Už žádní plešouni. Výrobce Ozempicu chce léčit padání vlasů
Novo Nordisk byl první, kdo přišel s lékem na hubnutí. Pak začaly jeho Ozempic drtit američtí dravci. Farmaceutický gigant proto hledá nová „zlatá vejce“ - a hledá lék na plešatost.
Ozempic, injekce na hubnutí vyvinutá na základě léků na cukrovku GLP-1, je jedním z fenoménů dnešní doby. Dánský gigant Novo Nordisk byl první, kdo s ním přišel na trh. Jenže Novo Nordisk mezitím o vedoucí pozici na rychle rostoucím trhu s léky proti obezitě přišel, když jej předstihl americký Eli Lilly. Farmaceutická společnost proto hledá nové využití pro své léky ze skupiny GLP-1 a zároveň nové oblasti, do nichž by mohla diverzifikovat. Ozempic a Wegovy totiž na začátku příští dekády čeká vypršení patentové ochrany v USA a Evropě, uvedla agentura Bloomberg.
Novo Nordisk proto zvažuje vstup na trh s přípravky proti vypadávání vlasů. Chce tak rozšířit své podnikání v oblasti prodeje léků přímo spotřebitelům.
Vypadávání vlasů patří podle společnosti mezi oblasti, které Novo Nordisk zvažuje vedle například léčby závislostí nebo menopauzy. U některých z nich vidí potenciální překryv se svou vědeckou expertizou nebo s nově získanými zkušenostmi s přímým prodejem léků na předpis pacientům.
Část současného výzkumu léčby vypadávání vlasů vychází z endokrinologie, tedy oboru zabývajícího se hormony. Právě v této oblasti má Novo Nordisk dlouholeté zkušenosti, uvedl tento týden na diskusi pořádané Bloombergem hlavní vědecký ředitel společnosti Martin Lange.
Už v roce 2030?
Akcie Novo Nordisk tento týden oslabily poté, co investory zklamal nedostatek konkrétních údajů v plánu na obrat společnosti, který firma představila na setkání s investory. V úterý v Kodani akcie klesly až o 1,8 procenta, později ale část ztrát smazaly. „Důvěra je pryč, jak ukázala včerejší reakce trhu, a její obnovení si vyžádá čas a tvrdou práci,“ uvedl v diskusi generální ředitel Novo Nordisk Mike Doustdar.
Firma chce podle něj hledat oblasti, v nichž jí zkušenosti s přímým prodejem léků spotřebitelům, který stále více využívá právě u léků na hubnutí, mohou dát příležitost uspět.
Také americký konkurent Eli Lilly rozšiřuje své působení do oblastí, které mohou souviset s léčbou obezity, například do péče o zdraví žen.
Androgenní vypadávání vlasů postihuje podle společnosti VeraDermics, která patří mezi firmy vyvíjející nové přípravky, jen v USA přibližně 80 milionů lidí. Z toho je asi 50 milionů mužů a 30 milionů žen. Ženy přitom podle společnosti v současnosti nemají k dispozici žádnou schválenou perorální léčbu tohoto problému.
Některé z projektů zaměřených přímo na spotřebitele, které Novo Nordisk zvažuje, by podle Langeho mohly mít kratší dobu vývoje a na trh by se tak mohly dostat kolem roku 2030. Firma by rovněž mohla uzavírat licenční či jiné partnerské dohody, včetně dohod o lécích, které jsou již blíže uvedení na trh.
Novo Nordisk zároveň hledá nové možnosti léčby srdečních, jaterních a krevních onemocnění. Firma uvedla, že bude kombinovat menší akvizice a partnerské dohody s rychlejším rozvojem vlastního výzkumu. Projekty v kardiologii však podle Langeho budou mít delší dobu vývoje.
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Názory
S přibývajícím věkem lidé ztrácejí svalovou tkáň. Dá se to zpomalit cvičením, ale není to moc pohodlné. Farmaceutické firmy však už testují nově vyvinuté látky, které by měly muskulaturu bezpečně posílit. A to bez namáhavého sportování.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
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