Fuerteventura: Ostrov větru, pláží a nekonečné svobody

Druhý největší z Kanárských ostrovů je jako stvořený pro ty, kdo hledají opravdový únik – do klidu, prostoru a živlů.

Zapomeňte na přeplněné promenády a masovou turistiku. Fuerteventura, druhý největší z Kanárských ostrovů, je jako stvořená pro ty, kdo hledají opravdový únik – do klidu, prostoru a živlů. Větrné planiny, duny jako ze Sahary a pláže, které se táhnou do nekonečna. Tohle je divoká sestra turisticky vytížené Gran Canarie – syrová, volná, magická.

Ostrov větru

Název ostrova neklame – „silný vítr“ je tu stálým společníkem. Není divu, že Fuerteventura je rájem pro surfaře, kitesurfaře a windsurfaře z celého světa. Město Corralejo na severu pulzuje surfařskou kulturou, ale i ti, kdo na prkně nikdy nestáli, si tu přijdou na své. Lodí to máte kousek na ostrůvek Lobos – chráněnou přírodní rezervaci, kde čas plyne jinak.

Popcornová pláž a kousek Bali

Jen pár minut autem, po silnici bez asfaltu, od Corraleja leží Popcorn Beach – pláž pokrytá bílými kusy korálů připomínajícími popcorn. Není to písek, ale drobné vápenité útvary z moře, které vám při chůzi křupou pod nohama. Instagram miluje tohle místo – a není se čemu divit.

Právě sever ostrova zažívá v posledních letech tichou proměnu. Především v okolí města Lajares, kde nedávno otevřelo i místní vinařství Conatvs. Rostou tu nové moderní vily, vznikají tu stylové kavárny, veganská bistra, jóga studia i surfařské kolonie jako vystřižené z Bali. Neformální, mladistvé, lehce bohémské. Fuerteventura je tu o krok blíž modernímu nomádskému snu – surf, jóga a coworking.

Pláže jako z Karibiku

Největším pokladem ostrova jsou jeho pláže. A upřímně jsem na Kanárských ostrovech, které jsou spíše známé černým pískem, nečekal pláže jako z Karibiku. Na severovýchodě ostrova u písečných dun Corralejo leží pláže se světslým pískem a tyrkysovou vodou. Playa de Sotavento na jihu ostrova se svými tyrkysovými lagunami patří k nejfotogeničtějším místům Evropy. Na jihu ostrova se táhnou nekonečné pásy bílého písku, na severozápadě ostrova u El Cotillo najdete zase romantické zátoky a další surfařské spoty.

Sopečná krása

Vnitrozemí Fuerteventury je drsné, pusté a krásné. Vlny černého lávového kamene, rudé kopce a malebné vesničky jako Betancuria vás přenesou do jiné éry. Cestou narazíte na pasoucí se kozy – a právě z jejich mléka se vyrábí slavný sýr majorero, který si vysloužil označení původu DOP. Ideální doprovod k místnímu vínu nebo čerstvé papáje.

Na Fuerteventu si odpočinete nejen tělem, ale i hlavou. Není tu co dělat – a to je přesně to kouzlo. Slunce, vítr, oceán. Místní žijí pomalu.

Je to perfektní? To určitě ne. Luxusních restaurací či hotelů se tu nedostává. Primární klientelu tvoří Britové. A ne ti z privátních golfových klubů, ale ti, kteří sem letí kvůlí pintě piva za dvě eura. Když se ale člověk vyhne místům s vysokou koncentrací anglických, skotských a irských pubů, je Fuerteventura super na rychlý únik od moderního světa.

