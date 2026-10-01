České hračky mají nové trumfy. Bodují cihly v životní velikosti i autíčko bez klíčku
Rodinná stavebnice z Vysočiny, cihličky pro stavby v životní velikosti nebo autíčko, kterým tradiční KOVAP míří k nejmenším dětem. Letošní ocenění Správná hračka ukazuje, s čím přicházejí výrobci před Vánocemi. Značku kvality získaly desítky výrobků, u nichž odborníci posuzovali nejen bezpečnost a zpracování, ale především přínos pro rozvoj dětí.
Nabídku hraček letos obohatí novinky rodinných firem i zavedených českých výrobců. Vedle stavebnic a dřevěných vláčků mezi nimi najdeme pomůcky pro malé objevitele, magnetické hlavolamy nebo maňásky k české lidové písničce. Desítky výrobků uspěly ve třiatřicátém ročníku odborného hodnocení Správná hračka, které pořádá Sdružení pro hračku a hru. Pro rodiče může být jeho zelené logo vodítkem při nákupu, pro výrobce představuje doklad, že jejich nápady prošly odborným posouzením.
„Výběr nebyl jednoduchý. Kvalita přihlášených výrobků byla velmi vysoká,“ říká předseda sdružení Miroslav Kotík. Porota sleduje především pedagogicko-psychologický přínos hraček, hodnotí však také jejich bezpečnost, kvalitu, odolnost, promyšlenost herního principu a přitažlivost pro děti. Ocenění tak zohledňuje i to, co hračka dětem nabídne při samotném hraní.
Z rodinného nápadu mezi oceněné výrobky
Jedním z nováčků letošního ročníku je česká rodinná firma Lili Design, která získala značku kvality za modulární dřevěnou stavebnici Li&Neli Big Box. Za výrobkem stojí inspirace vlastními dětmi i snaha vytvořit něco, co bude mít pro své majitele dlouhodobý smysl. „A pro nás je to zároveň důkaz, že i malá rodina z Vysočiny může vytvořit něco velkého,“ uvádí Lukáš Kochrda, který za značkou Li&Neli stojí.
Vietnam sází na golf jako na další motor ekonomiky. Připravuje přes padesát nových hřišť, láká movité turisty a do roku 2030 chce počet areálů více než zdvojnásobit. Mezi nejvýraznější projekty patří resort za 1,5 miliardy dolarů pod značkou Trump a hřiště navržené společností Tigera Woodse, píše agentura Bloomberg. Rychlou expanzi ale provázejí také spory o pozemky.
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Vietnam sází na golf jako na další motor ekonomiky. Připravuje přes padesát nových hřišť, láká movité turisty a do roku 2030 chce počet areálů více než zdvojnásobit. Mezi nejvýraznější projekty patří resort za 1,5 miliardy dolarů pod značkou Trump a hřiště navržené společností Tigera Woodse, píše agentura Bloomberg. Rychlou expanzi ale provázejí také spory o pozemky.
Jinou podobu stavění nabízejí oceněné LAMA cihličky společnosti Toypex. Nápad vznikl v Česku, kde se cihličky také vyrábějí, a děti z nich mohou vytvářet rozmanité stavby v životní velikosti. Mezi oceněnými nechybí ani česká klasika SEVA, která značku Správná hračka získává opakovaně. Letošní výběr tak vedle nových rodinných projektů připomíná i výrobce, kteří na známých stavebnicových principech stavějí další nabídku.
KOVAP zkouší cestu k nejmenším
S novým konceptem přichází také KOVAP, tradiční výrobce mechanických plechových hraček. Do hodnocení přihlásil prototyp jednoduchého autíčka, které kombinuje ohýbaný plech se dřevem a obejde se bez pohonu na klíček. Firma se jím obrací k menším dětem, které její mechanické modely ještě neumějí samy ovládat. Na trhu by se novinka měla objevit už před letošními Vánocemi.
Malá osmicentimetrová figurka, která kdysi zaplnila dětské pokoje v celém Československu, se po padesáti letech znovu hlásí o slovo. Igráček se proměňuje s dobou, ale jeho kouzlo zůstává – jednoduchá hra, fantazie a příběhy, které si děti vytvářejí samy.
