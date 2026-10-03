Čína už nevyváží jen akupunkturu. Západ léčí genovými terapiemi i pilulkami na hubnutí
Čína je známá tím, že na Západ exportuje postupy své tradiční medicíny a ze Západu přejímá lékařské technologie pro své nemocnice. Ale situace se začíná měnit: v Číně rozvíjejí moderní terapie a prodávají je do světa.
Západní lékaři uznávají, byť s výhradami, mnohé součásti tradiční čínské medicíny. Nejvíce asi akupunkturu, kterou někdy používají třeba ke zmírnění bolestí, ale chápou ji jako ovlivnění nervového systému, nikoli jako působení na jakési energetické dráhy, jimiž proudí životní energie čchi.
Čínští lékaři zase vůbec nezpochybňují západní léky a léčebnou techniku, které naplno používají. Ale Čína se také pouští do vývoje medicíny západního typu, kterou pak může vyvážet.
Když dítě spolkne baterii, může to být velký problém. Nyní vědci vytvořili baterii, která v těle neškodí, ale bezpečně se v něm rozloží. Není však určena k hraní dětem, ale k pohonu medicínských zařízení v lidském organismu.
Stravitelná baterie pohání medicínský přístroj a pak se bezpečně v těle rozloží
Money
Když dítě spolkne baterii, může to být velký problém. Nyní vědci vytvořili baterii, která v těle neškodí, ale bezpečně se v něm rozloží. Není však určena k hraní dětem, ale k pohonu medicínských zařízení v lidském organismu.
Léčba za pět až sedm milionů korun
Jako velmi nadějná zdravotnická terapie, zaměřená zejména proti nádorům krve a proti autoimunitním onemocněním, se v poslední době prosazuje postup známý pod zkratkou CAR-T. V principu jde o léčbu, při níž lékaři odeberou pacientovi krev a izolují z ní T-lymfocyty čili druh bílých krvinek, které jsou součástí imunitního systému a ničí nemocné buňky. V laboratoři je pak zásahem do genetického vybavení těchto krvinek upraví tak, aby byly schopny vyhledat a zničit například požadovaný nádor z krevních buněk. Lékaři pak geneticky upravené krvinky v laboratoři rozmnoží a vrátí pacientovi do těla, aby tam mohly zaútočit na nádorové buňky.
Tato velmi účinná terapie se používá proti hematoonkologickým onemocněním i v Česku. Aspoň do nějaké míry pomáhá téměř všem nemocným. Příprava léčivého prostředku pro každého pacienta trvá asi měsíc. A je hodně drahá, stojí pět až sedm milionů korun.
S přibývajícím věkem lidé ztrácejí svalovou tkáň. Dá se to zpomalit cvičením, ale není to moc pohodlné. Farmaceutické firmy však už testují nově vyvinuté látky, které by měly muskulaturu bezpečně posílit. A to bez namáhavého sportování.
Svaly bez cvičení už nejsou sci-fi. Vědci zkoušejí novou generaci léků
Názory
S přibývajícím věkem lidé ztrácejí svalovou tkáň. Dá se to zpomalit cvičením, ale není to moc pohodlné. Farmaceutické firmy však už testují nově vyvinuté látky, které by měly muskulaturu bezpečně posílit. A to bez namáhavého sportování.
Továrnou na léky bude lidské tělo
Zlevnění a přitom vylepšení této terapie je zatím v experimentálním režimu. Označuje se jako in vivo CAR-T, protože léčba tentokrát probíhá přímo v těle, vynechává genetické úpravy imunitních buněk v laboratoři. Podstatou je, že se do pacientova těla vstříknou nosiče (upravené neškodné viry nebo tukové nanočástice), které přímo v cévách vnesou do bílých krvinek hotový návod (obvykle v podobě mRNA – mediátorové ribonukleové kyseliny), jak je aktivovat k ničení určených nádorových buněk.
V současné době, konstatuje analýza v renomovaném vědeckém časopisu Nature, probíhá ve světě 140 výzkumů ověřujících tyto terapie na laboratorních zvířatech a někdy už i na lidech. Čtyři pětiny z nich jsou organizovány v Číně.
V americkém státě Montana začala platit pravidla, podle nichž smí farmaceutická firma prodat pacientům experimentální lék, který ověřila třeba jen na pouhých deseti dvaceti lidech. Takový medikament nemá nejmenší šanci projít standardním schvalovacím řízením. Ale tady ho může nemocný získat. Pokud na něj má.
