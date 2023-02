FOTOGALERIE: Eva Čerešňáková vydala další knihu, tentokrát o pouti do Compostely. Pokřtila ji s celebritami

Moderátorka, bývalá vicemiss ČR a filantropka Eva Čeřešňáková včera pokřtila na společenské akci v hotelu Augustine Luxury Collection svou další knihu s názvem Úlet civilizované holky: Moje cesta do Santiaga.

Reklama

Novou knihu Evy Čerešňákové, která zábavnou formou a s řadou fotografií ilustruje její pouť do Santiaga de Compostela, pomohly pokřtít české celebrity. Akci moderovala modelka Lucie Křížková, křtila bývalá miss Eliška Bučková, farář Zbigniew Czendlik a herečka Denisa Pfauserová, která stejnou pouť už sama absolvovala, dokonce vícekrát. Mezi hosty se objevily různé osobnosti, například Jaromír Jágr s partnerkou Dominkou Branišovou, Eliška Coolidge Hašková či Felix Slováček.

„Mile mě překvapilo, jaké množství zpráv a reakcí jsem při svém putování do Santiaga dostávala a že o Camino de Santiago uvažuje hodně lidí. Rozhodla jsem se tedy o svou zkušenost podělit a svou pouť sepsat. Už při cestě jsem si psala deník, takže knížka je opravdu hodně autentická a dělím se nejen o to, co mě na cestě potkalo a co jsem zažila, ale i o to, co jsem zažívala uvnitř, duchovně,“ popisuje Eva, co jí vedlo k vydání knihy.

„Pouť do Santiaga de Compostela byla úžasnou zkušeností a přála bych zažít něco podobného každému. Žít jen tady a teď, řešit jen aktuální problémy typu kudy půjdu, kde budu spát, kde si dám něco k jídlu a zjistit, s jakým málem si ve skutečnosti vystačíme. Ta cesta je určitě očišťující a i když jsem místy byla na kraji sil, byla pro mě i zábavná,“ dodává Eva Čerešňáková, která pro newstream.cz natáčí diskusní pořad Eva Talks.

Knihu vydalo nakladatelství Návrat domů. Partnery křtu byl Augustine Hotel Prague, luxusní cukrárna Ollies, Hawaii, Office a Vinný dům, o náladu se postaralo hudební Duo Divine. Kniha je již druhým autorským počinem Evy Čerešňákové, prvotinou je publikace Miss, sny versus realita, která reflektuje její zkušenost ze soutěže krásy, kterou absolvovala.