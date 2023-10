Další posun v ekologické dopravě? Superjachta na vodík jej získává z mořské vody

Přelomový koncept 85 metrů dlouhé jachty ONYX H2-BO 85 kombinuje výrobu vodíku elektrolýzou s vodními turbínami. To zajišťuje udržitelnou energii na krátkých plavebních vzdálenostech a zároveň minimalizuje dopad na životní prostředí. Koncept navrhla italsko-turecká architektonická společnost Mask. Podívejte se na vizualizace.

Díky využití procesu elektrolýzy nevypouští podle autorů jachta ONYX H2-BO 85 žádné škodlivé plyny a snižuje tak ekologickou stopu během plavby. Speciální vodní turbíny mají navíc zachycovat kinetickou energii okolní vody a z hlediska energetické účinnosti tak mají překonat konvenční generátory.

FOTOGALERIE: Podívejte se na koncept superjachty na vodík