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Malá osmicentimetrová figurka, která kdysi zaplnila dětské pokoje v celém Československu, se po padesáti letech znovu hlásí o slovo. Igráček se proměňuje s dobou, ale jeho kouzlo zůstává – jednoduchá hra, fantazie a příběhy, které si děti vytvářejí samy.
Podle obchodní ředitelky Ivy Nehybové se firma s blížícím se osmdesátým výročím svého založení zamýšlela nad tím, jak dál rozvíjet řemeslo, kvalitu a tradici. Nový koncept navrhl designér Zdeněk Borýsek a prototypy během vývoje připomínkovali zaměstnanci a zkoušely je děti. U jednoho modelu přitom zůstat nemusí. „Již nyní máme připravené další typy autíček a postupně mohou vznikat celé kolekce v různých barvách a tvarech,“ říká Nehybová.
Igráček objevuje minulost, hlavolamy trénují logiku
Výrobci rozvíjejí také známé postavičky a herní systémy. EFKO-karton uspělo s letošními sety MultiGO s figurkami Igráčků, které děti hravou formou seznamují s paleontologií a egyptologií. U Ravensburgeru porota vyzdvihla inovaci stavebnice GraviTrax. Tu vyvíjí interní tým německé společnosti, hlavní část výroby však probíhá v českém závodě v Poličce. Ocenění získaly také dřevěné výrobky značky Cubika společnosti Magic Baby nebo Magnetický vláček, Mega Elektro stavebnice a Kvído s Dřevěným Lotem od ALBI.
Fenomén Labubu zasáhl svět, cena asijských hraček se šplhá do absurdních úrovní. Jsou hračky skutečně novým druhem alternativních investic, nebo se nacházíme na hranici tržní bubliny, podobné té, kterou způsobila tulipánová horečka v 17. století, zamýšlí se Olívia Lacenová, analytička Wonderinterest Trading.
Labubu dosáhlo ceny jako bitcoin. Je to jak tulipánová horečka, říká analytička
Trhy
Fenomén Labubu zasáhl svět, cena asijských hraček se šplhá do absurdních úrovní. Jsou hračky skutečně novým druhem alternativních investic, nebo se nacházíme na hranici tržní bubliny, podobné té, kterou způsobila tulipánová horečka v 17. století, zamýšlí se Olívia Lacenová, analytička Wonderinterest Trading.
Na společné hraní i samostatné přemýšlení sázejí oceněné produkty značky Cayro. Kooperativní hra Sam & Co. pracuje s postřehem, komunikací a spoluprací, magnetický hlavolam Click Clack Cube zase s prostorovou geometrií a logikou. „Chceme děti vrátit od obrazovek ke společnému stolu a smysluplnému rozvoji,“ uvádí Zuzana Florová ze společnosti PYGMALINO. Na vývoji hraček se podle ní podílejí pedagogové, dětští psychologové a specialisté na motoriku.
Prostor dostávají i čeští výtvarníci
Za částí oceněných hraček stojí práce konkrétních českých výtvarnic. Hana Vavřinová se podílela na Kufříku s městem a vláčkodráhou značky WOODY, která letos slaví dvacet let. Strašidelný hrad od Detoy vytvořila ilustrátorka Eva Rémišová, známá mimo jiné spoluprací s časopisem Sluníčko. Detoa uspěla také s Magnetickým divadlem. Společnost Noe, která na trhu působí třiatřicet let a jejíž spolumajitelkou a návrhářkou je Martina Beckertová, získala ocenění za didaktickou pomůcku Vejce tučňáka a soubor maňásků k písničce „Když jsem já sloužil“.
Newstream CLUB září 2026
Hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek, miliardář Pavel Louda, vědkyně s českými kořeny Barbara Paldus nebo Hana Janata, která se po šedesátce stala modelkou. I to jsou hvězdy podzimního vydání magazínu Newstream CLUB, který právě vychází. Zaměřuje se na longevity v nejširším slova smyslu. Vedle zdravého životního stylu se zaměří i na zdraví firem.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.