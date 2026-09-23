Biohacking, longevity a moderní zdraví

Odebírat newsletter
newstream.cz Zprávy z firem Už žádní plešouni. Výrobce Ozempicu chce léčit padání vlasů

Už žádní plešouni. Výrobce Ozempicu chce léčit padání vlasů

plešatost
iStock
Tereza Zavadilová
tzv
Sledovat newstream.cz na Googlu

Novo Nordisk byl první, kdo přišel s lékem na hubnutí. Pak začaly jeho Ozempic drtit američtí dravci. Farmaceutický gigant proto hledá nová „zlatá vejce“ - a hledá lék na plešatost.

Ozempic, injekce na hubnutí vyvinutá na základě léků na cukrovku GLP-1, je jedním z fenoménů dnešní doby. Dánský gigant Novo Nordisk byl první, kdo s ním přišel na trh. Jenže Novo Nordisk mezitím o vedoucí pozici na rychle rostoucím trhu s léky proti obezitě přišel, když jej předstihl americký Eli Lilly. Farmaceutická společnost proto hledá nové využití pro své léky ze skupiny GLP-1 a zároveň nové oblasti, do nichž by mohla diverzifikovat. Ozempic a Wegovy totiž na začátku příští dekády čeká vypršení patentové ochrany v USA a Evropě, uvedla agentura Bloomberg.  

Novo Nordisk proto zvažuje vstup na trh s přípravky proti vypadávání vlasů. Chce tak rozšířit své podnikání v oblasti prodeje léků přímo spotřebitelům.

Vypadávání vlasů patří podle společnosti mezi oblasti, které Novo Nordisk zvažuje vedle například léčby závislostí nebo menopauzy. U některých z nich vidí potenciální překryv se svou vědeckou expertizou nebo s nově získanými zkušenostmi s přímým prodejem léků na předpis pacientům.

Část současného výzkumu léčby vypadávání vlasů vychází z endokrinologie, tedy oboru zabývajícího se hormony. Právě v této oblasti má Novo Nordisk dlouholeté zkušenosti, uvedl tento týden na diskusi pořádané Bloombergem hlavní vědecký ředitel společnosti Martin Lange.

Už v roce 2030?

Akcie Novo Nordisk tento týden oslabily poté, co investory zklamal nedostatek konkrétních údajů v plánu na obrat společnosti, který firma představila na setkání s investory. V úterý v Kodani akcie klesly až o 1,8 procenta, později ale část ztrát smazaly. „Důvěra je pryč, jak ukázala včerejší reakce trhu, a její obnovení si vyžádá čas a tvrdou práci,“ uvedl v diskusi generální ředitel Novo Nordisk Mike Doustdar.

Firma chce podle něj hledat oblasti, v nichž jí zkušenosti s přímým prodejem léků spotřebitelům, který stále více využívá právě u léků na hubnutí, mohou dát příležitost uspět.

Také americký konkurent Eli Lilly rozšiřuje své působení do oblastí, které mohou souviset s léčbou obezity, například do péče o zdraví žen.

Androgenní vypadávání vlasů postihuje podle společnosti VeraDermics, která patří mezi firmy vyvíjející nové přípravky, jen v USA přibližně 80 milionů lidí. Z toho je asi 50 milionů mužů a 30 milionů žen. Ženy přitom podle společnosti v současnosti nemají k dispozici žádnou schválenou perorální léčbu tohoto problému.

Některé z projektů zaměřených přímo na spotřebitele, které Novo Nordisk zvažuje, by podle Langeho mohly mít kratší dobu vývoje a na trh by se tak mohly dostat kolem roku 2030. Firma by rovněž mohla uzavírat licenční či jiné partnerské dohody, včetně dohod o lécích, které jsou již blíže uvedení na trh.

Novo Nordisk zároveň hledá nové možnosti léčby srdečních, jaterních a krevních onemocnění. Firma uvedla, že bude kombinovat menší akvizice a partnerské dohody s rychlejším rozvojem vlastního výzkumu. Projekty v kardiologii však podle Langeho budou mít delší dobu vývoje.

Cvičení

Svaly bez cvičení už nejsou sci-fi. Vědci zkoušejí novou generaci léků

Názory

S přibývajícím věkem lidé ztrácejí svalovou tkáň. Dá se to zpomalit cvičením, ale není to moc pohodlné. Farmaceutické firmy však už testují nově vyvinuté látky, které by měly muskulaturu bezpečně posílit. A to bez namáhavého sportování.

Josef Tuček

Přečíst článek

VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB 

Lepší život jako téma čísla

Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.

Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.

V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.

Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.

A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.

Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

Související

Mohlo by vás zajímat

Lukáš Kovanda: Líný zákazník byl zlatý důl. Nová AI Mety tenhle byznys ohrožuje

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
Petr Macinka

Dalibor Martínek: Macinku prostředí OSN zvláštně kultivuje. Což ho tam nechat

Názory

Dalibor Martínek

Přečíst článek