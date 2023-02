Dubaj v dešti kolabuje. Ruší se akce, obchody zavírají a silnice se stanou hrozbou

Zavřené silnice, zrušené akce, zavřené obchody ale také nemožnost objednat si dovážku jídla – tak vypadá Dubaj, když začne pršet.

Není se kam schovat

Pouštní megapoli Dubaj si málokdo spojuje s deštěm. Jenže ona tam také prší. A každým rokem více a více. Není překvapivé, že město vystavené na boj s až padesátistupňovými vedry, pár deštivých dní úplně nezvládá. Některé silnice musely být uzavřeny, protože dešťová voda nemá kam odtékat, při stavbě silnice a dálnic v poušti se nějak zapomnělo na odvod dešťových vod. A že na konci ledna v Dubaji pršelo tak, jak nikdo nepamatuje. „Žiji tu deset let, ale tolik deště nepamatuji,“ říká mi můj řidič Sulaman. „Dříve třeba pršelo jeden den a pak týdny nic. Nyní prší klidně několik dní v kuse.“

Když už to odpoledne vypadá, že déšť ustal a můžeme vyrazit na The View at the Palm, začne cestou znova pršet. A ne jarní deštík, ale tropický liják. Na snahu měnit termín je v tu dobu již pozdě, tak nezbývá nic jiného než to překousnout a za deště si vychutnat vyhlídku téměř bez lidí. Vyhlídkové terasy v 52. až 54. patře téměř žádný úkryt před deštěm nenabízejí. I na to se zde při výstavbě nemyslí. Viditelnost za deště ale překvapuje, je lepší v parných slunečných dnech a na obzoru je dokonce vidět i obrys nejvyšší budovy světa – Burdž Chalífy.

Alespoň, že vyhlídkové terasy mohly zůstat otevřené. Jinde museli kvůli nečekaným srážkám zavírat. Vytrvalý silný déšť zrušil pár venkovních akcí, včetně několika koncertů, pár obchodů bylo vyplaveno a muselo zůstat zavřeno.

Hrdiny deštivých dní se stalo pár kurýrů rozvážejících vše od jídla po nákup potravin či drogerie. O deštivém večeru by jim nejeden vyhladovělý turista platil zlatem, ale většina zůstala raději doma. Brodit se se skútrem rybníky vody na dálnici či se nechat skrápět tropických lijákem pro pár dirhamů se ani levným gastarbeiterům nechce.

Jedině na skútru

Emirátský dovážkový servis spoléhá výhradně na kurýry na skútrech, s vedrem si řidiči už nějak poradí, ale za vydatného deště se na skútru jezdí špatně. Voda na silnicích zůstává ležet, nemá totiž kam odtékat. Na to se opět při výstavbě nepomyslelo.

Kurýr Hamza byl jedním z mála, kterého jsem potkal před svým hotelem, přestože mu jeho společnost nabídla nepracovat, pokud by se na silnicích necítil bezpečně. Kvůli nepříznivému počasí několik aplikací pro doručování jídla a nákupů po celých Spojených arabských emirátech buď úplně přestalo přijímat objednávky, nebo varovalo před dlouhým čekáním. Mě se ten večer vytoužené sushi objednat nepovedlo, musel jsem vzít za vděk thajské kari z menu pokojové služby.

Hamza uvedl, že se po dvou dnech vrátil do práce. „První dva deštivé dny jsem zůstal doma, protože silnice jsou během dešťů velmi kluzké a nebezpečné.“ Říká mi. „Bohužel jsem několik dní bez práce (a peněz – pozn. aut.). Teď začínám a doufám, že to nějak půjde.“

Za deště nerozvážíme

Ian Ohan, zakladatel a generální ředitel společnosti KRUSH Brands and Locale, která provozuje doručovací servis, uvedl, že společnost má politiku nebrat žádné objednávky, když prší. „Naše příjmy byly prakticky nulové,“ řekl. „Je to drahé, ale věříme, že žádná dovážka jídlo za život nestojí. Udělali jsme 5 milionů objednávek bez jediného úmrtí. To je rekord, který chceme udržet.“

Další poskytovatel dovážek jídla, společnost Deliveroo, uvedla, že bezpečnost svých jezdců bere velmi vážně. V prohlášení mluvčí uvedl, že během nepříznivého počasí společnost pečlivě sleduje situaci a ptá se řidičů a provozního týmu na situaci na místě. „Jezdci jsou vyzíváni, aby vyhodnotili podmínky ve své oblasti a případně se odhlásili, pokud se při řízení necítí bezpečně,“ stálo v prohlášení.