Montana pouští pacienty k neschváleným lékům. Riziko i cenu ponesou sami
Zprávy z firem
V americkém státě Montana začala platit pravidla, podle nichž smí farmaceutická firma prodat pacientům experimentální lék, který ověřila třeba jen na pouhých deseti dvaceti lidech. Takový medikament nemá nejmenší šanci projít standardním schvalovacím řízením. Ale tady ho může nemocný získat. Pokud na něj má.
Nejdřív do USA a pak do západního zdravotního systému
Důvodů je víc. Jednak schopnosti čínské vědy rostou, ale také jsou v této zemi přece jen volnější bezpečnostní pravidla. A tak s čínskými vědci spolupracují odborníci z dalších koutů světa.
Výsledky prvotních studií vypadají slibně. Loni byly zveřejněny závěry první klinické studie na lidech, která se zabývala terapií in vivo CAR-T u autoimunitního onemocnění lupus. U pěti pacientů, jimž nepomáhala obvyklá léčba, se zmírnily příznaky bez závažnějších vedlejších účinků. Začátkem září čínští výzkumníci oznámili, že u 16 osob s dalšími autoimunitními onemocněními, včetně roztroušené sklerózy, se po terapii in vivo CAR-T zlepšily příznaky.
Před dvěma týdny posvětil americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) přesun první čínské experimentální terapie in vivo CAR-T do klinické studie přímo na pacientech ve Spojených státech. Tato terapie je určena k léčbě nádorových onemocnění krve. To by mohlo snáze otevřít novým čínským terapiím přístup do západního zdravotnického systému.
Prvky, které mají vylepšit ničení rakovinných nádorů, se dají vyrábět v urychlovačích a dalších přístrojích – anebo také najít v radioaktivních odpadech. Jejich využití v medicíně se postupně rozbíhá a slibuje do pěti let vznik trhu v hodnotě 35 miliard dolarů.
Začíná miliardový závod: Místo ozařování přijdou radioaktivní léky
Enjoy
Prvky, které mají vylepšit ničení rakovinných nádorů, se dají vyrábět v urychlovačích a dalších přístrojích – anebo také najít v radioaktivních odpadech. Jejich využití v medicíně se postupně rozbíhá a slibuje do pěti let vznik trhu v hodnotě 35 miliard dolarů.
Čínská pilulka na hubnutí
Čína nevyváží jen genovou léčbu. Jak v úterý informoval list Financial Times, dánská farmaceutická společnost Novo Nordisk (která kromě tohoto stále oficiálního názvu nově používá i zkrácené označení Novo) získala od čínské firmy Hengrui Pharma práva na zatím neschválený, pokusný lék označovaný jako HRS-1596 proti obezitě a cukrovce druhého typu. Novo hned zaplatí 300 milionů dolarů. Pokud lék splní vývojové, regulační a obchodní milníky, může celková částka vystoupat na 2,6 miliardy dolarů. K tomu Hengrui dostane podíl z prodejů. Práva pro dánskou firmu platí pro celý svět kromě pevninské Číny, Hongkongu, Macaa a Tchaj-wanu.
Lék HRS-1596 ovlivňuje produkci inzulinu ve slinivce břišní a reguluje chuť k jídlu. Měl by však být lepší než stejně působící nynější semaglutid (prodávaný pod komerčními názvy Ozempic, Rybelsus nebo Wegovy) a tirzepatid (s komerčními názvy Mounjaro a Zepbound), například by se měl snadno podávat v pilulce.
Novo si tak chce udržet svou pozici na trhu. Už loni si firma zajistila za dvě miliardy dolarů mezinárodní práva na jiný připravovaný lék na hubnutí z čínské skupiny United Biotechnology.
Čínská společnost Hengrui zase loni uzavřela za 12 miliard dolarů smlouvu o tom, že pro britský gigant GSK vyvine dvanáct nových léků v různých medicínských oblastech včetně onkologie.
Akupunktura tedy ustupuje do pozadí. Čína si své nové postavení farmaceutické velmoci zajišťuje zcela moderní medicínou.
Novo Nordisk byl první, kdo přišel s lékem na hubnutí. Pak začaly jeho Ozempic drtit američtí dravci. Farmaceutický gigant proto hledá nová „zlatá vejce“ - a hledá lék na plešatost.
Už žádní plešouni. Výrobce Ozempicu chce léčit padání vlasů
Zprávy z firem
Novo Nordisk byl první, kdo přišel s lékem na hubnutí. Pak začaly jeho Ozempic drtit američtí dravci. Farmaceutický gigant proto hledá nová „zlatá vejce“ - a hledá lék na plešatost.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.