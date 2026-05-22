Češi o dovolené zůstanou v Česku, zjistil průzkum. Rozhoduje cena
Češi letos plánují strávit léto hlavně doma. Podle aktuálního výzkumu agentury CzechTourism počítá s letní dovolenou v tuzemsku 77 procent oslovených, což představuje meziroční nárůst o dvanáct procentních bodů. Naopak zájem o zahraniční cesty klesá, do ciziny chce letos vyrazit zhruba polovina Čechů.
Do rozhodování lidí o místě, kde budou trávit dovolenou, se kromě ceny stále výrazněji promítá otázka bezpečnosti a jistoty při cestování. Téměř třetina lidí kvůli aktuální situaci na Blízkém východě preferuje bližší a bezpečnější destinace.
Češi míří hlavně na jih
Nejčastějším cílem letošní letní dovolené v tuzemsku bude tradičně Jihočeský a Jihomoravský kraj, kam míří čtvrtina dovolenkářů. Průměrná délka pobytu v tuzemsku letos dosahuje 11,7 dne, tedy téměř o tři dny více než loni. Za dovolenou plánují Češi utratit v průměru deset a půl tisíce na osobu.
„Potvrzuje se, že Češi chtějí cestovat, ale zároveň stále více přemýšlí nad tím, kam pojedou a jak bezpečně se budou během dovolené cítit. Vedle ceny a kvality služeb proto roste význam dostupnosti, flexibility a celkové jistoty při cestování,“ uvedl k průzkumu František Reismüller, ředitel centrály CzechTourismu.
Blízký východ mění cestovní plány
Aktuální situace ve světě se do plánování dovolených promítá i konkrétněji. Zatímco 73 procent respondentů uvedlo, že situace na Blízkém východě jejich cestovní plány přímo neovlivnila, 28 procent lidí více preferuje bližší a bezpečnější destinace. Desetina oslovených kvůli krizi odložila plánovanou cestu, sedm procent respondentů změnilo původně vybranou destinaci.
Dominantním typem dovolené zůstává odpočinkový pobyt s lehčími sportovními aktivitami, který plánují čtyři z deseti Čechů. Následují atrakce pro rodiny s dětmi, ty preferuje třináct procent respondentů. Z aktivit jsou oblíbené především pěší turistika, 78 procent oslovených, a procházky v přírodě.
„Češi stále více propojují aktivní pohyb s relaxací, gastronomií nebo poznáváním regionů. Vedle tradiční pěší turistiky roste obliba kratších pobytů kombinovaných s wellness, návštěvami měst, kulturními akcemi nebo lokální gastronomií,“ tvrdí Petr Janeček, vedoucí Institutu turismu agentury CzechTourism.
Rozhoduje cena, jezdí se hlavně autem
Při výběru dovolené rozhoduje především cena, což uvedlo 93 procent oslovených. Důležité jsou také turistické atrakce v okolí nebo vlastní zkušenost. Hlavním dopravním prostředkem zůstává auto nebo motorka (74 procent), zhruba pětina oslovených využije vlak. Pro ubytování lidé volí penziony (50 procent) a hotely vyšší kategorie se třemi a více hvězdami. Téměř polovina respondentů průzkumu chce za dovolenou utratit stejně jako loni, pětina očekává vyšší náklady, deset procent oslovených chce utratit méně než loni.
