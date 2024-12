Dnes je Boží hod vánoční, který je pro křesťany nejdůležitějším dnem Vánoc. Oslavují narození Ježíše Krista. V kostelech příchod Mesiáše připomínají betlémy a předvádějí se vánoční hry, které mají většinou podobu pásma koled a scén z příběhu o Ježíšově narození. Spolu s Božím hodem velikonočním, který připomíná Ježíšovo zmrtvýchvstání, patří dnešní Boží hod vánoční k největším svátkům liturgického roku.

Papež František by měl dnes ve Vatikánu přednést tradiční vánoční poselství Urbi et Orbi (Městu a světu). V Praze pořádá celosvětové hnutí katolické církve komunita Sant'Egidio vánoční oběd pro lidi na okraji společnosti a bez domova. Zhruba dvě stovky těchto lidí budou obědvat v Arcibiskupském paláci na pražském Hradčanském náměstí, akci zahájí pražský arcibiskup Jan Graubner. Sváteční program přichystala například i brněnská katedrála a do rajhradského kláštera na Brněnsku se lidé mohou vydat za živým betlémem.

Věřící by měli o dnešním svátku v tichu, klidu a míru rozjímat o příchodu Mesiáše na svět. Dříve byla v tento den zapovězena práce. Někde se údajně ani nestlala lůžka, a pokud v ohništi vyhasl oheň, nikdo se neosmělil znovu ho rozdělat.

Název Boží hod vznikl zřejmě proto, že v tyto dny věřící častěji navštěvovali kostely a přistupovali četněji ke svatému přijímání - slavili tedy „duchovní hody“. Tento den je také příležitostí sejít se u slavnostně prostřeného stolu. Božíhodové obědy byly bohaté i v dávné minulosti.

Památka narození Páně se slavila 25. prosince zpočátku jen v Římě, od 7. století se oslava stala součástí liturgie celé západní církve. Východní církev světila od 4. století slavnost Epifanie neboli „slavné zjevení se Božího Syna v těle“. Tento byzantský svátek Narození Páně připadal na 6. ledna.

O narození Ježíše se píše jen ve dvou evangeliích - Matoušově a Lukášově. První vypráví o mudrcích a jejich darech, druhý o dítěti položeném do jeslí a o pastýřích, kteří se mu přišli poklonit poté, co je k tomu vyzval anděl.

