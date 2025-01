OBRAZEM: Fotografií roku se stal snímek překážkového běhu na olympijských hrách

Mezinárodní porota vybrala Fotografii roku ze série Petra Davida Joska, kterou zachytil na loňských olympijských hrách v Paříži. Do jubilejního 30. ročníku soutěže Czech Press Photo se přihlásilo 256 autorů z Česka a ze Slovenska, kteří zaslali více než čtyři a půl tisíce prací. Vítězové 30. ročníku Czech Press Photo byli vyhlášeni na slavnostním ceremoniálu v Národním muzeu 9. ledna, kde byla i slavnostně otevřena výstava Czech Press Photo 2024 v Nové budově Národního muzea. Ta bude pro veřejnost k vidění od 10. ledna do 23. dubna 2025.

Výběr fotografie roku za porotu komentuje její předseda Petr Mlch: „Sportovní fotografie se zřídka stanou fotografií roku, ale díky své kvalitě tato naprosto vynikla. Je pořízena z jedinečného úhlu, zcela unikátní, technicky vynikající. Právě tento snímek připomněl porotě původního ducha her: výjimečnost, respekt a přátelství – usilovat o neustálý pokrok, zachovávat lidskou důstojnost, rozvíjet se v harmonii a povzbuzovat úsilí. Olympijské hry jsou také symbolem dřiny a odvahy. Bez úsilí se skvělých výsledků nedá dosáhnout. A právě překonávání překážek je víc než symbolické.“

„Posledních pár atletických akcí jsem měl to štěstí, že jsem fotil pozici přímo v cílové rovince. To mě vyloženě baví a dává možnost i určité míry experimentu. Tento snímek jsem pořídil vleže na zemi a vlastně mě překvapilo, že se podařil uostřit. Použil jsem nastavení na oko a naštěstí si ho foťák mezi překážkami našel,“ popisuje vznik snímku Petr David Josek.

„Národní muzeum je symbolem naší kultury, historie a státnosti. V našich výstavách a expozicích prezentujeme významné události, osobnosti a momenty dějin. Výstava Czech Press Photo nám prostřednictvím vystavených fotografií pomáhá stavět most mezi minulostí a současností, a přinášet do Národního muzea také aktuální společenská a kulturní témata. Jsem rád, že jsme společně s Czech Photo vytvořili tradici, která trvá už pátým rokem a díky které si mohou návštěvníci Národního muzea připomenout nejen nejsilnější a nejzajímavější okamžiky uplynulého roku, ale také nahlédnout do obyčejných osudů běžných lidí tak, jak je zachytili profesionálové i mladí talentovaní fotografové,“ říká Michal Lukeš, generální ředitel Národního muzea.

Tisíce fotografií

V aktuálním ročníku bylo vypsáno osm fotografických kategorií. Soutěžilo 256 fotografek a fotografů, kteří přihlásili přes čtyři a půl tisíce fotografií.

Držitele grantu, tedy ročního tvůrčího stipendia, osobně vybral pražský primátor Bohuslav Svoboda, který ocenil soubor In Casual Way Petra Topiče. Autor se snaží zachytit město a jeho obyvatele v esteticky čistých barevných kompozicích. Zároveň se zaměřuje na drobné manýry, které lidé do veřejného prostoru bezprostředně vnášejí.

„Praha je městem tisíce tváří. A proto je na ni také tisíce pohledů. Jsem rád, že některé z nich budou zachyceny, a my si je tak můžeme připomínat. Česká metropole se nikdy neokouká,“ komentuje výběr grantu primátor Bohuslav Svoboda.

Společně s Grantem Prahy autor obdržel cenu firmy Pictoart na tisk výstavy.

Výstava vítězných a dalších vybraných fotografií 30. ročníku soutěže Czech Press Photo se uskuteční ve spolupořadatelství s Národním muzeem v prostorách Nové budovy na Václavském náměstí v Praze. Na výstavě jsou prezentovány oceněné snímky a další vybrané fotografie, které charakterizují uplynulý rok. Součástí výstavní kolekce je i soubor Víta Šimánka, který dokumentoval výstavbu v Praze. Zároveň se na výstavě představí dánský fotograf Mads Nissen a dvoudobý projekt SANGRE BLANCA – Prohraná válka proti kokainu.

Celkem je k vidění přes 500 tištěných fotografií a více než 250 snímků v obrazovkách a projekcích od osmdesáti autorek a autorů. Součástí výstavy bude doprovodný program. Výstava bude otevřena veřejnosti od 10. ledna do 23. dubna 2025, a to každý den od 10.00 do 18.00.

I v letošním ročníku byla vyhlášena soutěž Czech Photo Junior pro mladé autory ze základních a středních škol, kteří zaslali téměř 1500 fotografií. Snímky mladých autorů jsou k vidění jak v prostorách Národního muzea, tak i ve větším formátu ve venkovní expozici na Nových Butovicích.

„Jsme nadšeni, že i letošní ročník soutěže Czech Photo Junior přilákal tolik mladých talentů ze základních a středních škol, kteří nám zaslali téměř 1500 fotografií. Je vidět, že juniorští fotografové mají schopnost a chuť zachytit svět kolem sebe a sdílet své pohledy na aktuální témata. Oceněné a vybrané snímky jsou k vidění nejen v prestižních prostorách Národního muzea, ale také ve větším formátu v jedinečné venkovní expozici před Fragment Gallery v Karlíně. Podpora mladé generace autorů je pro nás klíčová, protože věříme, že právě oni budou jednou formovat vizuální svědectví o naší době,“ říká Veronika Souralová, ředitelka Czech Photo. Další informace a jednotlivé fotografie naleznete na www.czechphoto.org.

VÝSLEDKY CZECH PRESS PHOTO 2024

AKTUALITA

místo: Anna Boháčová / Mafra, a. s. / Tragická střelba na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy místo: Petr Topič / Mafra, a. s. / Povodeň místo: Martin Divíšek / EPA / Izrael po útoku 7. října

REPORTÁŽ

místo: Lenka Klicperová / Reportérky / Třetí rok místo: Jana Ašenbrennerová / Bůh zraku místo: Ray Baseley / Forum 24 / Týdny protestů v Gruzii

KAŽDODENNÍ ŽIVOT

místo: Michaela Kročáková / Fenomén Hobby horse místo: David Sládek / Koňský trh v Appleby 2024 místo: Jana Kupčáková / Ulice New Yorku

PORTRÉT

místo: Zdeněk Dvořák / Ze života klauna místo: Zuzana Bönisch / Osamocený prezident místo: Björn Steinz / „Kafka“ – herec Joel Basman na Karlově mostě před východem slunce

LIDÉ, O KTERÝCH SE MLUVÍ

místo: Dominik Kučera / Vít Rakušan a Debaty bez cenzury místo: Matej Kalina / News and Media Holding / 80 let v paměti místo: Ondřej Deml / ČTK / Poslední rozloučení

UMĚNÍ A KULTURA

místo: Roman Vondrouš / ČTK / Všesokolský slet místo: Martin Veselý / Mafra, a. s./ Brutalisti místo: Milan Jaroš / Respekt / Balon s olympijským ohněm, Paříž, červenec srpen 2024

SPORT

místo: Petr David Josek / AP / Atletika na Olympiádě v Paříži 2024 místo: Martin Divíšek / EPA / Šerm na olympijských hrách v Paříži místo: Ray Baseley / Forum 24 / Češi vyhráli mistrovství světa v hokeji!

ČLOVĚK A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