místní SIM kartu. Ať již na letišti nebo někde ve městě.