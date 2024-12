Češi si povolují opasky. A nejen teď, na Vánoce

Finanční situace českých domácností se podle průzkumu Provident Financial třetím rokem zlepšuje. Třetina z tisícovky respondentů hodnotí letošní rok za finančně úspěšný, v roce 2022 to bylo 25 procent. Pětina se musela letos v utrácení omezovat, loni to byla čtvrtina Čechů. Méně lidí se omezuje v běžných výdajích a výdajích na zábavu, sport a dovolenou.

Stejnou nebo lepší finanční situaci v příštím roce očekává 50 procent dotázaných, což je o deset procentních bodů více než v loňském roce. Výdaje za energie a letní dovolenou včetně aktivit dětí ubraly letos nejvíce peněz z rodinného rozpočtu českých domácností.

Téměř 12 procent lidí uvedlo, že tento rok byl pro ně vyloženě finančně úspěšný. Přebytečné finance investovali, což je o pět bodů více než loni a o sedm bodů více ve srovnání s rokem 2022.

Pětina lidí přitom letos podle průzkumu zvládla vytvořit úspory a snižuje se počet lidí, kteří si museli takzvaně utahovat opasky, tedy se v utrácení omezovat, a čerpat finance ze svých úspor. V roce 2022 to bylo téměř 30 procent, letos 21 procent. „Aktuální finanční situace se mezi Čechy zlepšuje, ale z průzkumů i z našich interních dat zároveň vyplývá, že jsou lidé stále opatrní. Chovají se spíše rozumně, přemýšlejí o investicích, vytvářejí si finanční polštáře a nepůjčují si na zbytečnosti,“ uvedl hlavní analytik Provident Financial Petr Javůrek.

Vata na horší časy

Výdaje na zábavu a volnočasové aktivity omezuje 36 procent. V loňském roce to bylo 42 procent a předloni 47 procent. Také šetření na běžných výdajích kleslo z 57 procent v roce 2022 na 42 procent v letošním roce. „Více než čtvrtina Čechů si pravidelně odkládá peníze stranou, což je pozitivní signál a ukazuje to na odpovědné finanční uvažování domácností. V případě, že se jim rozbije pračka nebo potřebují zaplatit jiný nenadálý výdaj, mohou využít vytvořené rezervy,“ sdělil Javůrek.

Letní prázdniny, rekonstrukce a vybavení domácností a také vyúčtování za energie jsou události, které nejvíce vyčerpávají rodinné rozpočty českých domácností. Platby za energie trápí mnohem více starší ročníky, až 54 procent lidí ve věku od 54 do 65 let se těchto výdajů obává. Pro Čechy ve věku od 18 do 26 let a zároveň ve věku 45 až 53 let je největším výdajem letní dovolená.

Polovina Čechů očekává, že se jim v roce 2025 bude dařit lépe, nebo stejně, což představuje nárůst proti loňskému roku o deset bodů a 18 bodů proti roku 2022.

Méně lidí má obavy, jak finančně zvládne příští rok. V roce 2022 se obávalo následujícího roku 32 procent dotázaných, v roce 2023 to byla čtvrtina Čechů a v letošním roce 21 procent. „Krize lidi naučila více se zamýšlet nad finanční situací. I po mírném zlepšení ekonomiky nezačali zběsile utrácet, o každém výdaji více přemýšlejí, což se jim nyní vrací v podobě lepší rodinné ekonomické situace,“ uzavřel Javůrek.

