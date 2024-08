Biohacking: Choďte se v létě koupat ven. Má to měřitelné pozitivní dopady na zdraví

Léto nám díky vyšším teplotám umožňuje trávit čas v místních zeměpisných šířkách tak, jak jiná roční období těžko. Jsme motivování k častějšímu pobytu mimo uzavřené budovy, v nichž ve studenějších obdobích roku trávíme čas převážně. Součástí toho je koupání a plavání ve vodě a možná i v otevřené přírodě. To má významný ozdravný vliv na lidské tělo.

Psychosomatický dopad i pouhé přítomnosti těla ve vodě na lidský organismus sám o sobě je značný a to hned z několika hledisek. Sensorické vjemy ponoření do vody vyvolávají pocit náležitosti k něčemu většímu a jednoty s přírodou. Má to měřitelné dopady na markery zdraví, jako krevní tlak, srdeční tep a zmírnění bolestí. Subjektivně se zlepšují negativní mentální stavy jako úzkosti a deprese. Benefity venkovního koupání ve vodě jsou podle výzkumů ještě výraznější než při procházkách přírodou a specifických metodách jako lesní koupel, která spojuje pobyt v přírodě a techniky mindfulness, jako koncentrace na prožití přítomného okamžiku.

Plavání samotné jako sport má podobné výhody jako jiné druhy cvičení totožné intenzity, ale může se pochlubit i dalšími extra benefity v porovnání se cvičením na suché zemi. Větší vlhkost vzduchu pomáhá k lepšímu dýchání zejména osob s respiračními obtížemi jako je například astma a mohou tak cvičit déle a s větší efektivitou. Plavání může mít také pozitivní dopad na častost a závažnost astmatických záchvatů. Dopad plavání na klouby je minimální i při obdobné kardiovaskulární zátěži než u jiných sportů. Je povětšinou doporučené i pro starší nebo nemocné osoby, jen musíme mít v takových případech na paměti vhodnou teplotu vody. Další výhodou je zapojení celého těla a tak komplexní posílení většiny svalů při pravidelném plavání.

Výhodou plavání je také fakt, že je vhodné pro začátečníky a lidi se sedavým způsobem života. Je jednoduché u něj navyšovat obtížnost spolu se zvyšující se kondicí, s tím, že i intenzívní plavání je k tělu šetrné. Plavání také není čistě aerobní cvičení, neboť voda má větší odpor než vzduch a pohyb ve vodě se tak stává i silovým tréninkem. O to více je to patrné u těžších technik a rychlejších stylů plavání. Silový aspekt plavání je pak výhodný pro osoby, které si chtějí zachovat svalovou hmotu. To je zásadní zvláště pro seniory, u kterých nízký podíl svalové hmoty významně souvisí s degenerativními onemocněními a zhoršenou kvalitou života ve starším věku.

Významným faktorem pobytu v přirozené, teplotně neregulované vodě je právě dopad nutnosti termoregulace v pro nás studeném prostředí. Právě zde záleží, jak moc studená voda je vzhledem k teplotě našeho těla a také teplotě okolního vzduchu. Pokud je voda studená natolik, že si na ní po nějaké době tělo nezvykne do pocitu pohodlí, tělo začne vyrábět takzvané proteiny chladového šoku (Cold Shock Proteins - CSP). Tělo produkuje významná množství CSP při a méně než zhruba 15 stupních teploty vody, ale v horku je to kvůli většímu rozdílu teplot i při vyšších teplotách vody.

Přínos z malého stresu

A benefity přinášejí i menší množství CSP produkovaná v pocitově chladné vodě. Protože voda má vyšší tepelnou vodivost než vzduch, člověk ztrácí teplo ve vodě pětkrát rychleji než na vzduchu. Pro zachování životaschopné tělesné teploty se tak tělo musí opravdu snažit a na situaci reagovat. Otužování tedy funguje na principu hormeze, což je princip - co nás nezabije, to nás posílí. Pro naše tělo je krátkodobý stres z vnějšího prostředí přínosem zejména z hlediska získání informace, na kterou tělo musí pro vlastní přežití reagovat a přizpůsobit se jí. Většinou tak, že posílí řadu vnitřních procesů, které pak tělo ozdraví, omladí a posílí.

Experti předpokládají, že proteiny chladového šoku stojí za celou škálouznámých benefitů otužování. Je to například snížení chronického zánětu v těle, který stojí za řadou moderních onemocnění, jako rakoviny, kardiovaskulární druhy chorob, cukrovka 2. typu a metabolický syndrom. Chladové proteiny podporují tvorbu tělu vlastních antioxidantů jako glutathion, které chrání proti oxidaci a stárnutí a vzniku chorob.