Vlastníma rukama: Temu je drtilo tři roky. Pak majitel textilky vytáhl folklor
Povlečení za šest set, nebo dvě stovky? Pro zákazníka pár kliknutí a několik stokorun rozdílu v kapse. Pro malou českou textilku existenční otázka, zda se pokusit cenově porazit Temu, nebo zákazníkům vysvětlit, proč by to vůbec dělat neměla. Písecký Kvalitex se rozhodl pro druhou možnost. Místo cenové války vytáhl nečekanou zbraň – rodinný příběh, jihočeský folklor a krojovaného čtveráka Pepu.
V roce 2023 utržil e-shop píseckého Kvalitexu 16,9 milionu korun. O dva roky později už jen 11,7 milionu. Během dvou let tak přišel téměř o třetinu obratu.
„Bylo to tříleté drobení po procentech. Nešlo o jeden den, kdy by se zákazníci otočili. Jsou to tisíce drobných rozhodnutí. Proč dát 600 korun za české povlečení, když podobné se na Temu nabízí za dvě stovky?“ říká spoluzakladatel firmy Josef Handrejch.
Právě nástup asijských internetových tržišť v čele s Temu považuje za hlavní příčinu propadu. Pro Kvalitex tím vznikl problém, který nešlo vyřešit jednoduše nižší cenovkou. Rodinná firma potřebovala najít způsob, jak se od záplavy levného textilu odlišit.
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Z bytovky do vlastní haly
Když Josef a Lena Handrejchovi Kvalitex v roce 2011 zakládali, ona byla na mateřské a on dokončoval bakalářské studium v Liberci. Začínali v písecké bytovce a postupně podnik rozšiřovali. V roce 2020 si firma pořídila vlastní průmyslový objekt.
Dnes vyrábí povlečení, prostěradla, polštáře a přikrývky. Zásobuje domácnosti, velkoobchodní odběratele, hotely, penziony a další zařízení, část produkce míří do zahraničí. E-shop je přitom pro firmu zásadní – v roce 2025 podle jejích údajů vytvářel přibližně 56 procent celkových tržeb.
Ani v době poklesu Kvalitex nepropouštěl. V roce 2025 měl šest zaměstnanců, o jednoho více než o rok dříve. Handrejchovi se však rozhodli změnit způsob, jakým své výrobky prodávají.
Když nestačí napsat „kvalitní“
Proměnou prošel e-shop, logo i vizuální identita. Firma začala více zdůrazňovat evropský původ materiálů, způsob zpracování nebo certifikaci Oeko-Tex Standard 100, která se vztahuje k testování textilu na škodlivé látky. Změnily se také obaly. Podle Kvalitexu je jich nyní 80 procent bez plastu a do konce roku 2027 chce firma dosáhnout stoprocentního podílu.
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Jenže nový e-shop, logo ani certifikát samy o sobě příběh nevyprávějí. Handrejchovi proto nakonec sáhli po něčem, co měli celou dobu přímo pod nosem.
Z Josefa se stal Pepa
Josef Handrejch se textilu věnuje patnáct let, folkloru ještě déle. Tančit začal ve třinácti a od roku 1995 působí v souboru Písečan, který dnes vede. Je také ředitelem Mezinárodního folklorního festivalu v Písku.
Jihočeské tradice tak nebyly marketingovým nápadem vytvořeným kvůli propadu prodejů. Byly součástí Handrejchova života dávno předtím.
„Obvykle nerad propojuji osobní a firemní věci, ale tady mi to spojení přišlo přirozené, protože to jsem prostě já. Pracuji v textilu, tančím tradiční folklorní tance a mám rád pohyb,“ vysvětluje.
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V únoru 2026 se proto objevil „Pepa z Kvalitexu“. Handrejch, který do té doby osobní a pracovní život spíše odděloval, se postavil před zákazníky jako tvář vlastní firmy. Folklor, rodinný původ a člověk stojící za výrobkem se staly součástí značky.
Do firmy přichází další generace
Na změnách se podílel také nejstarší syn Ivan, který do Kvalitexu nastoupil v roce 2020. Podle otce přinesl „nový vítr, energii a chuť posunout věci dopředu“ a zapojil se také do proměny e-shopu.
Handrejch považuje rodinné podnikání za výhodu při komunikaci i rozhodování. Členové rodiny podle něj podobně vnímají rizika a problémy a snadněji se domluví. Zároveň už řeší další fázi příběhu firmy – jak jednou podnik předat další generaci v dobré kondici.
První letošní čísla jsou proti předchozímu propadu příznivější. Za první čtyři měsíce roku 2026 utržil e-shop podle údajů Kvalitexu 3,6 milionu korun, meziročně o 13,4 procenta více. V samotném březnu překonal obrat milion korun a meziročně vzrostl o více než 40 procent.
Zda jde o trvalý obrat, ukážou až další měsíce. Jedno už ale v Písku změnili: místo anonymní značky má jejich povlečení nově konkrétní tvář - krojovaného Pepu.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.