Biohacking: Jak vyrovnat pH žaludku na správnou hodnotu

Bolest žaludku je jedna z nejčastějších bolestí. Často za ni ale může něco jiného - natažený sval či jiný orgán. Pokud bolí skutečně žaludek, bývá to problém v nedostatku kyseliny chlorovodíkové, což brání funkčnímu trávení. Jak to napravit, se dočtete v dalším díle seriálu Biohacking.

Reklama

Žaludek je velmi důležitá část trávícího systému člověka, který je vlastně dlouhou propustnou trubicí vedoucí celým tělem. Žaludek je zásadní orgán umožňující tělu ze stravy vstřebat živiny, z kterého pak žije celé tělo. Správně fungující žaludek je tedy absolutně nezbytný pro optimálně trávení, což má další přesah na pocit zdraví v celém organismu.

Akutní bolest v oblasti žaludku je jednou z těch nejběžnějších. Statisticky nejčastějšími příčinami takové bolesti je natažený sval, bolest způsobená plyny v trávícím systému či podrážděný žaludek. Často tedy bolest, kterou připisujeme žaludku, se ho ani netýká. Bolest žaludku může také pocházet z okolních orgánů, jako je žlučník, střeva nebo slinivka břišní. Pokud je to opravdu bolest přímo v žaludku, často se projevuje po konzumaci specifických potravin, či po požití alkoholu či léků.

Málo kyseliny

Chronická bolest v žaludku může vzniknout z řady příčin. Jedna z těch v dnešní době častých je nízká hladina žaludeční kyseliny. To je stav, kdy je produkováno méně kyseliny chlorovodíkové v žaludku, než je žádoucí. Tento stav pak zvyšuje celkové pH žaludečních šťáv, které musí být velmi nízké, mezi 1 až 2, aby se přijímaná potrava rozkládala a živiny dostatečně vstřebávaly. Pokud máte příznaky jakéhokoli typu refluxu, pálení žáhy, nebo pokud trpíte onemocněním, jako je syndrom propustného střeva nebo zánětlivé střevní onemocnění, a dokonce i kožními problémy - to vše může signalizovat nízkou hladinu kyseliny chlorovodíkové.

Na vzniku tohoto problému se může podílet řada faktorů. S přibývajícím věkem se často snižuje produkce žaludeční kyseliny, k čemuž dále přispívá nepřiměřený stres, který celkově negativně ovlivňuje činnost trávícího systému. Příliš rychlá konzumace jídla, vysoký příjem rafinovaného cukru či konzumace alergizujících potravin patří mezi lifestylové příčiny snížené HCl v žaludku. Některá chronická onemocnění a také infekce bakterií Helicobacter pylori mají za následek příliš zásadité prostředí v žaludku.

Biohacking: Mozek je to nejcennější, co máme. Umíte se o něj starat? Enjoy Lidský mozek. Orgán, který nás z mnoha úhlů činí tím, čím jsme, a odlišuje nás od jiných živých forem. Návod, jak ho udržet zdravý a co nejdéle funkční až do vysokého věku, tvoří kombinace řady strategií, které je nejlepší zapojit do života co nejdříve a předejít tak jakýmkoliv problémům ještě než se objeví. Alžběta Shejbalová Přečíst článek

Pokud chcete tyto problémy napravit, je třeba vyrovnat pH žaludku na správnou hodnotu. To naštěstí lze mnoha přírodními a nezatěžujícími prostředky. Tou nejjednodušší strategií je konzumace kyselých potravin s nízkým pH, které následně snižují pH žaludečních šťáv. Biohackeři doporučují konzumovat lžíci jablečného octa ve sklenici vody po ránu na lačno. V případě, že brzy nepřichází dostatečné zlepšení, zvýšíme frekvenci konzumace tohoto nápoje na před každým hlavním jídlem. Pro zlepšení chuti lze část octa zaměnit za čerstvě vymačkanou šťávu z půlky citrónu a lze také přidat lžičku medu i pro jeho antimikrobiální vlastnosti.

Kvalitu a efektivitu žaludečních šťáv můžeme také zvýšit doplňky stravy obsahující trávící enzymy. Právě pokud je totiž pH v žaludku příliš vysoké, nejsme schopni vstřebat živiny z přijaté stravy a i to může mít za následek vyšší pH, což tvoří bludný kruh žaludečních problémů. Jednu až dvě tablety kvalitního mixu trávících enzymů konzumujeme před každým hlavním jídlem, klidně spolu s octovým nápojem. Trávící enzymy konzumujeme buď po omezenou dobu několika týdnů nebo v intervalech s přestávkami, dokud pociťujeme benefity. Nepřetržitá konzumace se nedoporučuje - hrozí, že organismus si zvykne na jejich stálý přísun.

Biohacking: Jak si udělat funkční ledvinovou očistu Enjoy Poškodit ledviny umí nezdravý životní styl - včetně stravy s vysokým podílem uzenin a průmyslově zpracovaných jídel. Škodí jim také cukrovka a vysoký krevní tlak. Alžběta Shejbalová Přečíst článek

Pomoci od bolestí žaludku a vysokého pH lze celkem překvapivě i zaměřením se na způsob konzumace a načasování jídla. Biohackeři dbají na to, aby jídlo co nejvíce žvýkáním rozmělnili. Takto má žaludek méně práce k rozkládání stravy a vstřebání živin a také potřebuje méně koncentrované žaludeční šťávy. Tím nepotřebuje produkovat tolik kyseliny chlorovodíkové a pH žaludku se tedy může i díky tomuto opatření přirozeně snížit. Dle výzkumů malé děti jedno sousto žvýkají zhruba třicetkrát, což se zdá jako dostatečné k optimálnímu rozmělnění jídla.

Můžeme zkusit také jíst menší porce, což má menší nároky na spotřebu kyseliny chlorovodíkové v daný okamžik, což může ušetřit řadu problémů a nepříjemných bolestivých pocitů. Poslední strategií je přerušovaný půst. Pokud člověk jí de facto neustále pouze s pauzou na spaní, žaludek nemá šanci se zregenerovat, což může mít za následek právě nízkou hladinu žaludeční kyseliny.

Biohacking: Čaj z gynostemy působí lépe než káva. A je zdravější Enjoy Gynostema pětilistá nazývaná také jiaogulan je druh liány, která pochází z jižní Číny a používá se v tradičních medicínských systémech v Asii. V nich se podává na zvýšení energie a podporu dlouhověkosti. V jejích listech najdeme mnoho zajímavých látek, jako jsou rostlinné steroly, flavonoidy, ginsenosidy a saponiny, které mají mnoho zdraví prospěšných efektů. Jsou také bohaté na enzymy, vitaminy a minerály. Alžběta Shejbalová Přečíst článek

Železná koule je pražský fitness hit. Recept na úspěch dle jejího zakladatele? Každý den se v něčem zlepšit Enjoy „Úspěch v životě je složené úsilí. Trochu každý den, ale hodně dlouho. Když to děláš dobře a efektivně, tak výsledky vidíš,” říká zakladatel sítě posiloven Železná koule, Michal Vrátný, přezdívaný Radar. V Praze mají tělocvičny na Národní třídě, v Holešovicích a ve Strašnicích. „Měl jsem víc štěstí než rozumu,” popisuje Radar pro newstream.cz svou podnikatelskou cestu i pohled na sport a osobní zdraví. Patrik Borýsek Přečíst článek