Biohacking: Mikrobiom v ústech ovlivňuje plíce. A pozor na ústní vody

Posílit zdraví plic i předcházet respiračním onemocněním lze i zdravou stravou, zejména konzumací prebiotických a fermentovaných potravin.

Reklama

Plíce jsou orgán v lidském těle, který je v porovnání s jinými poměrně snadno přístupný zvnějšku. Je celkem běžné onemocnět akutními a v případě špatného životního stylu i chronickými chorobami plic a ostatních dýchacích orgánů, jako jsou průdušky či hrtan. Plíce zajišťují takzvané vnější dýchání, což je příjem vzduchu do těla, kterým se okysličuje krev, a kdy je kyslík následně rozváděn do celého těla. Zpět je vydechován oxid uhličitý. Dýchání je automatické, i když je řízené mozkem, a to v prodloužené míše. Ta neustále kontroluje nasycení kyslíkem a další parametry a na základě toho upravuje intenzitu, délku a frekvenci dechu.

Kromě dýchání se plíce podílí ještě na dalších funkcích v rámci lidského organismu. Pomáhá udržovat acido-bazickou rovnováhu, což je stabilita optimálního stavu krevního pH, které je na vychýlení velmi citlivé. Dále pomáhá při tvorbě hormonů, odstraňování nežádoucích látek či částic z krevního řečiště a reguluje objem krve na optimální hladinu.

Biohacking: Střeva mají vlastní "mozek" Enjoy Nedávno se zjistilo, že mozek vysílá signály mikrobiomu ve střevech, a současně zdraví střev může mít vliv na vyrovnávání se stresem, vznik úzkosti a deprese a obecně stav kognitivních schopností. Alžběta Shejbalová Přečíst článek

V případě akutních respiračních onemocnění dýchací soustavy je vhodné posilovat imunitu organismu celkově i v podobě podpory mikrobiomu přímo horních i dolních cest dýchacích. Možná pro leckoho překvapivé je zjištění, že mikroflóra plic se nejvíce podobá té v ústech, nikoli té ve střevech či jiných částech těla známých bohatou mikrobiotickou výstelkou. Z toho lze vyvodit, že udržování zdravé rovnováhy v ústech pomůže předcházet respiračním onemocněním. Tomu lze pomoci zdravou stravou, zejména konzumací prebiotických a fermentovaných potravin.

Prebiotické potraviny jsou ty, které fungují jako potrava pro samotný mikrobiom, což je například zelenina jako cibule a pórek, ovesné vločky a žitné pečivo, luštěniny, houby a z ovoce například banány a jablka. Fermentované potraviny pak samy obsahují přímo zdraví prospěšné bakterie, které osídlují potřebná místa. Zdravé ústní prostředí lze také podpořit nejen stravou, ale také bylinkami jako máta mateřídouška, či kořením jako hřebíček či anýz. Ty lze využít ve formě čaje, lze je přímo žvýkat či kloktat extrakt nebo si koupit pasty s těmito příchutěmi. Někteří nedají dopustit na používání ústních vod pro udržení svěžího dechu a dobrého pocitu v ústech. Alkohol však eliminuje kromě těch nežádoucích i ty dobré bakterie. Ústní vody navíc mohou obsahovat další látky, které jsou v tomto ještě většími viníky, jako chlorhexidin.

Na nachlazení NAC

Pokud chceme organismus v akutní infekci podpořit také doplňky stravy, biohackeři nedají dopustit na N-acetyl cystein (NAC), který je již dlouho známý svým vlivem na respirační zdraví a lze ho standardně zakoupit i v českých lékárnách. NAC funguje tak dobře zejména proto, že podporuje produkci našemu tělu vlastního mocného antioxidantu glutathionu.

Trvalé příznaky jako dušnost, chronický kašel, přítomnost hlenu v dýchacích cestách nebo sípání mohou značit chronický problém s plícemi. Ty jsou schopné se samy čistit i léčit a primární strategií, jak jim pomoci, je zajistit jim čistý vzduch bez přítomnosti dráždivých nežádoucích látek, například v důsledku kouření či vdechování ovzduší znečištěného zplodinami či kouřem ve vnitřních prostorách i při pobytu venku. Stav plic můžeme podpořit i podomácku sestaveným detoxikačním programem.

Biohacking: Jak vyrovnat pH žaludku na správnou hodnotu Enjoy Bolest žaludku je jedna z nejčastějších bolestí. Často za ni ale může něco jiného - natažený sval či jiný orgán. Pokud bolí skutečně žaludek, bývá to problém v nedostatku kyseliny chlorovodíkové, což brání funkčnímu trávení. Jak to napravit, se dočtete v dalším díle seriálu Biohacking. Alžběta Shejbalová Přečíst článek

Jako jedna z těch vhodných strategií se nabízí pravidelné praktikování dechových cvičení. Můžeme trénovat dýchání do břišní dutiny či zkusit plný dech do bránice i zároveň do plic. Plné soustředění na provádění hlubokého a pomalého vědomého dechu také pomáhá zvyšovat kapacitu plic a má i relaxační účinky. Experti doporučují takzvané krabicové dýchání - v duchu opisujeme tvar krabice či obdélníku- nádech na čtyři doby, následně na čtyři doby zadržíme dech, vydechneme opět při počítání do čtyř a čtyři doby počkáme před nádechem a tak stále dokola, několikrát za sebou, ideálně několik minut.

Další strategií pro zdraví plic je použití vodní páry. Ta pomáhá vyplavovat a rozpouštět hlen zachycený v dýchacích cestách. Posezení v parní lázni, inhalace, či pouhá delší sprcha může pomoci s ozdravením plic či alespoň se zmírněním příznaků. Dalším doporučením je fyzická aktivita. V případě plicních onemocnění i jemný pravidelný pohyb jako chůze, práce na zahradě či pomalá jízda na kole má mnoho výhod pro dýchací systém - což platí pro ozdravení tkání obecně, a tedy i těch dýchacích.

Biohacking: Jak si udělat funkční ledvinovou očistu Enjoy Poškodit ledviny umí nezdravý životní styl - včetně stravy s vysokým podílem uzenin a průmyslově zpracovaných jídel. Škodí jim také cukrovka a vysoký krevní tlak. Alžběta Shejbalová Přečíst článek

Biohacking: Jak zvolit multivitamín, co neudělá jen „drahou moč“ Enjoy Multivitamín. Má odpůrce i propagovatele. Co tedy říkají nejnovější výzkumy k otázce, zda soubor vitamínů a minerálů v jedné tabletce má smysl? Jsou to vyhozené peníze a výsledkem je pouze „drahá moč“, jak se často s nadsázkou hodnotí jejich benefity? Alžběta Shejbalová Přečíst článek